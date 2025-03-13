Apple’da güvenlik açığı krizi! 1.5 milyar cihaz etkilendi: Iphone’u olanlar hemen bunu yapsın!

Apple Saldırıların Hedef Alınan Kişilerle İlgili Detay Vermedi

Apple, saldırıların kimleri hedef aldığı konusunda herhangi bir açıklama yapmazken şirketin bu tür saldırıların tüm kullanıcı kitlesini kapsamadığını belirtti. Şu an için söz konusu güvenlik açığının yaygın bir saldırı dalgasına dönüşmediği ifade ediliyor.