Canınız tuzlu bir şeyler mi çekiyor? Uzmanlardan 9 sağlıklı atıştırmalık önerisi

Canımız tuzlu atıştırmalıklar çektiğinde, genellikle abur cubur dünyasının cazibesine kapılırız. Hazır paketli gıdalar, yüksek miktarda sağlıksız yağlar ve katkı maddeleri içerdiği için genel sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Bu tür ürünlerin aşırı tüketimi, kalp hastalıkları, obezite ve diğer kronik rahatsızlıkların riskini artırabilir. Peki tuzlu bir şeyler istediğinizde ne yapmalısınız? Uzman diyetisyenlerin önerdiği 9 sağlıklı atıştırmalık, hem lezzet hem de besin değeri açısından ideal alternatifler sunuyor.