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Togg T10X Mart kampanyası taksit oranları

Yerli otomobil üreticisi Togg, Mart 2025 kampanyası kapsamında T10X modeli için sunduğu özel finansman fırsatları ile dikkat çekiyor. Şirket, Ramazan Bayramı öncesinde daha fazla kullanıcıyı T10X ile buluşturmak amacıyla bu ay fiyat artışına gitmediği gibi, 0 faizli kredi ve uzun vadeli ödeme planlarını da devreye aldı. Peki kampanya detayları neler? İşte Togg T10X Mart kampanyası taksit oranları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 13:27
Togg T10X Mart kampanyası taksit oranları

Mart 2025'i kapsayan Togg T10X Mart Kampanyası, güncel otomobil kampanyaları arasında özellikle uygun kredi koşullarıyla dikkat çekiyor. Fiyat artışı yapmadan bayram öncesine özel cazip finansman koşulları sunan bu kampanya, T10X modeline sahip olmak isteyenler için önemli avantajlar sağlıyor. İşte kampanyanın detayları…

Togg T10X Mart kampanyası taksit oranları

Sıfır Faizli Kredi Sunuyor


T10X'in en donanımlı versiyonu V2 için bireysel müşterilere, aylık 25.434 TL'den başlayan taksitlerle 500 bin TL kredi ve aylık 48.916 TL'den başlayan taksitlerle 900 bin TL kredi imkanları sunuluyor. Kurumsal müşteriler ise 500 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişen kredi tutarları ve 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Togg T10X Mart kampanyası taksit oranları

Bireysel seçeneklerde kredi faiz oranları yaklaşık %0 ile %2,69 arasında değişirken, vade süresi tercihe göre 12 ay veya 30 ay olarak belirlenmiş durumda. Kurumsal müşteriler de 12 aydan 48 aya kadar vade alternatiflerine, %0'dan başlayan faiz oranlarıyla erişebiliyor. Öte yandan, sıfır faizli kredi imkanının yalnızca sınırlı sayıdaki T10X V2 araç için geçerli olduğu belirtiliyor.

Togg T10X Mart kampanyası taksit oranları

Daha yüksek finansman ihtiyacı olan kurumsal müşterilere özel 1.500.000 TL finansman avantajı sağlanıyor. Bu seçenekte 36 ay vadeli, %2,89 faizli krediyle aylık 69.060 TL ödeme planı sunuluyor. Tercih edenler için 48 ay vadeli, %2,39 faizli kredide aylık ödeme 54.108 TL seviyesine düşüyor.

Togg T10X Mart kampanyası taksit oranları

Vatandaşlar, Togg'un yapmış olduğu kampanyaların yalnızca birinden faydalanabiliyor. 900.000 TL 48 ay vade belirtilen faiz oranı özel bankalarda geçerli olup iki kamu bankası müşterilerine 3,19% faiz oranı sunabiliyor. 1.500.000 TL kampanyası ise Garanti, Akbank ve İş Bankası'nda geçerli.

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