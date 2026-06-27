Barbara Palvin’in Türk taraftarla karesi viral oldu

KARİYERİNDEN ÖZEL HAYATINA BİR BAŞARI HİKAYESİ

Henüz 13 yaşındayken Budapeşte sokaklarında keşfedilen Palvin, kısa sürede moda dünyasının en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Prada podyumlarında başlayan kariyerini Vogue, Marie Claire ve Harper's Bazaar gibi prestijli dergilerin kapaklarıyla süsleyen güzel model, 2019 yılında ise ilk Macar Victoria's Secret Meleği unvanını kazanarak tarih yazdı.

Chanel ve Louis Vuitton gibi dev markalarla yaptığı iş birlikleriyle stil ikonuna dönüşen Palvin, aynı zamanda 2014 yapımı Herkül (Hercules) filminde canlandırdığı Antimache rolüyle oyunculuktaki başarısını da kanıtlamıştı.