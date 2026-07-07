Ünlüler köy hayatına akın etti: Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a
Şehir hayatının kalabalığı ve yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen birçok ünlü isim rotasını kırsala çevirdi. Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a, Sarp Levendoğlu'ndan Burcu Biricik'e birçok ünlünün doğayla iç içe kurduğu yeni yaşam merak konusu oldu. İşte ünlülerin köy hayatına dair detaylar...
İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen ünlü isimler rotasını doğaya çevirdi. Kimi İzmir'in köylerinde çiftlik hayatına başladı, kimi Datça'da sakin bir düzen kurdu, kimi ise Muğla'daki çiftlik evinde gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
NURGÜL YEŞİLÇAY KÖY HAYATINI SEVDİ
"Veda Mektubu" dizisinin ardından İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşarak İzmir'e yerleşen Nurgül Yeşilçay, kendisine doğayla iç içe bir çiftlik evi yaptırdı.
Köy hayatından eğlenceli karelerini sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, vaktinin büyük bölümünü organik ürünler yetiştirerek geçiriyor. Yeşilçay, tarladan topladığı mahsullerle kışlık hazırlıklar da yapıyor.
YILMAZ ERDOĞAN KÖYCEĞİZ'DE ÇİFTLİK HAYATI YAŞIYOR
Yılmaz Erdoğan da bir süredir yaşamını Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki çiftlik evinde sürdürüyor.
Günlük hayatından kesitleri zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde pazardan alışveriş yaptığı kareleri "Köyceğiz'de pazar" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
SARP LEVENDOĞLU DATÇA'YA YERLEŞTİ
İstanbul'un kaosundan uzaklaşıp Datça'ya taşınan Sarp Levendoğlu da sakin yaşamı tercih eden ünlüler arasına katıldı.
Datça'daki hayatından memnun olduğunu dile getiren Levendoğlu, bölgedeki yaşam maliyetlerine de dikkat çekmiş ve "Bir esnaf lokantasında dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 TL ödüyorum" ifadelerini kullanmıştı.