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Canınız tuzlu bir şeyler mi çekiyor? Uzmanlardan 9 sağlıklı atıştırmalık önerisi

Vücudunuz, elektrolit dengesini korumak, stresle başa çıkmak ya da çocukluk anılarının nostaljik etkileri nedeniyle tuzlu tatlara yöneliyor olabilir. Tuzlu atıştırmalıklara duyduğunuz ani istekleri, sağlığınızdan ödün vermeden karşılayabilirsiniz. İşte uzmanlardan evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz 9 atıştırmalık önerisi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 14:18
Canınız tuzlu bir şeyler mi çekiyor? Uzmanlardan 9 sağlıklı atıştırmalık önerisi

Canımız tuzlu atıştırmalıklar çektiğinde, genellikle abur cubur dünyasının cazibesine kapılırız. Hazır paketli gıdalar, yüksek miktarda sağlıksız yağlar ve katkı maddeleri içerdiği için genel sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Bu tür ürünlerin aşırı tüketimi, kalp hastalıkları, obezite ve diğer kronik rahatsızlıkların riskini artırabilir. Peki tuzlu bir şeyler istediğinizde ne yapmalısınız? Uzman diyetisyenlerin önerdiği 9 sağlıklı atıştırmalık, hem lezzet hem de besin değeri açısından ideal alternatifler sunuyor.

Canınız tuzlu bir şeyler mi çekiyor? Uzmanlardan 9 sağlıklı atıştırmalık önerisi

Diyetisyen Pasquariello, "kendinizi sık sık tuzlu atıştırmalıklar isterken buluyorsanız, büyük ihtimalle aslında onlarla ilişkilendirilen hisleri arzuluyorsunuzdur." diyor. Bazı durumlarda ise can sıkıntısı veya stresten uzaklaşmak istediğiniz için tuzlu yeme ihtiyacınızın arttığını belirtiyor.

Pasquariello, tuz isteklerinin aşırı egzersiz, böbrek veya tiroid sorunları gibi ciddi bir şeyin işareti olmasının da mümkün olduğunu açıklıyor.

Canınız tuzlu bir şeyler mi çekiyor? Uzmanlardan 9 sağlıklı atıştırmalık önerisi

Kavrulmuş Nohut

Doğal nohutların hafifçe kavrulup baharatlarla buluşması, çıtırlığı ve protein deposu özelliğiyle tuzlu isteklerinizi dengeler. Beslenme Uzmanı Elizabeth Harris, nohutları zeytinyağı, limon suyu ve damak tadınıza uygun baharatlarla harmanlayarak fırında pişirmeyi tavsiye ediyor. Bu çıtır çıtır baharatlı atıştırmalık hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunuyor.

Canınız tuzlu bir şeyler mi çekiyor? Uzmanlardan 9 sağlıklı atıştırmalık önerisi

Ev Yapımı Patlamış Mısır

Pasquariello, "Patlamış mısır, tuzlu istekleriniz için başvuracağınız bir atıştırmalıktır," diyor. Paketlenmiş çeşitlerden uzak durarak, kendi evinizde hazırlayacağınız patlamış mısır, zeytinyağı ile patlatıldığında hafif, tuzlu ve sağlıklı bir atıştırmalığa dönüşüyor.

Canınız tuzlu bir şeyler mi çekiyor? Uzmanlardan 9 sağlıklı atıştırmalık önerisi

Keten Krakerleri

Tamamen doğal malzemelerden hazırlanan keten krakerlerinin yapımı da oldukça basit. Yulaf, tam buğday unu ve keten tohumunun uyumuyla hazırlanan bu krakerler, isteğe göre baharatlar, su ve biraz tuz ile kolaylıkla yapılıyor. Hem lif açısından zengin hem de damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

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