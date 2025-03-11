Togg T10X Mart kampanyası taksit oranları

Sıfır Faizli Kredi Sunuyor



T10X'in en donanımlı versiyonu V2 için bireysel müşterilere, aylık 25.434 TL'den başlayan taksitlerle 500 bin TL kredi ve aylık 48.916 TL'den başlayan taksitlerle 900 bin TL kredi imkanları sunuluyor. Kurumsal müşteriler ise 500 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişen kredi tutarları ve 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanabiliyor.