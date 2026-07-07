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Ünlüler köy hayatına akın etti: Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şehir hayatının kalabalığı ve yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen birçok ünlü isim rotasını kırsala çevirdi. Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a, Sarp Levendoğlu'ndan Burcu Biricik'e birçok ünlünün doğayla iç içe kurduğu yeni yaşam merak konusu oldu. İşte ünlülerin köy hayatına dair detaylar...

Ünlüler köy hayatına akın etti: Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a 1

İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen ünlü isimler rotasını doğaya çevirdi. Kimi İzmir'in köylerinde çiftlik hayatına başladı, kimi Datça'da sakin bir düzen kurdu, kimi ise Muğla'daki çiftlik evinde gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Ünlüler köy hayatına akın etti: Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a 2

NURGÜL YEŞİLÇAY KÖY HAYATINI SEVDİ

"Veda Mektubu" dizisinin ardından İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşarak İzmir'e yerleşen Nurgül Yeşilçay, kendisine doğayla iç içe bir çiftlik evi yaptırdı.

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Ünlüler köy hayatına akın etti: Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a 3

Köy hayatından eğlenceli karelerini sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, vaktinin büyük bölümünü organik ürünler yetiştirerek geçiriyor. Yeşilçay, tarladan topladığı mahsullerle kışlık hazırlıklar da yapıyor.

Ünlüler köy hayatına akın etti: Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a 4

YILMAZ ERDOĞAN KÖYCEĞİZ'DE ÇİFTLİK HAYATI YAŞIYOR

Yılmaz Erdoğan da bir süredir yaşamını Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki çiftlik evinde sürdürüyor.

Günlük hayatından kesitleri zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde pazardan alışveriş yaptığı kareleri "Köyceğiz'de pazar" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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Ünlüler köy hayatına akın etti: Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a 5

SARP LEVENDOĞLU DATÇA'YA YERLEŞTİ

İstanbul'un kaosundan uzaklaşıp Datça'ya taşınan Sarp Levendoğlu da sakin yaşamı tercih eden ünlüler arasına katıldı.

Datça'daki hayatından memnun olduğunu dile getiren Levendoğlu, bölgedeki yaşam maliyetlerine de dikkat çekmiş ve "Bir esnaf lokantasında dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 TL ödüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlüler köy hayatına akın etti: Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a 6

BURCU BİRİCİK KIZI LUNA İÇİN AYVALIK'A TAŞINDI

Burcu Biricik de eşi Emre Yetkin ile birlikte kızı Luna için Balıkesir'in Ayvalık ilçesine taşındı.

Beş odalı butik bir otel açtığı öğrenilen çift, zamanlarının büyük bölümünü Ayvalık'ta geçiriyor. Şehir hayatından uzaklaşan Biricik ve ailesi, yeni düzenlerini doğayla iç içe sürdürüyor.

Ünlüler köy hayatına akın etti: Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a 7

BURAK HAKKI ŞEHİR HAYATINI BIRAKIP ÇİFTLİĞE YERLEŞTİ

İstanbul'u terk ederek Saros Körfezi'ne yerleşen Hakkı, 35 bin metrekarelik arsasında kurduğu çiftlikte yaşamını sürdürüyor.

Ceviz ağaçları arasında doğayla baş başa bir hayat kuran ünlü isim, şehir hayatının yoğunluğunu geride bırakan isimler arasında yer alıyor.

İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak kırsalda yeni bir düzen kuran ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Doğal üretim, sakinlik ve gözlerden uzak bir hayat, magazin dünyasının ünlü isimlerinin yeni yaşam tercihi haline geliyor.

Ünlüler köy hayatına akın etti: Nurgül Yeşilçay'dan Yılmaz Erdoğan'a 8

ÖZLEM TEKİN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bir dönemin en büyük rock yıldızlarından Özlem Tekin ise yıllar önce şöhreti geride bırakıp gözlerden uzak bir hayat yaşamayı seçmişti. İstanbul'u terk edip köy hayatına geçen sanatçı, uzun yılların ardından ilk kez görüntülenmişti.

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