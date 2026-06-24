Özlem Tekin Bodrum'da kameraya yakalandı! Marjinal imajından eser yok

Türk rock müziğinin "asi kızı" olarak hafızalara kazınan Özlem Tekin, yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi. Bir dönem, şöhretin zirvesindeyken müzik kariyerine ara verip gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden sanatçı, son haliyle ağızları açık bıraktı.

90'lı yıllardan itibaren 'Dağları Deldim', 'Hep Yek', 'Aşk Her Şeyi Affeder Mi?' ve 'Kargalar' gibi hit parçalarla alternatif rock müziği geniş kitlelerle buluşturan Özlem Tekin, yalnızca müzikal yeteneğiyle değil, klasik pop yıldızı kalıplarına sığmayan özgün tavrıyla da bir neslin idolü olmuştu.

İŞTE SON GÖRÜNTÜSÜ Şöhretin zirvesindeyken müzik kariyerine ara verip gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden sanatçı, dün objektiflere yansıyan yeni görüntüsüyle sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Hürriyet'in haberine göre; Kırmızı saçları, iddialı makyajı, sıra dışı örgüleri ve kendine has marjinal tarzıyla Türk müzik dünyasında ikonlaşan Özlem Tekin, şimdiki sade haliyle hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada görüntüleri gören kullanıcılar, "Tanımakta zorlandım", "Zaman ne çabuk geçmiş" ve "O asi ruh gitmiş, yerine bambaşka biri gelmiş" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

ŞEHİRDEN UZAK BİR YAŞAM Bir süredir Milas'taki çiftliğinde doğayla iç içe bir hayat süren ve zaman zaman yerel yaşam tarzıyla gündeme gelen Tekin'in, geçtiğimiz aylarda çiftliğini kapatarak annesinin yanına taşındığı iddia edilmişti.

Bodrum Gündoğan'da görüntülenen sanatçının, muhabirleri fark ettiğinde yaşadığı kısa süreli panik ve soruları yanıtsız bırakması, gözlerden uzak yaşamına devam etme isteğini bir kez daha gözler önüne serdi.