Müge Anlı'da evli sevgili krizi! Eski patrondan şok iddia: "Şantiyede yakaladım"
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Ramazan Ökten ve Ceyda Evlekoğlu olayı, gelen ihbarlarla yeni bir boyuta taşındı. Evli ve çocuklu Ökten'in geçmişiyle ilgili iddialar stüdyoda gerilimi tırmandırırken, eski patronundan gelen yasaklı madde suçlaması izleyenleri şoke etti. Ailesinin tüm "geri dön" çağrılarını reddeden genç kızın ısrarı ise Müge Anlı'yı isyan ettirdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir ekranlara kilitlenen 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu olayı, dün yayınlanan bölümle birlikte içinden çıkılmaz bir boyuta ulaştı. Manisa Soma'dan Adana'ya kaçan genç kızın, evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten ile kurduğu ilişki, stüdyoda tansiyonu zirveye taşıdı.
AİLESİNİ REDDETTİ
Programa katılan Ramazan Ökten'i karşısında gören Ceyda Evlekoğlu'nun yüzünün gülmesi ve ailesinden görmediği ilgiyi Ramazan'dan gördüğünü savunması, stüdyodaki gerilimi daha da artırdı. Ceyda, ailesinin yanına dönme çağrılarına sert bir dille karşı çıkarak, "Ben burada mutluyum, ona güveniyorum" ifadelerini kullandı.
"BİR KUŞ DÜŞÜRDÜM, GİDEMEYECEK HALE GETİRECEĞİM"
Ancak Ramazan Ökten hakkındaki iddialar sadece ilişki boyutuyla sınırlı kalmadı. Yayına bağlanan çok sayıda izleyici, Ökten hakkında dehşet verici suçlamalarda bulundu. Ökten'in daha önce reşit olmayan bir kız çocuğunu kaçırmaktan hapis yattığı, yasaklı madde ticareti yaptığı ve çevresinde tehlikeli işlerle tanındığı iddia edilmişti.
ESKİ PATRONDAN "YASAKLI MADDE" SUÇLAMASI
Bugün ise, Ramazan'ın eski patronu olduğunu iddia eden bir kişinin sözleri herkesi şoke etti. İşveren, Ramazan'ı şantiyede yasaklı madde ve alkol kullanırken yakaladığını, ayrıca bir kadını da benzer durumlara sürüklediğini öne sürdü.
İsmini vermek istemeyen bir başka tanık ise, Ramazan'ın Ceyda hakkında, "Bir kuş düşürdüm, 2-3 ay içinde her şeyi yaptıracağım. Kovsam da gidemeyecek hale getireceğim" dediğini iddia etti.
MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ: "EVLİ BİR ADAM NASIL NİKAH KIYABİLİYOR?"
Ramazan Ökten tüm iddiaları "Ben inşaat işçisiyim, suçlamalar yalan" diyerek reddetse de, Müge Anlı'nın tepkisi çok sert oldu.
Ramazan'ın evli olmasına rağmen Ceyda ile imam nikahı kıymasına isyan eden Anlı, şu ifadeleri kullandı:
"Evli bir adam nasıl nikah kıyabiliyor? Bu nikahı kıyan hocanın da bulunmasını istiyorum. Ceyda'nın başına bir şey geldiğinde herkes senin sorumlu olduğunu bilecek. Sen bu kızı tehlikeli bir ortama sürüklüyorsun!"