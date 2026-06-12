Paraya para demiyor! Dünyanın ilk trilyoneri belli oldu

SpaceX'in tarihi halka arzı yalnızca şirketin kasasına 75 milyar dolarlık yeni kaynak kazandırmadı. Halka arz sonrası şirket hisselerindeki yükseliş, Elon Musk'ın servetini 1,1 trilyon doların üzerine taşıdı. Böylece Musk, ekonomi tarihinde trilyon dolar sınırını aşan ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Teknoloji ve uzay sektörünün en dikkat çeken isimlerinden Elon Musk, dünya ekonomi tarihinde daha önce görülmemiş bir eşiği geride bıraktı. SpaceX'in tamamladığı dev halka arzın ardından Musk'ın servetinin 1 trilyon dolar sınırını aştığı bildirildi. Forbes tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, SpaceX hisselerinin borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte Musk'ın toplam serveti yaklaşık 1,1 trilyon dolara ulaştı.

SPACEX'E DEV FİNANSMAN Uzay taşımacılığı, uydu teknolojileri ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren SpaceX, perşembe günü tamamlanan halka arz sürecinde 75 milyar dolarlık yeni kaynak sağladı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz sonrasında şirket hisseleri güçlü bir başlangıç yaptı. Hisselerin işlem görmeye başlaması şirketin piyasa değerini yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesine taşıdı. Uzmanlara göre bu süreç, yalnızca SpaceX için değil, küresel sermaye piyasaları açısından da son yılların en önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

SERVETİNİN MERKEZİNDE ARTIK TESLA DEĞİL SPACEX VAR Elon Musk'ın servetindeki en dikkat çekici değişim ise varlık dağılımında yaşandı. Yıllardır Musk'ın servetinin temel kaynağı olarak görülen Tesla hisseleri, yerini SpaceX'e bıraktı. Güncel hesaplamalara göre Musk'ın en büyük varlığı yaklaşık 866 milyar dolar değerindeki SpaceX hisselerinden oluşuyor. Forbes verilerine göre Musk'ın şirkette yaklaşık yüzde 38'lik payı bulunuyor. Bu payın büyük bölümü doğrudan sahip olduğu hisselerden, kalan kısmı ise hisse senedi opsiyonlarından oluşuyor.

HALKA ARZ SERVETİ NASIL DEĞİŞTİRDİ? Halka arz öncesinde Elon Musk'ın servetinin yaklaşık 780 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyordu. SpaceX'in halka arz fiyatının hisse başına 135 dolar olarak açıklanmasının ardından Musk'ın net serveti kısa sürede yüz milyarlarca dolar arttı. Hisselerin Nasdaq'ta işlem görmeye başlaması ve fiyatın 150 dolar seviyesine yükselmesiyle birlikte servetindeki artış daha da hızlandı. Finans çevreleri, bu yükselişin modern ekonomi tarihinde benzeri görülmemiş bir servet artışı yarattığını ifade ediyor.

RAKİPLERİYLE ARASINDA DEV FARK OLUŞTU Musk'ın ulaştığı seviyenin büyüklüğü, küresel zenginler listesindeki farkta da görülüyor. Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan diğer milyarderlerin servetlerinin yaklaşık 300 milyar dolar seviyelerinde bulunduğu değerlendiriliyor. Bu tablo, Musk'ın en yakın rakiplerine karşı yüz milyarlarca dolarlık fark oluşturduğunu ortaya koyuyor. Ekonomi uzmanları, servet büyüklüğü açısından oluşan bu makasın tarihte daha önce görülmediğini belirtiyor.