Viral Galeri Viral Liste TurkNet hacklendi mi, veriler mi çalındı? TurkNet veri hırsızlığı olayı nedir, ne oldu?

TurkNet hacklendi mi, veriler mi çalındı? TurkNet veri hırsızlığı olayı nedir, ne oldu?

Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet, büyük bir siber saldırıya uğradığı iddialarıyla gündemde. Bir hacker tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda, kullanıcı verilerinin çalındığı iddia edilirken, şirketten konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki TurkNet gerçekten hacklendi mi? Müşteri bilgileri tehlikede mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 14:19
Turknet hacklendi mi, veriler mi çalındı? Turknet veri hırsızlığı olayı nedir, ne oldu?

Türkiye'nin öbilinen internet servis sağlayıcılarından TurkNet, 11 Mart 2025'te bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Şirket, olayın ardından yaptığı açıklamada kullanıcı güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgularken, saldırının boyutuna ve etkilenen verilere ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Turknet hacklendi mi, veriler mi çalındı? Turknet veri hırsızlığı olayı nedir, ne oldu?

Saldırı Nasıl Gerçekleşti?

TurkNet yetkilileri, küresel çapta artan siber saldırıların bir parçası olarak şirketin veri tabanına yetkisiz erişim sağlandığını belirtti. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınan güvenlik önlemlerine rağmen saldırganlar, şirketin bazı müşteri bilgilerini ele geçirmeyi başardı.

Turknet hacklendi mi, veriler mi çalındı? Turknet veri hırsızlığı olayı nedir, ne oldu?

Hangi Veriler Etkilendi?
Şirketin açıklamasına göre, saldırı sonucunda bazı müşterilere ait şu bilgiler sızdırıldı:

📍Ad, soyad
📍Telefon numarası
📍Abonelik numarası
📍T.C. kimlik numarası ve kimlik bilgileri
📍Abonelik devre bilgileri
📍Adres
📍Statik IP bilgileri

Ancak TurkNet, müşterilerin finansal bilgileri ve kullanıcı parolalarının bu ihlalden etkilenmediğini ve uçtan uca güvenliğini koruduğunu vurguladı.

Turknet hacklendi mi, veriler mi çalındı? Turknet veri hırsızlığı olayı nedir, ne oldu?

Hizmette Kesinti Yaşandı mı?
Saldırının ardından TurkNet altyapısında herhangi bir aksaklık yaşanmadığı, internet hizmetinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi. Şirket, olayın tespit edilmesiyle birlikte güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını ve olası yeni girişimlere karşı sistemin güçlendirildiğini açıkladı.

Hukuki Süreç Başlatıldı
TurkNet, saldırının sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi için ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalara başladığını duyurdu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) nezdinde gerekli bildirimlerin yapıldığı ifade edildi.

Turknet hacklendi mi, veriler mi çalındı? Turknet veri hırsızlığı olayı nedir, ne oldu?

TurkNet Kullanıcılarına Öneriler

Şirket, kullanıcılarının mevcut parolalarını değiştirmesine gerek olmadığını belirtti ancak güvenlik açısından genel olarak güçlü parolalar kullanmalarını ve hesaplarını düzenli olarak gözden geçirmelerini tavsiye etti.

TurkNet, yaşanan gelişmelere ilişkin müşterilerini bilgilendirmeye devam edeceğini ve siber güvenlik önlemlerini daha da artırarak kullanıcı verilerini koruma konusundaki hassasiyetini sürdüreceğini açıkladı.

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