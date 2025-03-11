Togg T10X Mart kampanyası taksit oranları
Yerli otomobil üreticisi Togg, Mart 2025 kampanyası kapsamında T10X modeli için sunduğu özel finansman fırsatları ile dikkat çekiyor. Şirket, Ramazan Bayramı öncesinde daha fazla kullanıcıyı T10X ile buluşturmak amacıyla bu ay fiyat artışına gitmediği gibi, 0 faizli kredi ve uzun vadeli ödeme planlarını da devreye aldı. Peki kampanya detayları neler? İşte Togg T10X Mart kampanyası taksit oranları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 13:27