Viral Galeri Viral Liste Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi: Hangi bankadan alınır, işlem kodu nedir? 1+1, 2+1, 3+1 konut fiyatları ve sertifika sayısı

Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi: Hangi bankadan alınır, işlem kodu nedir? 1+1, 2+1, 3+1 konut fiyatları ve sertifika sayısı

Gayrimenkul sertifikası için heyecan verici halka arz süreci başlıyor. Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent Projesi kapsamında, yatırımcılara yüzde 25 indirimli özel fiyatla sunulacak sertifikalar Borsa İstanbul'da talep toplayacak. Peki gayrimenkul sertifikası nasıl alınır ve halka arz ne zaman gerçekleşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.08.2025 09:22
Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi: Hangi bankadan alınır, işlem kodu nedir? 1+1, 2+1, 3+1 konut fiyatları ve sertifika sayısı

Başakşehir'de Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Damla Kent Projesi için Gayrimenkul Sertifikası halka arz süreci başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla Borsa İstanbul'da işlem görecek sertifikalar, yüzde 25 indirimli fiyatla yatırımcıların karşısına çıkacak. Projeden ev sahibi olmak ya da yatırım yapmak isteyenler için talep toplama dönemi 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi: Hangi bankadan alınır, işlem kodu nedir? 1+1, 2+1, 3+1 konut fiyatları ve sertifika sayısı

Yüzde 25 indirimle "DMLKT" koduyla işlem görecek

Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikaları, proje değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 TL'den satışa sunulacak. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem kodu ile talep toplanacak.

Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi: Hangi bankadan alınır, işlem kodu nedir? 1+1, 2+1, 3+1 konut fiyatları ve sertifika sayısı

Damla Kent Projesi beş etaptan oluşuyor. Toplam 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünitenin yer alacağı projede ilk etapta 1540 konut için sertifika satışı yapılacak. İkinci etapta ise 674 konutun daha halka arz edilmesi planlanıyor.

Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi: Hangi bankadan alınır, işlem kodu nedir? 1+1, 2+1, 3+1 konut fiyatları ve sertifika sayısı

Sertifika ile üç farklı kazanç fırsatı

Gayrimenkul Sertifikası yatırımcılara üç farklı imkân tanıyor:

1️⃣Birikimleri sertifika karşılığında ev sahibi olmak,

2️⃣Konutları açık artırma yöntemiyle satmak,

3️⃣Sertifikaları Borsa İstanbul'da alıp satarak değerlendirmek.

Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi: Hangi bankadan alınır, işlem kodu nedir? 1+1, 2+1, 3+1 konut fiyatları ve sertifika sayısı

Hangi daire için kaç sertifika gerekiyor?

Halka arz edilen konut tipleri ve karşılık gelen sertifika adetleri şöyle:

➡62 m²'lik 1+1 daire: 175 adet, 631.516 sertifika

➡88 m²'lik 2+1 daire: 1.076 adet, 863.276 sertifika

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