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66 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan iki şehri açıklandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de 2026 su yılının ilk 8 ayında yağışlar dikkat çekici seviyelere ulaştı. Ülke genelindeki yağış miktarı normalin yüzde 34, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 75 üzerine çıktı. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın en yüksek yağışları kaydedilirken bazı illerde tarihi rekorlar kırıldı.

66 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan iki şehri açıklandı 1

Türkiye, son yılların en yağışlı dönemlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ekim 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının ilk 8 ayında ülke genelinde yağışlar hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın belirgin şekilde üzerine çıktı. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın en yüksek yağış miktarları ölçüldü.

66 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan iki şehri açıklandı 2

SU YILINDA YAĞIŞLAR YÜZDE 75 ARTTI

Hidroloji ve meteorolojide su kaynaklarının takibi için kullanılan "su yılı" döneminde Türkiye genelinde ortalama 650,9 milimetre yağış düştü. Karşılaştırıldığında;

Su yılı normali: 484,5 mm

Geçen yıl aynı dönem: 371,1 mm

2026 su yılı ilk 8 ay: 650,9 mm

Bu verilere göre yağışlar normaline göre yüzde 34, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 75 arttı.

66 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan iki şehri açıklandı 3

İKİ BÖLGEDE 66 YILLIK REKOR

Meteoroloji verileri, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın en yüksek 8 aylık su yılı yağışının kaydedildiğini ortaya koydu. Veriler, yağışların Türkiye'nin tamamında etkili olduğunu ve tüm bölgelerde normallerin üzerine çıktığını gösterdi.

Bölge Rekor Düzeyi
Akdeniz Son 66 yılın en yüksek yağışı
Karadeniz Son 66 yılın en yüksek yağışı
Ege Son 42 yılın en yüksek yağışı
Doğu Anadolu Son 38 yılın en yüksek yağışı
İç Anadolu Son 15 yılın en yüksek yağışı
Marmara Son 13 yılın en yüksek yağışı
66 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan iki şehri açıklandı 4

EN FAZLA YAĞIŞ GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA GÖRÜLDÜ

Bölgeler arasında yağış artışının en yüksek olduğu yer Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Bölgesel yağış artışları şöyle sıralandı:

  • Güneydoğu Anadolu: yüzde 49
  • Akdeniz: yüzde 45
  • Doğu Anadolu: yüzde 37
  • Ege: yüzde 33
  • İç Anadolu: yüzde 33
  • Karadeniz: yüzde 24
  • Marmara: yüzde 18

Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

66 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan iki şehri açıklandı 5

HANGİL İLLERDE YAĞIŞ ARTTI, HANGİ İLLERDE AZALDI?

Yağışlar bazı bölgelerde çok güçlü artarken, sınırlı sayıda ilde düşüş görüldü.

Yağışın Azaldığı İller

Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kastamonu, Malatya, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışlar yer yer yüzde 20'ye kadar geriledi.

Yağışın Güçlü Arttığı İller

Balıkesir ve İzmir'in batısı ile Antalya, Mersin, Tokat, Yozgat, Düzce, Amasya, Sivas, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde yağış artışı yüzde 60'ın üzerine çıktı.

66 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan iki şehri açıklandı 6

RİZE ZİRVEDE, IĞDIR SON SIRADA

İl bazında en fazla yağış alan şehir yine Karadeniz'in yağış merkezi Rize oldu.

  • Rize: 1150,8 mm
  • Iğdır: 296 mm

Rize'nin aldığı yağış miktarı, Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katına ulaştı.

66 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan iki şehri açıklandı 7

BİRÇOK İLDE TARİHİ REKOR KIRILDI

Meteoroloji verilerine göre çok sayıda ilde son onlarca yılın en yüksek su yılı yağışları kaydedildi.

Son 66 yılın en yüksek yağışı görülen iller: Adana, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Niğde, Ordu, Osmaniye, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak.

Son 38 yılın rekoru kırılan iller: Bingöl, Bitlis, Erzincan ve Sivas.

Diğer dikkat çeken rekorlar ise şöyle:

  • Van: Son 33 yılın en yüksek yağışı
  • Gaziantep: Son 30 yılın en yüksek yağışı
66 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan iki şehri açıklandı 8

YAĞIŞLI GÜN SAYISI DA ARTTI

2026 su yılının ilk 8 ayında Türkiye genelinde ortalama 99,5 gün yağış görüldü. Bu rakam, 1991-2020 dönemine ait 83,1 günlük ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti. Başka bir ifadeyle Türkiye, sadece daha fazla yağış almadı aynı zamanda daha fazla yağışlı gün yaşadı.

66 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan iki şehri açıklandı 9

SU YILI NE DEMEK?

Su yılı, yağışların, akarsu debilerinin ve su kaynaklarının daha sağlıklı izlenebilmesi için kullanılan 12 aylık özel bir dönemdir. Türkiye'de su yılı her yıl 1 Ekim'de başlar ve 30 Eylül'de sona erer. Bu yöntem mevsimsel yağış değişimlerinin ve su kaynaklarının daha doğru analiz edilmesini sağlar.

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