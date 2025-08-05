Diziler ne zaman başlayacak 2025? Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya'da yeni sezon tarihi

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte seyircilerin favori dizileri için beklediği yeni sezon heyecanı başladı. Sevilen diziler, yeni kadrolarıyla yeni sezona hazırlanıyor. Kadrosuna eklenen sürpriz isimle çok konuşulan dizilerden biri de Kuruluş Osman oldu. Peki diziler ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya'da yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi