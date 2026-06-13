"Altı Üstü İstanbul" ekibinden Milli Takım’a özel video!

Pazartesi günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, atv'nin iddialı dizisi 'Altı Üstü İstanbul', Milli Takımımızın Dünya Kupası heyecanına ortak oldu. 'Kalbimiz ve desteğimiz sizinle' diyerek bir araya gelen ekip, hazırladıkları özel videoyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

atv'nin Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlayacak yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları, Dünya Kupası'nda mücadele edecek Milli Takımımıza destek vermek için bir araya gelerek özel bir video hazırladı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DAN MİLLİ TAKIMA DESTEK! "Kalbimiz ve desteğimiz sizinle!" mesajının verildiği video, dizinin sosyal medya hesaplarında yayınlanırken kısa sürede izleyicilerden yoğun ilgi gördü. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DAN MİLLİ TAKIM'A DESTEK

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan yapım, genç oyuncularla deneyimli isimleri aynı projede buluşturuyor.

1.Bölüm Özeti İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr. Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir. En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. RAHİMCAN KAPKAP: "ÇOK FARKLI BİR İŞ GELİYOR!"