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Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Erdi Akkuş, çocuk yaşta yaşadığı ölüm kalım mücadelesini ilk kez bu kadar ayrıntılı anlattı. Kasap dükkanında karnına saplanan bıçak nedeniyle komaya giren Akkuş'un kalbi durmuş, doktorların son anda yaptığı müdahale hayatını kurtarmıştı. O olayın ardından hayatını ertelememeye karar verdi.

Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi! 1

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında yarışmacı Erdi Akkuş'un anlattıkları stüdyoda duygusal anlar yaşattı. İstanbul Bayrampaşa doğumlu olan ve çocukluğundan beri kasaplık mesleğinin içinde yer alan Akkuş, 15 yaşında geçirdiği ağır kazanın hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi.

Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi! 2

ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMA HAYATINA BAŞLADI

11 Eylül 1991'de İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya gelen Erdi Akkuş, aslen Sivaslı. Geniş ailesiyle aynı evde büyüyen Akkuş, ortaokul yıllarından itibaren babasının kasap dükkânında çalışmaya başladı.

Okul ve iş hayatını birlikte yürüttüğünü anlatan Akkuş, ağabeyiyle dönüşümlü olarak dükkanda çalıştıklarını söyledi. Küçük yaşlardan itibaren kasaplık mesleğine ilgi duyduğunu belirten yarışmacı, işin her aşamasını öğrenmek için büyük çaba harcadığını ifade etti.

Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi! 3

VAR MISIN YOK MUSUN'DA HERKESİ DUYGULANDIRAN YAŞAM SAVAŞI


BİR ANLIK KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Erdi Akkuş'un yaşamındaki en büyük kırılma noktası ise henüz 15 yaşındayken yaşadığı iş kazası oldu. Dükkanda temizlik yaptığı sırada arkasında duran bıçağı fark etmeyen Akkuş, döndüğü anda bıçağın karnına saplandığını anlattı. İlk anda yaranın ciddi olmadığını düşündüklerini söyleyen yarışmacı, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Bir an panik yaşadık. Hatta bıçağı kendim çıkardım. Normalde yapılmaması gereken bir şeymiş. O sırada ne kadar ciddi olduğunu anlayamadık."

Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi! 4

DIŞARI KAN AKMADI, TEHLİKE İÇERİDE BÜYÜDÜ

Kazanın ardından kardeşiyle birlikte hastaneye gitmeye çalışan Akkuş, ilk başta durumunun hafif bir kesik olarak değerlendirildiğini söyledi. Dışarıdan yoğun kanama görünmediği için tehlikenin fark edilmediğini belirten Akkuş, yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındığını anlattı. Ancak saatler ilerledikçe durum değişti.

Vücudunun sağ tarafında his kaybı yaşamaya başladığını söyleyen Akkuş, annesine "Ben ölecek miyim?" diye sorduğunu ve kısa süre sonra bilincini kaybettiğini ifade etti.

Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi! 5

DOKTORLAR SON ANDA FARK ETTİ

Hastanede görevli bir doktorun durumu fark etmesiyle olayın seyri değişti. Erdi Akkuş'un anlattığına göre doktorlar acil ameliyat kararı aldı. Yapılan müdahalede içeride yoğun kanama olduğu ortaya çıktı. Akkuş, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Ameliyata alındım. İç organlarım iflas etmek üzereymiş. Kalbim kısa süreli durdu. Sonra yeniden çalıştırdılar."

Uzun süre yoğun bakımda ve komada kalan Akkuş, tedavi sürecinin ardından hayata tutunmayı başardı.

Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi! 6

"O GÜNDEN SONRA HİÇBİR ŞEYİ ERTELEMEDİM"

Yaşadığı ölüm kalım mücadelesinin ardından hayata bakış açısının tamamen değiştiğini söyleyen Akkuş, artık hiçbir şeyi ertelemediğini belirtti. Kazadan önce daha içine kapanık biri olduğunu ifade eden yarışmacı, yaşadığı olayın ardından kararlarını bekletmeden uygulamaya başladığını söyledi.

"Ne yapmak istediysem yaptım. Askere gitmek istedim gittim. Dükkân açmak istedim açtım. Buraya gelmek istedim geldim. Çünkü yarının garantisi yok."

Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi! 7

HAYATINDAKİ İKİNCİ BÜYÜK ACI: BABASINI KAYBETTİ

Erdi Akkuş'un yaşamındaki en zor dönemlerden biri de babasının vefatı oldu. 2023 yılında babasını beyin tümörü nedeniyle kaybettiğini anlatan Akkuş, babasının sadece babası değil aynı zamanda en yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Birlikte çalıştıklarını, günlerinin büyük bölümünü beraber geçirdiklerini anlatan yarışmacı, duygusal anlar yaşadı.

"Babama her şeyimi anlatırdım. Benim sırdaşımdı. Dostumdu. Sabah birlikte çıkardık, akşam birlikte dönerdik."

Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi! 8

İKİNCİ 5 MİLYON TL DE AÇILDI

Yarışmanın en kritik anlarından biri, Erdi Akkuş'un seçtiği 5 numaralı kutudan 5 milyon TL çıkmasıyla yaşandı. Kutuyu açan Dilara büyük üzüntü yaşarken, stüdyoda kısa süreli sessizlik oluştu.

Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi! 9

Erdi Akkuş'un verdiği tepki ise geceye damga vurdu. Esra Erol'un "Bazen insan zamanı geri döndürmek istiyor" sözlerine karşılık Akkuş, "Yok ya, her anı anıyla güzel. Ben o anı yaşadım, o anın güzelliği bana yetti" dedi.

Daha sonra yarışmada ikinci 5 milyon TL'lik ödül de açıldı. Büyük ödüllerin elenmesine rağmen moralini bozmayan Akkuş, "Korkumuzla yüzleştik, yapacak bir şey yok" sözleriyle yarışmaya devam etti.

Var Mısın Yok Musun’da mucize kurtuluş hikayesi: 15 yaşında ölümle burun buruna geldi! 10

BANKANIN 350 BİN TL TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Yarışmanın son bölümünde Erdi Akkuş, bankadan gelen 350 bin TL'lik teklifi kabul ederek oyundan çekilme kararı aldı. Risk almayan yarışmacı, garantili parayı tercih etti. Kararın ardından kendi kutusu açıldı.

Erdi'nin kutusunda 25 bin TL olduğu ortaya çıktı. Böylece yarışmacı, kutusundaki ödülden çok daha yüksek olan 350 bin TL'lik teklifi kabul ederek önemli bir kazanç elde etti.

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