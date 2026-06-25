Dünyada en çok deprem yaşayan ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?

2026 yılında dünyanın en fazla deprem görülen ülkeleri belli oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ile Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) verileri kullanılarak hazırlanan güncel sıralamaya göre, yılın ilk aylarından bu yana en yoğun sismik hareketlilik Endonezya çevresinde kaydedildi.

Bu değerlendirmeye göre 2026 yılında bugüne kadar en fazla önemli depremin görüldüğü ülke Endonezya oldu.

Liste hazırlanırken bir ülkenin 300 kilometre yarıçapı içinde meydana gelen 4 ve üzeri büyüklükteki depremler dikkate alınıyor. Veriler günlük olarak güncelleniyor ve ülkelerin çevresindeki sismik hareketlilik esas alınıyor.

2026 verilerine göre Endonezya çevresinde 1.271 , Meksika çevresinde 1.006 , Filipinler çevresinde ise 751 önemli deprem kaydedildi. Japonya ve Rusya da listenin üst sıralarında yer aldı.

Güncel verilere göre Türkiye, 90 önemli depremle listenin 26. sırasında bulunuyor. Sıralama, yalnızca deprem sayısını gösteriyor. Bu nedenle ülkelerin maruz kaldığı risk veya olası can kaybı açısından tek başına belirleyici bir ölçüt olarak değerlendirilmiyor.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ İLE ŞİDDETİ AYNI ŞEY Mİ?

Deprem haberlerinde en sık karıştırılan kavramlardan biri de büyüklük ile şiddet oluyor. Deprem büyüklüğü, depremin kaynağında açığa çıkan enerji miktarını ifade ediyor. Her deprem için tek bir büyüklük değeri bulunuyor ve bu değer değişmiyor.

Deprem şiddeti ise sarsıntının insanlar, yapılar ve çevre üzerinde oluşturduğu etkiyi gösteriyor. Aynı büyüklükteki bir deprem, zeminin yapısı, merkez üssüne uzaklık ve binaların dayanıklılığı gibi etkenlere bağlı olarak farklı bölgelerde farklı şiddette hissedilebiliyor.