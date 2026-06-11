66 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan iki şehri açıklandı

Türkiye'de 2026 su yılının ilk 8 ayında yağışlar dikkat çekici seviyelere ulaştı. Ülke genelindeki yağış miktarı normalin yüzde 34, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 75 üzerine çıktı. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın en yüksek yağışları kaydedilirken bazı illerde tarihi rekorlar kırıldı.

Türkiye, son yılların en yağışlı dönemlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ekim 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının ilk 8 ayında ülke genelinde yağışlar hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın belirgin şekilde üzerine çıktı. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın en yüksek yağış miktarları ölçüldü.

SU YILINDA YAĞIŞLAR YÜZDE 75 ARTTI Hidroloji ve meteorolojide su kaynaklarının takibi için kullanılan "su yılı" döneminde Türkiye genelinde ortalama 650,9 milimetre yağış düştü. Karşılaştırıldığında; Su yılı normali: 484,5 mm Geçen yıl aynı dönem: 371,1 mm 2026 su yılı ilk 8 ay: 650,9 mm Bu verilere göre yağışlar normaline göre yüzde 34, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 75 arttı.

İKİ BÖLGEDE 66 YILLIK REKOR Meteoroloji verileri, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın en yüksek 8 aylık su yılı yağışının kaydedildiğini ortaya koydu. Veriler, yağışların Türkiye'nin tamamında etkili olduğunu ve tüm bölgelerde normallerin üzerine çıktığını gösterdi. Bölge Rekor Düzeyi Akdeniz Son 66 yılın en yüksek yağışı Karadeniz Son 66 yılın en yüksek yağışı Ege Son 42 yılın en yüksek yağışı Doğu Anadolu Son 38 yılın en yüksek yağışı İç Anadolu Son 15 yılın en yüksek yağışı Marmara Son 13 yılın en yüksek yağışı

EN FAZLA YAĞIŞ GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA GÖRÜLDÜ Bölgeler arasında yağış artışının en yüksek olduğu yer Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Bölgesel yağış artışları şöyle sıralandı: Güneydoğu Anadolu: yüzde 49

yüzde 49 Akdeniz: yüzde 45

yüzde 45 Doğu Anadolu: yüzde 37

yüzde 37 Ege: yüzde 33

yüzde 33 İç Anadolu: yüzde 33

yüzde 33 Karadeniz: yüzde 24

yüzde 24 Marmara: yüzde 18 Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.