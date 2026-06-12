Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi!

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında yarışmacı Erdi Akkuş'un anlattıkları stüdyoda duygusal anlar yaşattı. İstanbul Bayrampaşa doğumlu olan ve çocukluğundan beri kasaplık mesleğinin içinde yer alan Akkuş, 15 yaşında geçirdiği ağır kazanın hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi.

Okul ve iş hayatını birlikte yürüttüğünü anlatan Akkuş, ağabeyiyle dönüşümlü olarak dükkanda çalıştıklarını söyledi. Küçük yaşlardan itibaren kasaplık mesleğine ilgi duyduğunu belirten yarışmacı, işin her aşamasını öğrenmek için büyük çaba harcadığını ifade etti.



BİR ANLIK KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Erdi Akkuş'un yaşamındaki en büyük kırılma noktası ise henüz 15 yaşındayken yaşadığı iş kazası oldu. Dükkanda temizlik yaptığı sırada arkasında duran bıçağı fark etmeyen Akkuş, döndüğü anda bıçağın karnına saplandığını anlattı. İlk anda yaranın ciddi olmadığını düşündüklerini söyleyen yarışmacı, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Bir an panik yaşadık. Hatta bıçağı kendim çıkardım. Normalde yapılmaması gereken bir şeymiş. O sırada ne kadar ciddi olduğunu anlayamadık."