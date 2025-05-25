Viral Galeri Viral Liste Türklerin soyağacı haritası ortaya koyuldu! Ülke ülke 5 büyük göç haritası: Hangi boya aitsiniz? Oğuz, Türkmen, Kıpçak…

Türklerin soyağacı haritası ortaya koyuldu! Ülke ülke 5 büyük göç haritası: Hangi boya aitsiniz? Oğuz, Türkmen, Kıpçak…

Türkler, yaklaşık 4 bin yıldır Asya'da, bin yıldır da Anadolu'da köklü bir varlık sürdürüyor. Bugün dünya genelinde 200 milyonu aşkın Türk yaşıyor ve bu büyük topluluk yedi bağımsız devlet çatısı altında hüküm sürmeye devam ediyor. Oğuz/Türkmen, Kırgız, Karluk, Kıpçak ve Sibirya Türkleri olmak üzere beş ana soydan gelen bu halklar Türk milletinin ortak hafızasını ve kültürel zenginliğini temsil ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 11:46
Türklerin soyağacı haritası ortaya koyuldu! Ülke ülke 5 büyük göç haritası: Hangi boya aitsiniz? Oğuz, Türkmen, Kıpçak…

Altay Dağları'nın kuzeyi ile Sayan Dağları'nın güneybatısı arasındaki bölge, Türklerin bilinen en eski anayurdu olarak kabul ediliyor. Bu topraklarda yeşeren Afanasiyevo (M.Ö. 2500-1700) ve Andronovo (M.Ö. 1700-1200) kültürleri, Proto-Türklerin izlerini taşır. Tarihçi Erhan Afyoncu'nun yazısına göre, bu uygarlıklar sadece maddi kalıntılarla değil göçlerle şekillenen kültürel hafıza üzerinden de Türk tarihinin temel taşlarını oluşturur. Konuyla ilgili kapsamlı bilimsel araştırmalarıyla öne çıkan isimlerden biri Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'dır.

Türklerin soyağacı haritası ortaya koyuldu! Ülke ülke 5 büyük göç haritası: Hangi boya aitsiniz? Oğuz, Türkmen, Kıpçak…

Hunlarla Başlayan Yolculuk

Türklerin tarih sahnesine çıkışı, M.Ö. 300'lü yıllarda Hunlarla başladı. Mete Han döneminde kurulan askeri sistem, bozkırın sert doğasında hayatta kalmayı başaran bir milletin temel stratejisi oldu. Atlı birlikler, hızlı hareket kabiliyeti ve disipliniyle Hunlar, Orhon'dan Güney Kazakistan'a yayıldı. Hunlar'ın bir kolu Avrupa içlerine ilerleyerek Avrupa Hun Devleti'ni kurdu, bir diğer kolu ise Çin'e karışarak zamanla kimliğini kaybetti.

Türklerin soyağacı haritası ortaya koyuldu! Ülke ülke 5 büyük göç haritası: Hangi boya aitsiniz? Oğuz, Türkmen, Kıpçak…

"Türk" Adını Taşıyan İlk Devlet: Göktürkler

Türk adı ilk kez 542 yılında Çin kaynaklarında geçti. 552 yılında resmen bağımsızlığını ilan eden Göktürkler, "Türk" adını devlet adı olarak kullanan ilk topluluk oldu. Orta Asya'da kurulan bu devlet, Kore'den Kafkaslar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürdü. Yaklaşık iki asır boyunca siyasi ve kültürel anlamda birliği sağlayan Göktürkler, Türk boylarını aynı bayrak altında topladı. Oğuzlar, Karluklar, Kıpçaklar, Uygurlar gibi birçok boy, Göktürk çatısı altında kimlik kazandı.

Türklerin soyağacı haritası ortaya koyuldu! Ülke ülke 5 büyük göç haritası: Hangi boya aitsiniz? Oğuz, Türkmen, Kıpçak…

Göktürklerden Sonra: Dağılma ve Yeni Devletler

Göktürklerin yıkılmasıyla birlikte Türk boyları yeni merkezlerde devletler kurdu. Batı'da Türgişler ve Oğuzlar; Doğu'da Dokuz Oğuzlar ve Uygurlar; kuzeyde Kıpçaklar; Orta Asya'da Karluklar etkili oldu. Karluklar daha sonra Karahanlılar, Gazneliler ve Timur Devleti gibi önemli oluşumların temelini attı. Kıpçaklar ise Altınordu, Harezmşahlar ve Memlükler gibi siyasi yapılar içinde öne çıktı.

Türklerin soyağacı haritası ortaya koyuldu! Ülke ülke 5 büyük göç haritası: Hangi boya aitsiniz? Oğuz, Türkmen, Kıpçak…

Oğuzlar: Büyük Göçün Mimarı ve İmparatorlukların Kurucusu

924 yılında Orhun havzasına hâkim olan Kıtay baskısı, Türk boyları arasında büyük bir göç dalgası başlattı. Bu dalgadan etkilenen Oğuzlar, hem Avrupa içlerine hem de İslam coğrafyasına yayıldı. Müslüman Oğuzlar 1040 yılında Dandanakan Savaşı'yla Gaznelileri mağlup ederek Selçuklu Devleti'ni kurdu. Selçuklular, İran ve Anadolu'da İslam dünyasının siyasi lideri oldu ve Türklerin bu dünyadaki rolünü derinleştirdi.

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