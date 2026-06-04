5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı!

DİYANET'TEN TOPLUMSAL SORUMLULUK MESAJI Hutbede, dünyanın herhangi bir yerindeki mazlumların ve mağdurların acılarının hissedilmesi gerektiği belirtilerek kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma değerlerinin önemine dikkat çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, duyarlılığın sadece bireysel bir erdem değil, aynı zamanda huzurlu bir toplumun inşası için temel bir gereklilik olduğunu ifade etti. Hutbede, yaşanabilir bir dünya bırakmanın yolunun çevreye, zamana ve insanlara karşı duyarlı olmaktan geçtiği vurgulandı.

HUTBE PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİSİYLE TAMAMLANDI Cuma hutbesi Peygamber Efendimizin hadisiyle tamamlandı. Diyanet, bu mesajla Müslümanları hayatın her alanında sorumluluk sahibi olmaya, güzel ahlakı yaygınlaştırmaya ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmeye davet etti. "Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Bilerek veya bilmeyerek kötü bir fiil işlersen peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlâkla davran!"

5 HAZİRAN CUMA HUTBESİ TAM METNİ DUYARLILIK Muhterem Müslümanlar! Mutlu bir insan, huzurlu bir toplum için gerekli olan erdemlerden biri de duyarlılıktır. Duyarlılık, kendimiz için istediğimiz iyilikleri başkaları için de istemektir. Sorumluluklarımızı fark edip onları yerine getirmenin gayretinde olmaktır. Duyarlılık, insanların can ve malını, kendi can ve malımız gibi kıymetli; insanların izzet ve şerefini, kendi izzet ve şerefimiz gibi mukaddes bilmektir. Aziz Müminler! Ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı duyarlı olmak, Müslüman olmamızın bir gereğidir. Yüce Rabbimiz, "Ey iman edenler! Sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez" buyurmaktadır. Evet, nemelazımcı ve vurdumduymaz olmak Müslümana yakışmaz. O, sorumluluklarını bihakkın yerine getirmenin gayretinde olandır. Duyarlı bir Müslüman; anne babasına, eşine ve çocuklarına saygı gösteren, onlara hoşgörüyle muamele edendir. Toplumsal barışı sağlamak için kardeşlik ahlakını hayatının her alanına aktarandır. Dünyanın neresinde olursa olsun her bir mazlumun acısını, her bir mağdurun sızısını yüreğinde hisseden ve üzerine düşen vazifelerini yerine getirendir.

Değerli Kardeşlerim! Müslümandan beklenen, kendisine emanet edilen dünyaya karşı da duyarlı olmasıdır. Nasıl ki evini, işyerini ve ibadethanesini temiz tutuyor ise tüm çevresini de aynı titizlikle temiz tutmasıdır. Müslümandan beklenen; ormanına, toprağına ve suyuna hassasiyet göstermesidir. Yarın, 'Ciğerlerimiz yanıyor!' haberleriyle uyanmamak; 'Barajlarımız kurudu, suyumuz kalmadı!' endişesiyle yaşamamak için bugünden gerekli tedbirleri almasıdır.