Vakıf üniversitesi tercih edecekler dikkat: Burs ve indirim seçenekleri neler? Hukuk, tıp, diş hekimliği bölümleri fiyat karşılaştırması

Vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretleri, tercih edilen programa göre farklılık gösteriyor. Tıp, diş hekimliği, hukuk ve işletme gibi prestijli bölümler genellikle daha yüksek ücretlere sahip olsa da burslu ve indirimli kontenjanlar sayesinde ekonomik açıdan daha erişilebilir hale geliyor. Bazı üniversiteler başarı sıralamasına göre yüzde 25 ile yüzde 100 arasında değişen burslar veriyor.