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Gitmeden önce iki kez düşünün: Dünyanın en abartılan 10 turistik yeri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yaklaşık 100 bin ziyaretçi yorumunun incelendiği araştırma, turistlerin en fazla şikayet ettiği turistik noktaları ortaya koydu. Kalabalık, yüksek maliyet ve beklentileri karşılamayan deneyimler nedeniyle bazı dünyaca ünlü destinasyonlar olumsuz yorumların odağı haline geldi. Listede Budapeşte'nin ünlü Széchenyi Hamamları da yer aldı.

Gitmeden önce iki kez düşünün: Dünyanın en abartılan 10 turistik yeri 1

Dünyanın farklı ülkelerindeki popüler turistik noktalar, ziyaretçi deneyimleri açısından yeniden değerlendirildi. Radical Storage tarafından yaklaşık 100 bin yorum üzerinde yapılan analizde, ziyaretçilerin en fazla hayal kırıklığı yaşadığı turistik yerler sıralandı. Araştırma, özellikle aşırı kalabalık, yüksek fiyatlar ve beklenen deneyimin sunulamamasının olumsuz değerlendirmelerin temel nedenleri arasında yer aldığını ortaya koydu.

Gitmeden önce iki kez düşünün: Dünyanın en abartılan 10 turistik yeri 2

YORUMLAR ÜZERİNDEN KÜRESEL ANALİZ YAPILDI

Araştırma kapsamında EuroMonitor ve Mastercard verilerinden yararlanılarak dünyanın en çok ziyaret edilen 50 ülkesindeki 5 bin 832 turistik nokta incelendi. İki binden az yoruma sahip destinasyonlar değerlendirme dışı bırakıldı.

Böylece toplam 99 bin 547 ziyaretçi yorumu analiz edildi. Çalışmada "sıkıcı", "erişilemez", "abartılmış" ve "paraya değmiyor" gibi ifadeler temel alınarak olumsuz yorum oranları hesaplandı.

Gitmeden önce iki kez düşünün: Dünyanın en abartılan 10 turistik yeri 3

Araştırmanın Kapsamı

  • 50 ülkedeki en popüler turistik destinasyonlar incelendi.
  • İlk aşamada 5 bin 832 turistik nokta değerlendirildi.
  • 2 binin altında yoruma sahip yerler analiz dışı bırakıldı.
  • Son aşamada 99 bin 547 ziyaretçi yorumu incelendi.
  • Araştırmada 90 farklı anahtar kelime kullanıldı.
  • "Hayal kırıklığı yaratmadı" gibi yanlış eşleşmeler analiz dışında tutuldu.
  • İncelenen turistik noktaların ortalama olumsuz yorum oranı yüzde 5,2 olarak hesaplandı.
Gitmeden önce iki kez düşünün: Dünyanın en abartılan 10 turistik yeri 4

EN FAZLA ŞİKAYET KALABALIK VE FİYATLARDAN GELDİ

Araştırmada incelenen turistik yerlerin ortalama olumsuz yorum oranı yüzde 5,2 olarak hesaplandı. Ancak bazı destinasyonlarda bu oran ortalamanın birkaç kat üzerine çıktı.

Ziyaretçilerin en sık dile getirdiği sorunlar arasında kalabalık ortamlar, düşük fiyat-performans algısı, erişim problemleri ve beklentileri karşılamayan deneyimler yer aldı.

Gitmeden önce iki kez düşünün: Dünyanın en abartılan 10 turistik yeri 5

LİSTENİN ZİRVESİNDE ALTON TOWERS VAR

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde bulunan Alton Towers, üst üste ikinci kez dünyanın en hayal kırıklığı yaratan turistik noktası seçildi.

Tema parkına ilişkin yorumların yüzde 38,2'sinde olumsuz değerlendirmeler yer aldı. Özellikle yüksek fiyatlar, müşteri hizmetleriyle ilgili sorunlar ve ek ücret uygulamaları ziyaretçilerin en çok eleştirdiği konular arasında bulundu. Buna rağmen yüzde 38,2 olan parkın olumsuz yorum oranının geçen yılki yüzde 49,4 seviyesinden düşmesi dikkat çekti.

Gitmeden önce iki kez düşünün: Dünyanın en abartılan 10 turistik yeri 6

BUDAPEŞTE'NİN ÜNLÜ HAMAMLARI İLK BEŞTE YER ALDI

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Széchenyi Hamamları ve Havuzu araştırmada dördüncü sıraya yerleşti.

Avrupa'nın en büyük termal hamamları arasında gösterilen tesise ilişkin yorumların yüzde 16,6'sı olumsuz değerlendirme içerdi. Kalabalık ve erişilebilirlik sorunlarından söz eden yorumların oranı yüzde 7,2 olarak ölçüldü. Bu oran araştırma genelindeki yüzde 2,1'lik ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti.

Gitmeden önce iki kez düşünün: Dünyanın en abartılan 10 turistik yeri 7

AKVARYUMLAR LİSTEDE DİKKAT ÇEKTİ

ABD'nin Atlanta kentindeki Georgia Akvaryumu yüzde 19,6'lık olumsuz yorum oranıyla listenin ikinci sırasında yer aldı.

Gitmeden önce iki kez düşünün: Dünyanın en abartılan 10 turistik yeri 8

Kanada'nın Toronto kentindeki Ripley Akvaryumu ise yüzde 16'lık oranla beşinci sıraya yerleşti. Her iki noktada da ziyaretçilerin en sık dile getirdiği sorunlar arasında kalabalık ortam ve fiyat-performans değerlendirmeleri yer aldı.

Gitmeden önce iki kez düşünün: Dünyanın en abartılan 10 turistik yeri 9

DÜNYANIN EN HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN 10 TURİSTİK YERİ

Sıra Turistik Yer Olumsuz Yorum Oranı
1 Alton Towers, Birleşik Krallık %38,2
2 Georgia Akvaryumu, ABD %19,6
3 Louisiana'daki turistik eğlence kompleksi, ABD %18,6
4 Széchenyi Hamamları ve Havuzu, Macaristan %16,6
5 Ripley Akvaryumu, Kanada %16
6 Universal Islands of Adventure, ABD %15,6
7 Siam Park, İspanya %13,4
8 Space Needle, ABD %12,6
9 Graceland, ABD %12,6
10 Fushimi Inari-taisha Tapınağı, Japonya %12
Gitmeden önce iki kez düşünün: Dünyanın en abartılan 10 turistik yeri 10

Editörün Notu

Popülerlik Her Zaman Memnuniyet Getirmiyor

Araştırma sonuçları, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik noktalarının aynı zamanda en fazla eleştiri alan destinasyonlar arasında yer alabildiğini gösteriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla yükselen beklentiler, artan ziyaretçi yoğunluğu ve sınırlı kapasite, bazı popüler turistik merkezlerde ziyaretçi memnuniyetini olumsuz etkileyebiliyor.


Seyahat deneyimini belirleyen tek unsur popülerlik değil. Bir destinasyonun kültürel ve tarihi özellikleri, ziyaretçi yoğunluğu, ulaşım imkanları ve güncel kullanıcı deneyimleri, tatilden alınacak verimi doğrudan etkileyebiliyor.

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