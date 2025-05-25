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2025’in askeri sıralaması listelendi! Trump “En güçlü ordu bizde” dedi: Türkiye’nin yükselişi damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın West Point Askeri Akademisi'nde yaptığı çıkış dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Trump'ın "Dünyanın gördüğü en güçlü orduyu ben yeniden inşa ettim" sözleri, küresel askeri güç sıralamasını yeniden tartışmaya açtı. 145 ülkenin yer aldığı listede Türkiye'nin konumu da dikkat çekerken, ABD'nin liderliğini pekiştirip pekiştirmediği sorusu yeniden gündeme geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.05.2025 13:05 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 13:05
2025’in askeri sıralaması listelendi! Trump En güçlü ordu bizde dedi: Türkiye’nin yükselişi damga vurdu

Trump'ın iddialı açıklamaları sonrası gözler "en güçlü ordular" sıralamasına çevrildi. 145 ülkenin askeri kapasitesine göre değerlendirildiği son tabloda Türkiye, bölgesel ve küresel ölçekte dikkat çeken bir pozisyonda yer alıyor. ABD listenin zirvesinde yer almaya devam etse de Türkiye'nin stratejik hamleleri ve askeri yatırımları sıralamadaki etkisini artırıyor.

2025’in askeri sıralaması listelendi! Trump En güçlü ordu bizde dedi: Türkiye’nin yükselişi damga vurdu

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

Global Firepower (GFP) 2025 raporu açıklandı. Peki 2025 itibarıyla dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte merak edilen listenin detayları...

2025’in askeri sıralaması listelendi! Trump En güçlü ordu bizde dedi: Türkiye’nin yükselişi damga vurdu

50-Venezuela (0.8882)

49- Peru (0.8588)

48-Finlandiya (0.8437)

47-Şili (0.8361)

46-Kolombiya (0.8353)

2025’in askeri sıralaması listelendi! Trump En güçlü ordu bizde dedi: Türkiye’nin yükselişi damga vurdu

45-Danimarka (0.8109) - Sıralaması değişmedi

44-İsviçre (0.7869) - Sıralaması değişmedi.

43-Irak (0.7738) - Sıralaması değişmedi.

42-Malezya (0.7429) - Sıralaması değişmedi.

41-Filipinler (0.6987) - Sıralaması düştü.

2025’in askeri sıralaması listelendi! Trump En güçlü ordu bizde dedi: Türkiye’nin yükselişi damga vurdu

40-Güney Afrika (0.6889) - Sıralaması düştü.

39-Portekiz (0.6856) - Sıralaması düştü.

38-Norveç (0.6811) - Sıralaması değişmedi.

37-Myanmar (0.6735) - Sıralaması düştü.

36-Hollanda (0.6412) - Sıralaması değişmedi.

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