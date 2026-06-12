Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi!
Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Erdi Akkuş, çocuk yaşta yaşadığı ölüm kalım mücadelesini ilk kez bu kadar ayrıntılı anlattı. Kasap dükkanında karnına saplanan bıçak nedeniyle komaya giren Akkuş'un kalbi durmuş, doktorların son anda yaptığı müdahale hayatını kurtarmıştı. O olayın ardından hayatını ertelememeye karar verdi.
Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında yarışmacı Erdi Akkuş'un anlattıkları stüdyoda duygusal anlar yaşattı. İstanbul Bayrampaşa doğumlu olan ve çocukluğundan beri kasaplık mesleğinin içinde yer alan Akkuş, 15 yaşında geçirdiği ağır kazanın hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi.
ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMA HAYATINA BAŞLADI
11 Eylül 1991'de İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya gelen Erdi Akkuş, aslen Sivaslı. Geniş ailesiyle aynı evde büyüyen Akkuş, ortaokul yıllarından itibaren babasının kasap dükkânında çalışmaya başladı.
Okul ve iş hayatını birlikte yürüttüğünü anlatan Akkuş, ağabeyiyle dönüşümlü olarak dükkanda çalıştıklarını söyledi. Küçük yaşlardan itibaren kasaplık mesleğine ilgi duyduğunu belirten yarışmacı, işin her aşamasını öğrenmek için büyük çaba harcadığını ifade etti.
BİR ANLIK KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Erdi Akkuş'un yaşamındaki en büyük kırılma noktası ise henüz 15 yaşındayken yaşadığı iş kazası oldu. Dükkanda temizlik yaptığı sırada arkasında duran bıçağı fark etmeyen Akkuş, döndüğü anda bıçağın karnına saplandığını anlattı. İlk anda yaranın ciddi olmadığını düşündüklerini söyleyen yarışmacı, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:
"Bir an panik yaşadık. Hatta bıçağı kendim çıkardım. Normalde yapılmaması gereken bir şeymiş. O sırada ne kadar ciddi olduğunu anlayamadık."
DIŞARI KAN AKMADI, TEHLİKE İÇERİDE BÜYÜDÜ
Kazanın ardından kardeşiyle birlikte hastaneye gitmeye çalışan Akkuş, ilk başta durumunun hafif bir kesik olarak değerlendirildiğini söyledi. Dışarıdan yoğun kanama görünmediği için tehlikenin fark edilmediğini belirten Akkuş, yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındığını anlattı. Ancak saatler ilerledikçe durum değişti.
Vücudunun sağ tarafında his kaybı yaşamaya başladığını söyleyen Akkuş, annesine "Ben ölecek miyim?" diye sorduğunu ve kısa süre sonra bilincini kaybettiğini ifade etti.
DOKTORLAR SON ANDA FARK ETTİ
Hastanede görevli bir doktorun durumu fark etmesiyle olayın seyri değişti. Erdi Akkuş'un anlattığına göre doktorlar acil ameliyat kararı aldı. Yapılan müdahalede içeride yoğun kanama olduğu ortaya çıktı. Akkuş, yaşadığı süreci şöyle anlattı:
"Ameliyata alındım. İç organlarım iflas etmek üzereymiş. Kalbim kısa süreli durdu. Sonra yeniden çalıştırdılar."
Uzun süre yoğun bakımda ve komada kalan Akkuş, tedavi sürecinin ardından hayata tutunmayı başardı.