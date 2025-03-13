Turknet hacklendi mi, veriler mi çalındı? Turknet veri hırsızlığı olayı nedir, ne oldu?

Hizmette Kesinti Yaşandı mı?

Saldırının ardından TurkNet altyapısında herhangi bir aksaklık yaşanmadığı, internet hizmetinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi. Şirket, olayın tespit edilmesiyle birlikte güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını ve olası yeni girişimlere karşı sistemin güçlendirildiğini açıkladı.

Hukuki Süreç Başlatıldı

TurkNet, saldırının sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi için ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalara başladığını duyurdu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) nezdinde gerekli bildirimlerin yapıldığı ifade edildi.