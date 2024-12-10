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Kediler zekası şaşırtıyor! Bebeklerden daha hızlı öğreniyorlar

Son yapılan bilimsel bir araştırma, kedilerin kelimeler ile resimler arasında bağlantı kurma hızlarının bebeklere göre dört kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Japonya'daki Azabu Üniversitesi'nden Saho Takagi liderliğinde yürütülen bu çalışma, kedilerin insan dilini anlamlandırmada düşündüğümüzden daha yetenekli olduklarını gösteriyor. Çalışma sonuçları, Ekim ayında Scientific Reports dergisinde yayımlandı. İşte araştırmaya dair detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:20
Kediler zekası şaşırtıyor! Bebeklerden daha hızlı öğreniyorlar

Daha önceki araştırmalar, kedilerin yalnızca isimlerini değil, aynı zamanda tanıdık insan ve hayvanları da tanıyabildiklerini ortaya koymuştu. Yeni bulgular, kedilerin kelimelerle görseller arasında ilişki kurma yeteneğini de güçlendiriyor. Pensilvanya Üniversitesi'nden veteriner davranış bilimci Dr. Carlo Siracusa, kedilerin sesleri tanıma ve insanlarla problem çözmede iş birliği yapma konusunda oldukça başarılı olduklarını vurguluyor.

Kediler zekası şaşırtıyor! Bebeklerden daha hızlı öğreniyorlar

Kedilere Yapılan Zeka Testi

Araştırmada 31 yetişkin kediye, bebeklerde kullanılan bir kelime oyunu sunuldu. Kedilere, "paramo" kelimesiyle bir güneş resmi, "keraru" kelimesiyle bir unicorn resmi eşleştirildi ve bu kombinasyon iki kez gösterildi. Daha sonra resimler ters çevrilerek aynı kelimelerle farklı görseller ilişkilendirildi. Kediler, yeni eşleşmeler karşısında daha uzun süre dikkat göstererek şaşkınlıklarını belli etti.

Kediler zekası şaşırtıyor! Bebeklerden daha hızlı öğreniyorlar

Bebeklerden Daha Hızlı Öğreniyorlar

Çalışma, kedilerin yalnızca birkaç saniyelik maruz kalmayla bu eşleşmeleri öğrenebildiğini gösteriyor. Bebeklerin aynı bağlantıları kurabilmesi için dört kat daha fazla deneme yapması gerektiği belirlendi.

Kediler zekası şaşırtıyor! Bebeklerden daha hızlı öğreniyorlar

Her ne kadar bu bulgular kedilerin öğrenme yeteneğini gözler önüne serse de, uzmanlar bu sonuçların insan bebeklerle kıyaslanırken dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dr. Siracusa, "Bir yetişkin hayvanı, olgunlaşmamış bir insanla kıyaslamak yanıltıcı olabilir" diyerek, hayvan davranışlarının insanlar tarafından yorumlanmasının bazı kısıtlamalar taşıdığını ifade ediyor.

Kediler zekası şaşırtıyor! Bebeklerden daha hızlı öğreniyorlar

Kedilerin Zekası İçgüdüsel Bir Yetenek mi?

Araştırma, kedilerin bilişsel yeteneklerine dair önemli ipuçları sunarken, bu yeteneklerin evcilleşmenin bir sonucu mu yoksa doğal içgüdülerin bir parçası mı olduğu konusunda kesin bir sonuca varılamıyor.

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