Türklerin soyağacı haritası ortaya koyuldu! Ülke ülke 5 büyük göç haritası: Hangi boya aitsiniz? Oğuz, Türkmen, Kıpçak…

Türkler, yaklaşık 4 bin yıldır Asya'da, bin yıldır da Anadolu'da köklü bir varlık sürdürüyor. Bugün dünya genelinde 200 milyonu aşkın Türk yaşıyor ve bu büyük topluluk yedi bağımsız devlet çatısı altında hüküm sürmeye devam ediyor. Oğuz/Türkmen, Kırgız, Karluk, Kıpçak ve Sibirya Türkleri olmak üzere beş ana soydan gelen bu halklar Türk milletinin ortak hafızasını ve kültürel zenginliğini temsil ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi