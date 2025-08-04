Aşırı düşünmekten kurtulmak için 10 dakika yeter! İşte edinmen gereken 5 davranış
Gecenin sessizliği bazıları için huzur, bazıları için ise zihinsel bir kargaşa anlamına geliyor. Uyumaya hazırlanırken bir anda geçmişin gölgeleriyle, geleceğin bilinmezliğiyle ve bitmek bilmeyen iç diyaloglarla baş başa kalanların sayısı az değil. Uzmanlar bu tür "aşırı düşünme" hallerinin sadece ruh halini değil, karar alma mekanizmalarını, uyku düzenini ve yaşam kalitesini de doğrudan etkilediğini söylüyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.08.2025 13:21