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Ulaşımda büyük dönüşüm: Türkiye'deki güncel YHT hatları ve seyahat süreleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de 16 yıl önce başlayan yüksek hızlı tren yatırımları, yeni projelerle büyümeye devam ediyor. Ankara-İstanbul arasında planlanan süper hızlı trenle yolculuk süresinin 80 dakikaya düşmesi hedeflenirken Bursa, İzmir, Samsun ve Erzincan'a uzanacak yeni hatlar da ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Ulaşımda büyük dönüşüm: Türkiye'deki güncel YHT hatları ve seyahat süreleri 1

Türkiye'nin demiryolu yatırımlarında son 16 yılda yaşanan dönüşüm, yüksek hızlı tren ağını her geçen yıl daha da genişletti. Ankara merkezli başlayan YHT seferleri İstanbul, Konya, Karaman ve Sivas'a uzanırken, yapımı süren yeni projelerle milyonlarca kişinin seyahat süresinin daha da kısalması hedefleniyor.

Ulaşımda büyük dönüşüm: Türkiye'deki güncel YHT hatları ve seyahat süreleri 2

YERLİ HIZLI TREN MÜJDESİ: SAATTE 225 KM HIZA ULAŞACAK

Türkiye'nin demiryolu alanındaki yerli üretim hamleleri de hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren setinin raylara indirildiğini duyurdu.

Bu yıl deneme sürüşlerine başlanan trenin test aşamalarında 240 kilometre hıza kadar çıktığını belirten Uraloğlu, projenin Türkiye'nin demiryolu teknolojilerindeki yerli üretim kapasitesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Yerli hızlı tren projesinin, gelecek dönemde yüksek hızlı demiryolu hatlarında kullanılması hedefleniyor. Bu adımla birlikte Türkiye'nin raylı sistemlerde dışa bağımlılığının azaltılması ve yerli teknoloji altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ulaşımda büyük dönüşüm: Türkiye'deki güncel YHT hatları ve seyahat süreleri 3

TÜRKİYE'DE HİZMET VEREN YÜKSEK HIZLI TREN HATLARI

Türkiye'de aktif olarak kullanılan yüksek hızlı tren hatları, milyonlarca yolcuya daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Ankara merkezli kurulan YHT ağı, İstanbul'dan Sivas'a kadar birçok kenti birbirine bağlıyor.

Ulaşımda büyük dönüşüm: Türkiye'deki güncel YHT hatları ve seyahat süreleri 4

Türkiye'de hizmet veren yüksek hızlı tren hatları ve ortalama seyahat süreleri şöyle

Ankara - İstanbul YHT Hattı: Yaklaşık 4 saat 30 dakika

Ankara - Eskişehir YHT Hattı: Yaklaşık 1 saat 21 dakika

Ankara - Konya YHT Hattı: Yaklaşık 1 saat 45 dakika

Ankara - Karaman YHT Hattı: Yaklaşık 2 saat 39 dakika

İstanbul - Konya YHT Hattı: Yaklaşık 4 saat 50 dakika

İstanbul - Karaman YHT Hattı: Yaklaşık 6 saat 35 dakika

Ankara - Sivas YHT Hattı: Yaklaşık 2 saat 40 dakika

Sivas - İstanbul YHT Hattı: Yaklaşık 6 saat 55 dakika

Eskişehir - İstanbul YHT Hattı: Yaklaşık 3 saat 10 dakika

Bu hatlar sayesinde Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas arasındaki ulaşım süreleri önemli ölçüde azalırken, yüksek hızlı tren ağı her geçen yıl daha fazla şehre ulaşmaya devam ediyor.

Ulaşımda büyük dönüşüm: Türkiye'deki güncel YHT hatları ve seyahat süreleri 5

TÜRKİYE'DEKİ ANA HAT TRENLERİ VE GÜZERGAHLARI

Yüksek hızlı trenlerin dışında TCDD Taşımacılık tarafından işletilen ana hat trenleri de Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlıyor. Yataklı, pulman ve yemekli vagon seçenekleri sunan trenler uzun mesafeli yolculuklarda önemli bir alternatif oluşturuyor.

İzmir Mavi Treni: Her gün Ankara ile İzmir arasında sefer yapan İzmir Mavi Treni; Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Manisa üzerinden Basmane Garı'na ulaşıyor. Yolculuk yaklaşık 13 saat 40 dakika sürüyor. Yataklı ve pulman vagon seçenekleri bulunuyor.

Konya Mavi Treni: Konya ile İzmir arasında hizmet veren tren; Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa güzergahını takip ediyor. Ortalama 12 saat süren seferlerde yataklı, pulman ve yemekli vagonlar yer alıyor.

Doğu Ekspresi: Türkiye'nin en çok ilgi gören tren rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, Ankara'dan başlayarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden Kars'a ulaşıyor. Özellikle doğal manzaraları nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

Ulaşımda büyük dönüşüm: Türkiye'deki güncel YHT hatları ve seyahat süreleri 6

Van Gölü Ekspresi: Ankara-Tatvan arasında haftada iki gün sefer yapan Van Gölü Ekspresi; Kayseri, Sivas, Malatya ve Elazığ güzergâhını izliyor. Ankara-Tatvan arasındaki yolculuk yaklaşık 25 saat sürüyor.

Güney Kurtalan Ekspresi: Ankara ile Siirt'in Kurtalan ilçesi arasında işletilen tren, Kayseri, Sivas, Malatya ve Diyarbakır üzerinden ilerliyor. Sefer süresi yaklaşık 26 saat sürüyor.

Pamukkale Ekspresi ve Ege Bölgesi Hatları: Pamukkale Ekspresi Denizli ile Eskişehir arasında hizmet verirken, Ege Ekspresi İzmir ile Eskişehir arasında sefer düzenliyor. 6 Eylül ve 17 Eylül Ekspresleri ise İzmir-Bandırma hattında yolcu taşıyor. Göller Ekspresi ise Isparta ve İzmir arasında karşılıklı seferler gerçekleştiriyor.

Ankara Ekspresi: Ankara ile İstanbul arasında gece seferleri düzenleyen Ankara Ekspresi; Eskişehir, Bilecik, İzmit, Pendik ve Söğütlüçeşme üzerinden Halkalı'ya ulaşıyor. Özellikle gece yolculuğunu tercih eden yolcular tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ulaşımda büyük dönüşüm: Türkiye'deki güncel YHT hatları ve seyahat süreleri 7

TÜRKİYE'DE BEKLENEN HIZLI TREN PROJELERİ

Türkiye'de mevcut yüksek hızlı tren ağını genişletmeye yönelik birçok proje eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Ankara-İstanbul süper hızlı tren projesinden İzmir YHT hattına, Samsun bağlantısından Sivas-Erzincan hattına kadar birçok yatırım, şehirler arası ulaşım sürelerini daha da kısaltmayı hedefliyor.

Ankara-İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresini yaklaşık 80 dakikaya düşürmesi planlanan süper hızlı tren projesinde gelinen son durumun ele alındığını ifade etti. Türkiye'nin en büyük ulaşım yatırımları arasında gösterilen proje, iki metropol arasındaki mesafeyi daha kısa sürede kat etmeyi amaçlıyor.

Halkalı-Kapıkule

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle İstanbul ile Edirne arasındaki ulaşımda önemli bir zaman tasarrufu sağlanacak. Bakan Uraloğlu, yolculuk süresinin 4 saatten 1,5 saate ineceğini, yük taşımacılığının ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini belirtti.

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa-Osmaneli bölümünde çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi. Hattın kalan kısmının da yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Projenin devreye alınmasıyla Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a ulaşım süresinin yaklaşık 2 saat 15 dakikaya kadar gerilemesi bekleniyor.

Ulaşımda büyük dönüşüm: Türkiye'deki güncel YHT hatları ve seyahat süreleri 8

Ankara YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı

36 kilometre uzunluğundaki YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için ihale süreci devam ediyor. Başkentte şehir içi ulaşımı güçlendirmesi beklenen projenin ihalesinin 30 Haziran'da yapılması planlanıyor.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi

İnşa çalışmaları devam eden Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Hızlı Tren Projesi, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'i Ankara'ya bağlayacak. Hat sayesinde Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar da yüksek hızlı tren ağına dahil olacak.

Sapanca-Geyve

Ankara-İstanbul YHT hattının Sapanca-Alifuatpaşa bölümünde hayata geçirilen Doğançay Ripajı 1 ve 2 projeleriyle tren hızının 250 kilometre seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Sapanca-Geyve hattındaki Doğançay Ripajı 2 kesiminde altyapı çalışmalarında yüzde 54,45 seviyesine ulaşılırken, genel fiziki ilerleme oranı yaklaşık yüzde 51 olarak açıklandı.

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