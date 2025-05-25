Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgası ve yaklaşan sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde ise toz taşınımı etkili olacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 10:02