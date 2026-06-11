Gitmeden önce iki kez düşünün: Dünyanın en abartılan 10 turistik yeri

Yaklaşık 100 bin ziyaretçi yorumunun incelendiği araştırma, turistlerin en fazla şikayet ettiği turistik noktaları ortaya koydu. Kalabalık, yüksek maliyet ve beklentileri karşılamayan deneyimler nedeniyle bazı dünyaca ünlü destinasyonlar olumsuz yorumların odağı haline geldi. Listede Budapeşte'nin ünlü Széchenyi Hamamları da yer aldı.

Dünyanın farklı ülkelerindeki popüler turistik noktalar, ziyaretçi deneyimleri açısından yeniden değerlendirildi. Radical Storage tarafından yaklaşık 100 bin yorum üzerinde yapılan analizde, ziyaretçilerin en fazla hayal kırıklığı yaşadığı turistik yerler sıralandı. Araştırma, özellikle aşırı kalabalık, yüksek fiyatlar ve beklenen deneyimin sunulamamasının olumsuz değerlendirmelerin temel nedenleri arasında yer aldığını ortaya koydu.

YORUMLAR ÜZERİNDEN KÜRESEL ANALİZ YAPILDI Araştırma kapsamında EuroMonitor ve Mastercard verilerinden yararlanılarak dünyanın en çok ziyaret edilen 50 ülkesindeki 5 bin 832 turistik nokta incelendi. İki binden az yoruma sahip destinasyonlar değerlendirme dışı bırakıldı. Böylece toplam 99 bin 547 ziyaretçi yorumu analiz edildi. Çalışmada "sıkıcı", "erişilemez", "abartılmış" ve "paraya değmiyor" gibi ifadeler temel alınarak olumsuz yorum oranları hesaplandı.

Araştırmanın Kapsamı 50 ülkedeki en popüler turistik destinasyonlar incelendi.

İlk aşamada 5 bin 832 turistik nokta değerlendirildi.

2 binin altında yoruma sahip yerler analiz dışı bırakıldı.

Son aşamada 99 bin 547 ziyaretçi yorumu incelendi.

Araştırmada 90 farklı anahtar kelime kullanıldı.

"Hayal kırıklığı yaratmadı" gibi yanlış eşleşmeler analiz dışında tutuldu.

İncelenen turistik noktaların ortalama olumsuz yorum oranı yüzde 5,2 olarak hesaplandı.

EN FAZLA ŞİKAYET KALABALIK VE FİYATLARDAN GELDİ Araştırmada incelenen turistik yerlerin ortalama olumsuz yorum oranı yüzde 5,2 olarak hesaplandı. Ancak bazı destinasyonlarda bu oran ortalamanın birkaç kat üzerine çıktı. Ziyaretçilerin en sık dile getirdiği sorunlar arasında kalabalık ortamlar, düşük fiyat-performans algısı, erişim problemleri ve beklentileri karşılamayan deneyimler yer aldı.