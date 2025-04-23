Türkiye’nin antik cenneti ve turkuaz sahili! Yerli yabancı turistlerin gözdesi

Turkuaz Sahili, Türkiye'nin güneybatısında Antalya, Muğla ve kısmen Aydın, İzmir ve Mersin illerine kadar uzanan kıyı şeridini kapsar. Türk Rivierası olarak da anılan bu bölge, berrak suları, altın sarısı kumsalları, tarihi kalıntıları ve doğa harikası koylarıyla yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gözde turizm destinasyonları arasında yer alır. Antik harabeler, masmavi koylar, kültürel zenginlik ve huzurlu yaşam… İşte huzuru bulabileceğiniz ve kültürel zenginlikleri keşfedebileceğiniz bir tatil alanı…