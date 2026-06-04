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5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığının 5 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesinde, bireysel ve toplumsal hayatta duyarlılığın önemi vurgulandı. Hutbede aileye, çevreye, zamana ve insanlığa karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.

5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı! 1

Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan 5 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesinde, "Duyarlılık" konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, Müslümanların hem kendi çevrelerine hem de tüm insanlığa karşı sorumluluk taşıdığı hatırlatılarak duyarlılığın İslam ahlakının temel erdemlerinden biri olduğu belirtildi.

5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı! 2

HUTBEDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Diyanet'in hutbesinde duyarlılığın tanımı yapılırken şu ifadelere yer verildi:

"Duyarlılık, kendimiz için istediğimiz iyilikleri başkaları için de istemektir. Sorumluluklarımızı fark edip onları yerine getirmenin gayretinde olmaktır. İnsanların can ve malını, kendi can ve malımız gibi kıymetli; insanların izzet ve şerefini, kendi izzet ve şerefimiz gibi mukaddes bilmektir."

Hutbede ayrıca, Müslümanın nemelazımcı ve vurdumduymaz bir tavır sergilememesi gerektiği belirtilerek ailesine, toplumuna ve bütün insanlığa karşı görevlerini yerine getirmesinin dini bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı! 3

MAİDE SURESİNİN 105. AYETİNE ATIF YAPILDI

Hutbede Kur'an-ı Kerim'den de örneklere yer verildi. Bu kapsamda Maide Suresi'nin 105. ayeti hatırlatılarak şu ilahi buyruk aktarıldı:

"Ey iman edenler! Sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez."

Diyanet, bu ayet üzerinden Müslümanların kendi sorumluluklarını yerine getirmeye odaklanmaları ve doğruluktan ayrılmamaları gerektiğine dikkat çekti.

5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı! 4

ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUK VURGUSU

Hutbenin önemli başlıklarından biri de çevre bilinci oldu. İnsanlara emanet edilen dünyanın korunmasının dini bir görev olduğu belirtilen hutbede; ormanların, su kaynaklarının ve toprağın korunmasının önemine vurgu yapıldı. Hutbede, gelecekte çevre felaketleriyle karşı karşıya kalmamak için bugünden tedbir alınması gerektiği ifade edilerek şu mesaj verildi:

"Yarın, 'Ciğerlerimiz yanıyor!' haberleriyle uyanmamak; 'Barajlarımız kurudu, suyumuz kalmadı!' endişesiyle yaşamamak için bugünden gerekli tedbirleri almalıyız."

5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı! 5

ZAMANA KARŞI DUYARLI OLMA ÇAĞRISI

Diyanet'in hutbesinde zamanın verimli kullanılmasına da özel bir bölüm ayrıldı. Müslümanın vaktini boşa harcamaması gerektiği belirtilirken çalışmanın ve üretmenin İslam'ın temel ilkelerinden biri olduğu ifade edildi. Bu kapsamda Hz. Muhammed'in (s.a.s.) şu hadis-i şerifi hatırlatıldı:

"Mümin, bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsat eder."

Hadis-i şerif üzerinden müminlerin toplum için faydalı bireyler olması gerektiği vurgulandı

5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı! 6

DİYANET'TEN TOPLUMSAL SORUMLULUK MESAJI

Hutbede, dünyanın herhangi bir yerindeki mazlumların ve mağdurların acılarının hissedilmesi gerektiği belirtilerek kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma değerlerinin önemine dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, duyarlılığın sadece bireysel bir erdem değil, aynı zamanda huzurlu bir toplumun inşası için temel bir gereklilik olduğunu ifade etti. Hutbede, yaşanabilir bir dünya bırakmanın yolunun çevreye, zamana ve insanlara karşı duyarlı olmaktan geçtiği vurgulandı.

5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı! 7

HUTBE PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİSİYLE TAMAMLANDI

Cuma hutbesi Peygamber Efendimizin hadisiyle tamamlandı. Diyanet, bu mesajla Müslümanları hayatın her alanında sorumluluk sahibi olmaya, güzel ahlakı yaygınlaştırmaya ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmeye davet etti.

"Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Bilerek veya bilmeyerek kötü bir fiil işlersen peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlâkla davran!"

5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı! 8

5 HAZİRAN CUMA HUTBESİ TAM METNİ

DUYARLILIK

Muhterem Müslümanlar!

Mutlu bir insan, huzurlu bir toplum için gerekli olan erdemlerden biri de duyarlılıktır. Duyarlılık, kendimiz için istediğimiz iyilikleri başkaları için de istemektir. Sorumluluklarımızı fark edip onları yerine getirmenin gayretinde olmaktır. Duyarlılık, insanların can ve malını, kendi can ve malımız gibi kıymetli; insanların izzet ve şerefini, kendi izzet ve şerefimiz gibi mukaddes bilmektir.

Aziz Müminler!

Ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı duyarlı olmak, Müslüman olmamızın bir gereğidir. Yüce Rabbimiz, "Ey iman edenler! Sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez" buyurmaktadır. Evet, nemelazımcı ve vurdumduymaz olmak Müslümana yakışmaz. O, sorumluluklarını bihakkın yerine getirmenin gayretinde olandır. Duyarlı bir Müslüman; anne babasına, eşine ve çocuklarına saygı gösteren, onlara hoşgörüyle muamele edendir. Toplumsal barışı sağlamak için kardeşlik ahlakını hayatının her alanına aktarandır. Dünyanın neresinde olursa olsun her bir mazlumun acısını, her bir mağdurun sızısını yüreğinde hisseden ve üzerine düşen vazifelerini yerine getirendir.

5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı! 9

Değerli Kardeşlerim!

Müslümandan beklenen, kendisine emanet edilen dünyaya karşı da duyarlı olmasıdır. Nasıl ki evini, işyerini ve ibadethanesini temiz tutuyor ise tüm çevresini de aynı titizlikle temiz tutmasıdır. Müslümandan beklenen; ormanına, toprağına ve suyuna hassasiyet göstermesidir. Yarın, 'Ciğerlerimiz yanıyor!' haberleriyle uyanmamak; 'Barajlarımız kurudu, suyumuz kalmadı!' endişesiyle yaşamamak için bugünden gerekli tedbirleri almasıdır.

5 Haziran Cuma Hutbesi: Diyanet yaşanabilir bir dünya için 3 şartı açıkladı! 10

Kıymetli Müminler!

Bütün hayatı ve ibadetleri vakit ile tanzim edilmiş Müslümandan beklenen; zamana karşı da duyarlılık göstermesi, onu boşa harcamamasıdır. Zira çalışmak, Müslümanın şiarıdır. Onun dinlenmesi, bir işi bitirip diğerine başladığındadır. "Mümin, bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsat eder" hadis-i şerifi, bu konuyu bizlere veciz bir şekilde özetlemektedir.

Aziz Müslümanlar!

Unutmayalım ki, kendimiz ve çocuklarımız için yaşanabilir bir dünya inşa etmenin yolu; çevremize, vaktimize ve bütün insanlara karşı duyarlı olmaktan geçmektedir. Hutbemizi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu hadis-i şerifleriyle bitiriyoruz: "Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Bilerek veya bilmeyerek kötü bir fiil işlersen peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlâkla davran!"

5 HAZİRAN CUMA HUTBESİ TAM METNİ PDF

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