Viral Galeri Viral Liste Apple'da güvenlik açığı krizi! 1.5 milyar cihaz etkilendi: Iphone'u olanlar hemen bunu yapsın!

Apple'da güvenlik açığı krizi! 1.5 milyar cihaz etkilendi: Iphone'u olanlar hemen bunu yapsın!

Apple, iPhone XS ve sonrasındaki modellerde keşfedilen ciddi bir güvenlik açığı nedeniyle kullanıcıları hızla yazılım güncellemelerini yapmaya çağırdı. Şirket söz konusu açığın yaklaşık 1.5 milyar cihazı tehdit ettiğini belirtiyor. Apple bu güvenlik açığının kötü niyetli kişilerin kritik verilere erişim sağlamasına neden olabileceği konusunda uyardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 13:05
Apple’da güvenlik açığı krizi! 1.5 milyar cihaz etkilendi: Iphone’u olanlar hemen bunu yapsın!

CVE-2025-24201 olarak adlandırılan güvenlik açığı Safari tarayıcı motoru Webkit'te bulundu. iPhone ve iPad kullanıcılarının yalnızca Safari değil Webkit kullanan diğer internet tarayıcılarının da tehdit altında olduğunu vurgulayan Apple, bu açığın kötü amaçlı web siteleri aracılığıyla cihazların güvenliğini tehlikeye attığını açıkladı.

Apple’da güvenlik açığı krizi! 1.5 milyar cihaz etkilendi: Iphone’u olanlar hemen bunu yapsın!

Bilgisayar korsanları, bu açık sayesinde sahte sayfalar oluşturup kurbanlarını bu sayfalara yönlendirdi. Kullanıcılar bu sayfaları ziyaret ettiklerinde, kötü niyetli yazılım cihazın web tarayıcısı dışındaki alanlarına da sızabiliyor.

Apple kullanıcıların en kısa sürede mevcut iOS 18.3.2 sürümüne geçmelerini öneriyor.

Apple’da güvenlik açığı krizi! 1.5 milyar cihaz etkilendi: Iphone’u olanlar hemen bunu yapsın!

Phone XS ve Sonrasındaki Modeller Etkileniyor

Apple, Webkit'teki güvenlik açığının özellikle iPhone XS ve sonrasındaki cihazlarda etkili olduğunu açıkladı. Ayrıca, iOS 17.2 ve daha eski sürümlerde bu güvenlik açığının daha fazla saldırıya yol açabileceği belirtildi.

Apple’da güvenlik açığı krizi! 1.5 milyar cihaz etkilendi: Iphone’u olanlar hemen bunu yapsın!

iOS 17.2, Aralık 2023'te piyasaya sürülmüş ve ardından gelen güncellemelerle iOS 18'e geçiş yapılmıştı. Bu nedenle, güncellemeleri atlayan kullanıcıların daha fazla risk altında olduğu vurgulandı.

Apple’da güvenlik açığı krizi! 1.5 milyar cihaz etkilendi: Iphone’u olanlar hemen bunu yapsın!

Apple Saldırıların Hedef Alınan Kişilerle İlgili Detay Vermedi

Apple, saldırıların kimleri hedef aldığı konusunda herhangi bir açıklama yapmazken şirketin bu tür saldırıların tüm kullanıcı kitlesini kapsamadığını belirtti. Şu an için söz konusu güvenlik açığının yaygın bir saldırı dalgasına dönüşmediği ifade ediliyor.

SON DAKİKA