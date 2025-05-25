Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Toz Taşınımı Uyarısı

Meteoroloji'nin dikkat çektiği bir diğer önemli başlık ise toz taşınımı. Batı ve iç bölgelerde etkili olması beklenen bu doğa olayı, başta solunum rahatsızlığı olan bireyler olmak üzere tüm vatandaşlar için risk oluşturuyor. Görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğinden, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanların açık alanda uzun süre bulunmaması öneriliyor.