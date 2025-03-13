Apple'da güvenlik açığı krizi! 1.5 milyar cihaz etkilendi: Iphone'u olanlar hemen bunu yapsın!
Apple, iPhone XS ve sonrasındaki modellerde keşfedilen ciddi bir güvenlik açığı nedeniyle kullanıcıları hızla yazılım güncellemelerini yapmaya çağırdı. Şirket söz konusu açığın yaklaşık 1.5 milyar cihazı tehdit ettiğini belirtiyor. Apple bu güvenlik açığının kötü niyetli kişilerin kritik verilere erişim sağlamasına neden olabileceği konusunda uyardı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 13:05