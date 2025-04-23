Türkiye'nin antik cenneti ve turkuaz sahili! Yerli yabancı turistlerin gözdesi
Göz alabildiğine uzanan yeşil ormanlar, turkuazın binbir tonunu barındıran denizler, kıyıya yaslanmış antik kentler ve Akdeniz güneşi altında büyüleyici bir güzellik! Türkiye'nin güneybatısında, Antalya'dan Fethiye'ye uzanan bu eşsiz kıyı şeridi, bir tatil destinasyonu olmanın yanı sıra ruhunuzu dinlendirecek bir kaçış noktası. Türk Rivierası olarak da bilinen Turkuaz Sahili, geçmişle bugünü harmanlayan eşsiz atmosferiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kendine çekiyor. İşte doğal ve kültürel zenginliklerle dolu, Türkiye'nin antik cenneti ve Turkuaz sahili…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:10