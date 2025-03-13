TurkNet hacklendi mi, veriler mi çalındı? TurkNet veri hırsızlığı olayı nedir, ne oldu?
Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet, büyük bir siber saldırıya uğradığı iddialarıyla gündemde. Bir hacker tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda, kullanıcı verilerinin çalındığı iddia edilirken, şirketten konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki TurkNet gerçekten hacklendi mi? Müşteri bilgileri tehlikede mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 14:19