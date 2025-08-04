Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi: Hangi bankadan alınır, işlem kodu nedir? 1+1, 2+1, 3+1 konut fiyatları ve sertifika sayısı
Gayrimenkul sertifikası için heyecan verici halka arz süreci başlıyor. Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent Projesi kapsamında, yatırımcılara yüzde 25 indirimli özel fiyatla sunulacak sertifikalar Borsa İstanbul'da talep toplayacak. Peki gayrimenkul sertifikası nasıl alınır ve halka arz ne zaman gerçekleşecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.08.2025 09:22