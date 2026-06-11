Müge Anlı'da evli sevgili krizi! Eski patrondan şok iddia: "Şantiyede yakaladım"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir ekranlara kilitlenen 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu olayı, dün yayınlanan bölümle birlikte içinden çıkılmaz bir boyuta ulaştı. Manisa Soma'dan Adana'ya kaçan genç kızın, evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten ile kurduğu ilişki, stüdyoda tansiyonu zirveye taşıdı.

Programa katılan Ramazan Ökten'i karşısında gören Ceyda Evlekoğlu'nun yüzünün gülmesi ve ailesinden görmediği ilgiyi Ramazan'dan gördüğünü savunması, stüdyodaki gerilimi daha da artırdı. Ceyda, ailesinin yanına dönme çağrılarına sert bir dille karşı çıkarak, "Ben burada mutluyum, ona güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Ramazan Ökten hakkındaki iddialar sadece ilişki boyutuyla sınırlı kalmadı. Yayına bağlanan çok sayıda izleyici, Ökten hakkında dehşet verici suçlamalarda bulundu. Ökten'in daha önce reşit olmayan bir kız çocuğunu kaçırmaktan hapis yattığı, yasaklı madde ticareti yaptığı ve çevresinde tehlikeli işlerle tanındığı iddia edilmişti.

ESKİ PATRONDAN "YASAKLI MADDE" SUÇLAMASI

Bugün ise, Ramazan'ın eski patronu olduğunu iddia eden bir kişinin sözleri herkesi şoke etti. İşveren, Ramazan'ı şantiyede yasaklı madde ve alkol kullanırken yakaladığını, ayrıca bir kadını da benzer durumlara sürüklediğini öne sürdü.

İsmini vermek istemeyen bir başka tanık ise, Ramazan'ın Ceyda hakkında, "Bir kuş düşürdüm, 2-3 ay içinde her şeyi yaptıracağım. Kovsam da gidemeyecek hale getireceğim" dediğini iddia etti.