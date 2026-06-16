Havası, rüzgarı, sesi aynı... Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba 25 yıl sonra köyüne gitti

"ŞANSLIYIM"

Akbaba, sözlerine "Büyümüşüm, neler görmüşüm, ne fırtınalar yemişim, ne korkular, ne hüzünler, ne sevinçler yaşamışım, boya başa çatmışım ama çiçeklerin üstüne düşen gölgem aynı. Çünkü sanıyorum çok değişmiş olmama rağmen çiçekler hiç değişmemiş, iyi ki değişmemiş… Şanslıyım" diye devam etti.