2025’in askeri sıralaması listelendi! Trump “En güçlü ordu bizde” dedi: Türkiye’nin yükselişi damga vurdu

Trump'ın iddialı açıklamaları sonrası gözler "en güçlü ordular" sıralamasına çevrildi. 145 ülkenin askeri kapasitesine göre değerlendirildiği son tabloda Türkiye, bölgesel ve küresel ölçekte dikkat çeken bir pozisyonda yer alıyor. ABD listenin zirvesinde yer almaya devam etse de Türkiye'nin stratejik hamleleri ve askeri yatırımları sıralamadaki etkisini artırıyor.