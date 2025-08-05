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Diziler ne zaman başlayacak 2025? Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya'da yeni sezon tarihi

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte seyircilerin favori dizileri için beklediği yeni sezon heyecanı başladı. Sevilen diziler, yeni kadrolarıyla yeni sezona hazırlanıyor. Kadrosuna eklenen sürpriz isimle çok konuşulan dizilerden biri de Kuruluş Osman oldu. Peki diziler ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya'da yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:24
Diziler ne zaman başlayacak 2025? Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya’da yeni sezon tarihi

2025-2026 televizyon sezonu için geri sayım başladı. Televizyon ekranları yeni sezona hazırlanıyor. Reyting rekortmeni diziler geri dönüyor, iddialı kadrolara sahip yepyeni yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Seyirciler, favori dizelerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yeni sezon fragmanları heyecanla bekleniyor. Peki yeni sezonda diziler ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya dizileri ile ilgili merak edilenler…

Diziler ne zaman başlayacak 2025? Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya’da yeni sezon tarihi

Diziler Ne Zaman Başlayacak?

Yaz arasının ardından televizyon dünyasında hareketli günler başlıyor. Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya gibi sevilen yapımların yanı sıra, ATV'de başlayacak olan Gözleri Karadeniz gibi yeni diziler de ilk bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kanallar, kesin yayın takvimlerini önümüzdeki haftalarda duyuracak. Geçmiş sezon takvimlerine bakıldığında, dizilerin büyük çoğunluğunun Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana dönmesi bekleniyor. Bazı yapımlar ise Ağustos sonu itibarıyla izleyiciyle buluşabilir.

Diziler ne zaman başlayacak 2025? Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya’da yeni sezon tarihi

Kuruluş Osman'da Tarihi Dönüşüm

ATV ekranlarının reyting şampiyonu Kuruluş Osman, yeni sezonda bambaşka bir döneme adım atıyor. Bozdağ Film, yaptığı açıklamada Orhan Bey dönemine geçileceğini duyurdu. Tarihi rolü ise Mert Yazıcıoğlu üstlenecek. Bozdağ Film, "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" mesajıyla yeni sezonun startını verdi.

Diziler ne zaman başlayacak 2025? Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya’da yeni sezon tarihi

Uzak Şehir ve Eşref Rüya Yeni Sezonuyla Geri Dönüyor

Geçtiğimiz sezonda izleyiciden büyük ilgi gören Uzak Şehir ve Eşref Rüya da yeni bölümleriyle geri dönüyor. Senaryo detayları sır gibi saklansa da, yeni sezonda sürpriz oyuncu transferleri ve çarpıcı gelişmelerin olacağı konuşuluyor.

Diziler ne zaman başlayacak 2025? Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya’da yeni sezon tarihi

ATV'de Yeni Dizi: Gözleri Karadeniz

ATV'de başlayan yeni dizi Gözleri Karadeniz'in çekimleri Çamlıhemşin'de başladı. Yapımda Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı başrolleri paylaşıyor. Karadeniz'in büyüleyici atmosferinde geçen dizi, dram yüklü hikayesiyle dikkat çekiyor. İlk bölümünün ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizilerin yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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