66 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan iki şehri açıklandı
Türkiye'de 2026 su yılının ilk 8 ayında yağışlar dikkat çekici seviyelere ulaştı. Ülke genelindeki yağış miktarı normalin yüzde 34, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 75 üzerine çıktı. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın en yüksek yağışları kaydedilirken bazı illerde tarihi rekorlar kırıldı.
Türkiye, son yılların en yağışlı dönemlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ekim 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının ilk 8 ayında ülke genelinde yağışlar hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın belirgin şekilde üzerine çıktı. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın en yüksek yağış miktarları ölçüldü.
SU YILINDA YAĞIŞLAR YÜZDE 75 ARTTI
Hidroloji ve meteorolojide su kaynaklarının takibi için kullanılan "su yılı" döneminde Türkiye genelinde ortalama 650,9 milimetre yağış düştü. Karşılaştırıldığında;
Su yılı normali: 484,5 mm
Geçen yıl aynı dönem: 371,1 mm
2026 su yılı ilk 8 ay: 650,9 mm
Bu verilere göre yağışlar normaline göre yüzde 34, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 75 arttı.
İKİ BÖLGEDE 66 YILLIK REKOR
Meteoroloji verileri, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın en yüksek 8 aylık su yılı yağışının kaydedildiğini ortaya koydu. Veriler, yağışların Türkiye'nin tamamında etkili olduğunu ve tüm bölgelerde normallerin üzerine çıktığını gösterdi.
|Bölge
|Rekor Düzeyi
|Akdeniz
|Son 66 yılın en yüksek yağışı
|Karadeniz
|Son 66 yılın en yüksek yağışı
|Ege
|Son 42 yılın en yüksek yağışı
|Doğu Anadolu
|Son 38 yılın en yüksek yağışı
|İç Anadolu
|Son 15 yılın en yüksek yağışı
|Marmara
|Son 13 yılın en yüksek yağışı
EN FAZLA YAĞIŞ GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA GÖRÜLDÜ
Bölgeler arasında yağış artışının en yüksek olduğu yer Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Bölgesel yağış artışları şöyle sıralandı:
- Güneydoğu Anadolu: yüzde 49
- Akdeniz: yüzde 45
- Doğu Anadolu: yüzde 37
- Ege: yüzde 33
- İç Anadolu: yüzde 33
- Karadeniz: yüzde 24
- Marmara: yüzde 18
Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.
HANGİL İLLERDE YAĞIŞ ARTTI, HANGİ İLLERDE AZALDI?
Yağışlar bazı bölgelerde çok güçlü artarken, sınırlı sayıda ilde düşüş görüldü.
Yağışın Azaldığı İller
Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kastamonu, Malatya, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışlar yer yer yüzde 20'ye kadar geriledi.
Yağışın Güçlü Arttığı İller
Balıkesir ve İzmir'in batısı ile Antalya, Mersin, Tokat, Yozgat, Düzce, Amasya, Sivas, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde yağış artışı yüzde 60'ın üzerine çıktı.