Havası, rüzgarı, sesi aynı... Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba 25 yıl sonra köyüne gitti
"Uzak Şehir" dizisinde hayat verdiği "Cihan Albora" karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Ozan Akbaba, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu, köklerine yaptığı duygusal bir yolculukla atıyor. Ünlü oyuncu, tam 25 yıl aradan sonra doğduğu toprakları ziyaret etti.
Ekranların sevilen ismi Ozan Akbaba, yoğun geçen dizi sezonunun ardından rotasını köklerine çevirdi. "Uzak Şehir" dizisindeki etkileyici performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu, 25 yıl aradan sonra doğduğu topraklara, Kars'a geri dönerek duygusal anlar yaşadı.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve takipçileriyle kurduğu samimi bağla bilinen Akbaba, 1982 yılında dünyaya geldiği evin bahçesinden yaptığı paylaşımla yüreklere dokundu.
"GARİP BİR HİS"
"25 yıl sonra, doğduğum evde" diyerek söze başlayan ünlü isim, "Havası, rüzgarı, sesi aynı. Arka bahçesinin otları, çiçekleri aynı, kokuları aynı. Garip bir his." dedi.
"ŞANSLIYIM"
Akbaba, sözlerine "Büyümüşüm, neler görmüşüm, ne fırtınalar yemişim, ne korkular, ne hüzünler, ne sevinçler yaşamışım, boya başa çatmışım ama çiçeklerin üstüne düşen gölgem aynı. Çünkü sanıyorum çok değişmiş olmama rağmen çiçekler hiç değişmemiş, iyi ki değişmemiş… Şanslıyım" diye devam etti.
BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER YOLCULUĞU
44 yaşındaki Akbaba, sadece oyunculuğuyla değil, bilinmeyen yönleriyle de hayranlarının ilgisini çekiyor. Akdeniz Üniversitesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunu olan başarılı isim, diplomasını bir kenara bırakarak gönlünü oyunculuk mesleğine kaptırdı.