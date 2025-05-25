2025’in askeri sıralaması listelendi! Trump “En güçlü ordu bizde” dedi: Türkiye’nin yükselişi damga vurdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın West Point Askeri Akademisi'nde yaptığı çıkış dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Trump'ın "Dünyanın gördüğü en güçlü orduyu ben yeniden inşa ettim" sözleri, küresel askeri güç sıralamasını yeniden tartışmaya açtı. 145 ülkenin yer aldığı listede Türkiye'nin konumu da dikkat çekerken, ABD'nin liderliğini pekiştirip pekiştirmediği sorusu yeniden gündeme geldi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.05.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 13:05