Viral Galeri Viral Liste Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgası ve yaklaşan sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde ise toz taşınımı etkili olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 10:02
Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

MGM'nin değerlendirmelerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların Trakya başta olmak üzere Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA İÇİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Rüzgar Ege'de Kuvvetlenecek

Özellikle Ege Bölgesi'nde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde daha da kuvvetlenmesi, ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Doğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar öngörülüyor.

Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Toz Taşınımı Uyarısı

Meteoroloji'nin dikkat çektiği bir diğer önemli başlık ise toz taşınımı. Batı ve iç bölgelerde etkili olması beklenen bu doğa olayı, başta solunum rahatsızlığı olan bireyler olmak üzere tüm vatandaşlar için risk oluşturuyor. Görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğinden, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanların açık alanda uzun süre bulunmaması öneriliyor.

Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Prof. Dr. Orhan Şen Üç Büyükşehir İçin Uyardı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul, Ankara ve İzmir için ayrı ayrı uyarılarda bulundu. Şen'in öne çıkan değerlendirmeleri şöyle:

İstanbul: "Pazar akşamı başlayacak kuvvetli yağmurun üç gün boyunca etkili olması bekleniyor. Hafta başında sıcaklık 20 dereceye kadar düşecek."

Sağanak, toz ve fırtına geliyor: Yeni haftada harita kıpkırmızı! 25 Mayıs hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Ankara: "Dört gün boyunca sıcaklık 30 derecenin üzerinde kalacak. Pazartesi öğle saatlerinde başlayacak yağışla birlikte hava salı günü 23 dereceye inecek."

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