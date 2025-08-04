Aşırı düşünmekten kurtulmak için 10 dakika yeter! İşte edinmen gereken 5 davranış

Zihinsel Girdabı İlk Anda Yakalamak: "Farkındalık" Anahtarı

Uzmanlara göre aşırı düşünmenin ilk adımı, farkında olmadan başlıyor. Düşünceler zihne sessizce sızıyor ve bir süre sonra o kadar yoğunlaşıyor ki, kişi kendi iç sesini gerçeklikle karıştırabiliyor. İşte bu nedenle psikologlar, ilk yapılması gerekenin zihinsel trafik lambasını fark etmek olduğunu vurguluyor:

"Şu anda zihnim aşırı çalışıyor."

Bu cümle bir teşhis değil, bir başlangıç noktası. Çünkü düşünceleri bastırmak yerine onları gözlemlemek, kişinin zihniyle arasına mesafe koymasını sağlıyor. Tıpkı dışarıdan geçen bir otobüsü izlemek gibi — sizi nereye götürmesi gerektiğine karar vermek sizin elinizde.