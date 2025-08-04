Vakıf üniversitesi tercih edecekler dikkat: Burs ve indirim seçenekleri neler? Hukuk, tıp, diş hekimliği bölümleri fiyat karşılaştırması
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 yılı 'Yükseköğretim Programları Kontenjanları ve Kılavuzu' açıklandı. Üniversite tercih dönemi yaklaşırken, öğrenciler ve aileler sadece başarı sıralamasına değil, eğitim maliyetlerine de daha fazla önem vermeye başladı. Özellikle vakıf üniversitelerinde burs ve indirim fırsatları, tercih kararlarını şekillendiren en önemli unsurlardan biri haline geldi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.08.2025 11:29