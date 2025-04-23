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Gram, çeyrek fark etmez! Dev bankadan yeni rakam verildi: Altın almalı mı satmalı mı?

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş, yatırımcının olduğu kadar vatandaşın da dikkatini çekmiş durumda. Ekonomide artan belirsizlikler ve küresel gelişmelerin etkisiyle altın yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları her gün binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İşte altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:37
Gram, çeyrek fark etmez! Altını olan kemerlerini taksın: Dev bankadan yeni rakam verildi

JP Morgan, 2025 ve 2026 için altın fiyatlarına dair dikkat çekici bir tahminde bulundu. Banka, küresel ekonomideki durgunluk risklerinin ve artan ticaret gerginliklerinin altın fiyatlarını yükselteceğini öngörüyor.

Gram, çeyrek fark etmez! Altını olan kemerlerini taksın: Dev bankadan yeni rakam verildi

2026'nın ikinci çeyreği itibariyle altının ons fiyatının 4.000 dolar seviyesini aşabileceği belirtiliyor. Bu tahmin, artan ABD tarifeleri ve devam eden ABD-Çin ticaret savaşının etkileriyle güçlenen belirsizlik ortamından kaynaklanıyor.

Gram, çeyrek fark etmez! Altını olan kemerlerini taksın: Dev bankadan yeni rakam verildi

2025'te Altın Fiyatları 3.675 Dolara Yükselebilir

JP Morgan, 2025 yılı için daha kısa vadeli bir tahminde de bulundu. Banka 2025'in dördüncü çeyreğine kadar altın fiyatlarının ons başına ortalama 3.675 dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyor. Talebin beklentilerin üzerine çıkması durumunda, fiyatların daha erken 4.000 doları aşabileceği öngörülüyor. Özellikle yatırımcılar ve merkez bankalarının güçlü talebi bu fiyat artışını destekliyor.

Gram, çeyrek fark etmez! Altını olan kemerlerini taksın: Dev bankadan yeni rakam verildi

Spot Altın, Yılbaşından Bu Yana Yüzde 29 Değer Kazandı

2025 yılının ilk çeyreğinde spot altın, 22 Nisan itibariyle yüzde 29 değer kazanarak ons başına 3.500 dolara yükseldi. Bu değer artışı, altına olan ilgiyi artıran faktörlerden bir diğeri olarak öne çıkıyor. Goldman Sachs, altın tahminlerini güncelleyerek 2025 yılı sonu için fiyat tahminini 3.300 dolardan 3.700 dolara çıkarmışken daha da iyimser senaryolarında fiyatların 4.500 dolara yaklaşabileceğini belirtiyor.

Gram, çeyrek fark etmez! Altını olan kemerlerini taksın: Dev bankadan yeni rakam verildi

Ekonomik Riskler Altın Piyasasında Belirleyici Olacak

JP Morgan, altın fiyatlarının 4.000 dolara doğru yükselme tahminini, küresel merkez bankalarından gelen güçlü altın talebine dayandırıyor. 2025 yılı içinde çeyrek başına 710 ton civarında altın talebi bekleniyor. Ancak banka merkez bankalarının talebinin beklenmedik şekilde düşmesi veya ABD ekonomisinin tarifelere karşı direnç göstermesi durumunda, altın fiyatlarının gerileyebileceği uyarısında da bulunuyor. Bu durum Federal Rezerv'in enflasyonla mücadeleye daha proaktif bir şekilde yaklaşmasına yol açabilir.

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