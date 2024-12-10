Kediler zekası şaşırtıyor! Bebeklerden daha hızlı öğreniyorlar
Son yapılan bilimsel bir araştırma, kedilerin kelimeler ile resimler arasında bağlantı kurma hızlarının bebeklere göre dört kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Japonya'daki Azabu Üniversitesi'nden Saho Takagi liderliğinde yürütülen bu çalışma, kedilerin insan dilini anlamlandırmada düşündüğümüzden daha yetenekli olduklarını gösteriyor. Çalışma sonuçları, Ekim ayında Scientific Reports dergisinde yayımlandı. İşte araştırmaya dair detaylar…
Giriş Tarihi: 10.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:20