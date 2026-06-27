Barbara Palvin’in Türk taraftarla karesi viral oldu
Türkiye, Dünya Kupası'na ABD galibiyetiyle veda ederken tribünlerde adeta bir yıldızlar geçidi yaşandı. Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile karşılaşarak o anı ölümsüzleştiren Türk taraftar, sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oldu.
2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'nin ABD karşısındaki 3-2'lik galibiyetiyle turnuvaya veda ederken, karşılaşmaya stadyumdaki Hollywood rüzgarı damgasını vurdu. İlgiyle izlenen maçta beyaz perdenin dev isimleri objektiflere yansıdı.
PARİS HİLTON'DAN RENKLİ BAŞLANGIÇ
Maç öncesinde ise futbolseverleri sürpriz bir isim karşıladı. Amerikalı ünlü medya kişiliği ve eski model Paris Hilton, özel bir seremoniyle sahneye çıkarak maç topunu hakemlere teslim etti. Hilton'un saha içindeki enerjisi tribünlerden büyük alkış topladı.
VIP TRİBÜNÜNDE DEV BULUŞMA
Karşılaşmayı VIP tribününden takip edenler arasında Hollywood'un zirvesindeki isimler yer aldı. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell ve Ashton Kutcher gibi dünya yıldızları, mücadeleyi büyük bir heyecanla izledi. Hollywood'un efsanelerinin tribündeki neşeli halleri, izleyicilerin ve kameraların ilgi odağı oldu.
SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN "ŞANSLI TARAFTAR"
Gecenin kuşkusuz en çok konuşulan anı ise bir Türk taraftardan geldi. Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile aynı tribünde bulunan genç bir taraftar, güzel modelle fotoğraf çektirmeyi başardı. Sosyal medyada hızla yayılan o kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu.
Paylaşımın altına binlerce yorum yapan kullanıcılar, taraftar için "Gecenin en şanslı ismi", "Bütün şansını bu fotoğrafta kullanmış" ve "Böyle bir kareyi bir ömür unutamazdım" ifadelerini kullandı.