5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı!
Diyanet İşleri Başkanlığının 5 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesinde, bireysel ve toplumsal hayatta duyarlılığın önemi vurgulandı. Hutbede aileye, çevreye, zamana ve insanlığa karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.
Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan 5 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesinde, "Duyarlılık" konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, Müslümanların hem kendi çevrelerine hem de tüm insanlığa karşı sorumluluk taşıdığı hatırlatılarak duyarlılığın İslam ahlakının temel erdemlerinden biri olduğu belirtildi.
HUTBEDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Diyanet'in hutbesinde duyarlılığın tanımı yapılırken şu ifadelere yer verildi:
"Duyarlılık, kendimiz için istediğimiz iyilikleri başkaları için de istemektir. Sorumluluklarımızı fark edip onları yerine getirmenin gayretinde olmaktır. İnsanların can ve malını, kendi can ve malımız gibi kıymetli; insanların izzet ve şerefini, kendi izzet ve şerefimiz gibi mukaddes bilmektir."
Hutbede ayrıca, Müslümanın nemelazımcı ve vurdumduymaz bir tavır sergilememesi gerektiği belirtilerek ailesine, toplumuna ve bütün insanlığa karşı görevlerini yerine getirmesinin dini bir sorumluluk olduğu ifade edildi.
MAİDE SURESİNİN 105. AYETİNE ATIF YAPILDI
Hutbede Kur'an-ı Kerim'den de örneklere yer verildi. Bu kapsamda Maide Suresi'nin 105. ayeti hatırlatılarak şu ilahi buyruk aktarıldı:
"Ey iman edenler! Sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez."
Diyanet, bu ayet üzerinden Müslümanların kendi sorumluluklarını yerine getirmeye odaklanmaları ve doğruluktan ayrılmamaları gerektiğine dikkat çekti.
ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUK VURGUSU
Hutbenin önemli başlıklarından biri de çevre bilinci oldu. İnsanlara emanet edilen dünyanın korunmasının dini bir görev olduğu belirtilen hutbede; ormanların, su kaynaklarının ve toprağın korunmasının önemine vurgu yapıldı. Hutbede, gelecekte çevre felaketleriyle karşı karşıya kalmamak için bugünden tedbir alınması gerektiği ifade edilerek şu mesaj verildi:
"Yarın, 'Ciğerlerimiz yanıyor!' haberleriyle uyanmamak; 'Barajlarımız kurudu, suyumuz kalmadı!' endişesiyle yaşamamak için bugünden gerekli tedbirleri almalıyız."
ZAMANA KARŞI DUYARLI OLMA ÇAĞRISI
Diyanet'in hutbesinde zamanın verimli kullanılmasına da özel bir bölüm ayrıldı. Müslümanın vaktini boşa harcamaması gerektiği belirtilirken çalışmanın ve üretmenin İslam'ın temel ilkelerinden biri olduğu ifade edildi. Bu kapsamda Hz. Muhammed'in (s.a.s.) şu hadis-i şerifi hatırlatıldı:
"Mümin, bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsat eder."
Hadis-i şerif üzerinden müminlerin toplum için faydalı bireyler olması gerektiği vurgulandı