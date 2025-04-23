Gram, çeyrek fark etmez! Dev bankadan yeni rakam verildi: Altın almalı mı satmalı mı?

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş, yatırımcının olduğu kadar vatandaşın da dikkatini çekmiş durumda. Ekonomide artan belirsizlikler ve küresel gelişmelerin etkisiyle altın yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları her gün binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İşte altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi