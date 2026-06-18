Ulaşımda büyük dönüşüm: Türkiye'deki güncel YHT hatları ve seyahat süreleri

Türkiye'nin demiryolu yatırımlarında son 16 yılda yaşanan dönüşüm, yüksek hızlı tren ağını her geçen yıl daha da genişletti. Ankara merkezli başlayan YHT seferleri İstanbul, Konya, Karaman ve Sivas'a uzanırken, yapımı süren yeni projelerle milyonlarca kişinin seyahat süresinin daha da kısalması hedefleniyor.

Bu yıl deneme sürüşlerine başlanan trenin test aşamalarında 240 kilometre hıza kadar çıktığını belirten Uraloğlu, projenin Türkiye'nin demiryolu teknolojilerindeki yerli üretim kapasitesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Yerli hızlı tren projesinin, gelecek dönemde yüksek hızlı demiryolu hatlarında kullanılması hedefleniyor. Bu adımla birlikte Türkiye'nin raylı sistemlerde dışa bağımlılığının azaltılması ve yerli teknoloji altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin demiryolu alanındaki yerli üretim hamleleri de hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren setinin raylara indirildiğini duyurdu.

Türkiye'de aktif olarak kullanılan yüksek hızlı tren hatları, milyonlarca yolcuya daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Ankara merkezli kurulan YHT ağı, İstanbul'dan Sivas'a kadar birçok kenti birbirine bağlıyor.

Bu hatlar sayesinde Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas arasındaki ulaşım süreleri önemli ölçüde azalırken, yüksek hızlı tren ağı her geçen yıl daha fazla şehre ulaşmaya devam ediyor.

Türkiye'de hizmet veren yüksek hızlı tren hatları ve ortalama seyahat süreleri şöyle

TÜRKİYE'DEKİ ANA HAT TRENLERİ VE GÜZERGAHLARI

Yüksek hızlı trenlerin dışında TCDD Taşımacılık tarafından işletilen ana hat trenleri de Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlıyor. Yataklı, pulman ve yemekli vagon seçenekleri sunan trenler uzun mesafeli yolculuklarda önemli bir alternatif oluşturuyor.

İzmir Mavi Treni: Her gün Ankara ile İzmir arasında sefer yapan İzmir Mavi Treni; Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Manisa üzerinden Basmane Garı'na ulaşıyor. Yolculuk yaklaşık 13 saat 40 dakika sürüyor. Yataklı ve pulman vagon seçenekleri bulunuyor.

Konya Mavi Treni: Konya ile İzmir arasında hizmet veren tren; Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa güzergahını takip ediyor. Ortalama 12 saat süren seferlerde yataklı, pulman ve yemekli vagonlar yer alıyor.

Doğu Ekspresi: Türkiye'nin en çok ilgi gören tren rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, Ankara'dan başlayarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden Kars'a ulaşıyor. Özellikle doğal manzaraları nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.