Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi: Hangi bankadan alınır, işlem kodu nedir? 1+1, 2+1, 3+1 konut fiyatları ve sertifika sayısı

Başakşehir'de Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Damla Kent Projesi için Gayrimenkul Sertifikası halka arz süreci başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla Borsa İstanbul'da işlem görecek sertifikalar, yüzde 25 indirimli fiyatla yatırımcıların karşısına çıkacak. Projeden ev sahibi olmak ya da yatırım yapmak isteyenler için talep toplama dönemi 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.