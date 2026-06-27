CANLI YAYIN

Barbara Palvin’in Türk taraftarla karesi viral oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye, Dünya Kupası'na ABD galibiyetiyle veda ederken tribünlerde adeta bir yıldızlar geçidi yaşandı. Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile karşılaşarak o anı ölümsüzleştiren Türk taraftar, sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oldu.

Barbara Palvin’in Türk taraftarla karesi viral oldu 1

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'nin ABD karşısındaki 3-2'lik galibiyetiyle turnuvaya veda ederken, karşılaşmaya stadyumdaki Hollywood rüzgarı damgasını vurdu. İlgiyle izlenen maçta beyaz perdenin dev isimleri objektiflere yansıdı.

Barbara Palvin’in Türk taraftarla karesi viral oldu 2

PARİS HİLTON'DAN RENKLİ BAŞLANGIÇ

Maç öncesinde ise futbolseverleri sürpriz bir isim karşıladı. Amerikalı ünlü medya kişiliği ve eski model Paris Hilton, özel bir seremoniyle sahneye çıkarak maç topunu hakemlere teslim etti. Hilton'un saha içindeki enerjisi tribünlerden büyük alkış topladı.

Barbara Palvin’in Türk taraftarla karesi viral oldu 3

VIP TRİBÜNÜNDE DEV BULUŞMA

Karşılaşmayı VIP tribününden takip edenler arasında Hollywood'un zirvesindeki isimler yer aldı. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell ve Ashton Kutcher gibi dünya yıldızları, mücadeleyi büyük bir heyecanla izledi. Hollywood'un efsanelerinin tribündeki neşeli halleri, izleyicilerin ve kameraların ilgi odağı oldu.

Barbara Palvin’in Türk taraftarla karesi viral oldu 4

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN "ŞANSLI TARAFTAR"

Gecenin kuşkusuz en çok konuşulan anı ise bir Türk taraftardan geldi. Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile aynı tribünde bulunan genç bir taraftar, güzel modelle fotoğraf çektirmeyi başardı. Sosyal medyada hızla yayılan o kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu.

Barbara Palvin’in Türk taraftarla karesi viral oldu 5

Paylaşımın altına binlerce yorum yapan kullanıcılar, taraftar için "Gecenin en şanslı ismi", "Bütün şansını bu fotoğrafta kullanmış" ve "Böyle bir kareyi bir ömür unutamazdım" ifadelerini kullandı.

Barbara Palvin’in Türk taraftarla karesi viral oldu 6

KARİYERİNDEN ÖZEL HAYATINA BİR BAŞARI HİKAYESİ

Henüz 13 yaşındayken Budapeşte sokaklarında keşfedilen Palvin, kısa sürede moda dünyasının en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Prada podyumlarında başlayan kariyerini Vogue, Marie Claire ve Harper's Bazaar gibi prestijli dergilerin kapaklarıyla süsleyen güzel model, 2019 yılında ise ilk Macar Victoria's Secret Meleği unvanını kazanarak tarih yazdı.

Chanel ve Louis Vuitton gibi dev markalarla yaptığı iş birlikleriyle stil ikonuna dönüşen Palvin, aynı zamanda 2014 yapımı Herkül (Hercules) filminde canlandırdığı Antimache rolüyle oyunculuktaki başarısını da kanıtlamıştı.

Barbara Palvin’in Türk taraftarla karesi viral oldu 7

YENİ BİR BAŞLANGIÇ: ANNELİĞE HAZIRLIK

Kariyerindeki başarılarını özel hayatındaki mutlulukla birleştiren Barbara Palvin, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştığı haberle hamile olduğunu duyurmuştu. Barbara Palvin ve Amerikalı aktör Dylan Sprouse 2023 yılında Macaristan'da görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin