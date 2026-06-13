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"Altı Üstü İstanbul" ekibinden Milli Takım’a özel video!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pazartesi günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, atv'nin iddialı dizisi 'Altı Üstü İstanbul', Milli Takımımızın Dünya Kupası heyecanına ortak oldu. 'Kalbimiz ve desteğimiz sizinle' diyerek bir araya gelen ekip, hazırladıkları özel videoyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"Altı Üstü İstanbul" ekibinden Milli Takım’a özel video! 1

atv'nin Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlayacak yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları, Dünya Kupası'nda mücadele edecek Milli Takımımıza destek vermek için bir araya gelerek özel bir video hazırladı.

"Altı Üstü İstanbul" ekibinden Milli Takım’a özel video! 2

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DAN MİLLİ TAKIMA DESTEK!

"Kalbimiz ve desteğimiz sizinle!" mesajının verildiği video, dizinin sosyal medya hesaplarında yayınlanırken kısa sürede izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DAN MİLLİ TAKIM'A DESTEK
"Altı Üstü İstanbul" ekibinden Milli Takım’a özel video! 3

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan yapım, genç oyuncularla deneyimli isimleri aynı projede buluşturuyor.

"Altı Üstü İstanbul" ekibinden Milli Takım’a özel video! 4

1.Bölüm Özeti

İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr. Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir. En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir.

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"Altı Üstü İstanbul" ekibinden Milli Takım’a özel video! 5

Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir. Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.

Altı Üstü İstanbul pazartesi günü atvde "ALTI ÜSTÜ İSTANBUL" PAZARTESİ GÜNÜ ATV'DE
"Altı Üstü İstanbul" ekibinden Milli Takım’a özel video! 6

Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulurlar. İlk karşılaşma sert geçer. Naz ve Melek… Uzay ve Emir… Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır.

"Altı Üstü İstanbul" ekibinden Milli Takım’a özel video! 7

Kahkahaların ve umut dolu hayallerin arasında yaşanacak sarsıcı bir olay, Ziyankâr'ın dengesini sarsacaktır. Emir ise ilk kez sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu fark edecektir. Çünkü bazen bir insanın kaderi tek bir günde değişir. Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır.

"Altı Üstü İstanbul" ekibinden Milli Takım’a özel video! 8

Yayın Tarihi : 15 Haziran 2026 / Pazartesi

Yayın Saati : 20.00

Yapım : NTC Medya

Yönetmen : Müge Uğurlar

Senaryo : Yekta Torun, Hilal Yıldız

Oyuncular : Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo) ve Sacide Taşaner (Pamuk), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet)

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