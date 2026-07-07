Ünlüler köy hayatına akın etti: Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a

BURCU BİRİCİK KIZI LUNA İÇİN AYVALIK'A TAŞINDI Burcu Biricik de eşi Emre Yetkin ile birlikte kızı Luna için Balıkesir'in Ayvalık ilçesine taşındı. Beş odalı butik bir otel açtığı öğrenilen çift, zamanlarının büyük bölümünü Ayvalık'ta geçiriyor. Şehir hayatından uzaklaşan Biricik ve ailesi, yeni düzenlerini doğayla iç içe sürdürüyor.

BURAK HAKKI ŞEHİR HAYATINI BIRAKIP ÇİFTLİĞE YERLEŞTİ İstanbul'u terk ederek Saros Körfezi'ne yerleşen Hakkı, 35 bin metrekarelik arsasında kurduğu çiftlikte yaşamını sürdürüyor. Ceviz ağaçları arasında doğayla baş başa bir hayat kuran ünlü isim, şehir hayatının yoğunluğunu geride bırakan isimler arasında yer alıyor. İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak kırsalda yeni bir düzen kuran ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Doğal üretim, sakinlik ve gözlerden uzak bir hayat, magazin dünyasının ünlü isimlerinin yeni yaşam tercihi haline geliyor.