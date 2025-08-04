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Aşırı düşünmekten kurtulmak için 10 dakika yeter! İşte edinmen gereken 5 davranış

Gecenin sessizliği bazıları için huzur, bazıları için ise zihinsel bir kargaşa anlamına geliyor. Uyumaya hazırlanırken bir anda geçmişin gölgeleriyle, geleceğin bilinmezliğiyle ve bitmek bilmeyen iç diyaloglarla baş başa kalanların sayısı az değil. Uzmanlar bu tür "aşırı düşünme" hallerinin sadece ruh halini değil, karar alma mekanizmalarını, uyku düzenini ve yaşam kalitesini de doğrudan etkilediğini söylüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.08.2025 13:21
Aşırı düşünmekten kurtulmak için 10 dakika yeter! İşte edinmen gereken 5 davranış

Modern çağda her şey hızla akarken, zihnin bu hıza ayak uydurmakta zorlanması olağan. Ancak iyi haber şu: Aşırı düşünmeyi fark etmek ve yönetmek mümkün. Üstelik bu yalnızca psikolojik değil fizyolojik ve davranışsal temellere dayanan bazı pratiklerle de desteklenebiliyor.

Aşırı düşünmekten kurtulmak için 10 dakika yeter! İşte edinmen gereken 5 davranış

Zihinsel Girdabı İlk Anda Yakalamak: "Farkındalık" Anahtarı

Uzmanlara göre aşırı düşünmenin ilk adımı, farkında olmadan başlıyor. Düşünceler zihne sessizce sızıyor ve bir süre sonra o kadar yoğunlaşıyor ki, kişi kendi iç sesini gerçeklikle karıştırabiliyor. İşte bu nedenle psikologlar, ilk yapılması gerekenin zihinsel trafik lambasını fark etmek olduğunu vurguluyor:

"Şu anda zihnim aşırı çalışıyor."

Bu cümle bir teşhis değil, bir başlangıç noktası. Çünkü düşünceleri bastırmak yerine onları gözlemlemek, kişinin zihniyle arasına mesafe koymasını sağlıyor. Tıpkı dışarıdan geçen bir otobüsü izlemek gibi — sizi nereye götürmesi gerektiğine karar vermek sizin elinizde.

Aşırı düşünmekten kurtulmak için 10 dakika yeter! İşte edinmen gereken 5 davranış

Beden Zihni Nerede Yakalıyor?

Zihin geçmiş ve gelecekte gezinmeyi sever. Oysa beden her zaman bugündedir. Klinik psikologlar, zihinsel yorgunluğu azaltmanın en hızlı yollarından birinin bedene yönelmek olduğunu belirtiyor.

Birkaç derin nefes almak, omuzları gevşetmek ya da çıplak ayakla zemine basmak... Bunlar basit gibi görünse de sinir sistemine "şu anda güvendesin" mesajı veriyor. Bu fiziksel farkındalık, zihinsel yoğunluğu yavaş yavaş çözüyor.

Aşırı düşünmekten kurtulmak için 10 dakika yeter! İşte edinmen gereken 5 davranış

Düşüncelerle Pazarlık: Endişeye Süre Tanıyın

Zihniniz sürekli bir şeyleri düşünmenizi istiyorsa, ona bu isteği yerine getireceğiniz bir zaman aralığı sunmak işe yarayabilir. Uzmanların "endişe süresi" adını verdiği bu teknik, günde yalnızca 10–15 dakika ayırmanızı öneriyor. Bu sürede yalnızca kaygılarınıza odaklanın. Dilerseniz yazabilir, dilerseniz sadece düşünebilirsiniz. Süre bitince, zihne verilen mesaj net: "Şimdi değil."

Bu yöntem, zihnin günün geri kalanında daha sessiz kalmasına yardımcı oluyor. Çünkü bilinç, ihtiyaçlarının ertelenmediğini hissettiğinde huzursuzluğu azalıyor.

Aşırı düşünmekten kurtulmak için 10 dakika yeter! İşte edinmen gereken 5 davranış

Her Düşünce Gerçek Değildir: Zihni Sorguya Alın

Psikolojik araştırmalar, aşırı düşüncelerin çoğunun varsayımlara dayandığını gösteriyor. "Ya başarısız olursam?", "Ya kontrol edemezsem?" gibi soruların temelinde gerçeklik değil, belirsizlik korkusu var.
Klinik uzmanlar, bu noktada üç temel soruyu sormanızı öneriyor:

Bu düşünce %100 doğru mu?

Elimde somut bir kanıt var mı?

Bunun tam tersi de mümkün mü?

Bu tür sorgulamalar, otomatikleşmiş olumsuz düşünce kalıplarını kırarak zihni daha nesnel ve çözüm odaklı çalışmaya teşvik ediyor.

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