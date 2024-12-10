Kediler zekası şaşırtıyor! Bebeklerden daha hızlı öğreniyorlar

Her ne kadar bu bulgular kedilerin öğrenme yeteneğini gözler önüne serse de, uzmanlar bu sonuçların insan bebeklerle kıyaslanırken dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dr. Siracusa, "Bir yetişkin hayvanı, olgunlaşmamış bir insanla kıyaslamak yanıltıcı olabilir" diyerek, hayvan davranışlarının insanlar tarafından yorumlanmasının bazı kısıtlamalar taşıdığını ifade ediyor.