Dünyanın en iyileri arasına girdiler! İşte ilk 500'deki 6 Türk üniversitesi
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'nin 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 6 üniversite ilk 500'e, 11 üniversite ise ilk 1000'e girdi. Özellikle işveren itibarı ve mezun başarısındaki yükseliş, Türk yükseköğretiminin küresel ölçekteki konumunu yeniden gündeme taşıdı.
Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds'un (QS) yayımladığı 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması, Türk üniversitelerinin uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Açıklanan sonuçlara göre Türkiye'den 6 üniversite ilk 500'e girerken, 11 üniversite de ilk 1000 içinde kendine yer buldu.
QS SIRALAMALARI HANGİ KRİTERLERE GÖRE HAZIRLANIYOR?
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aktardığı bilgilere göre QS, üniversiteleri değerlendirirken akademik itibar, işveren itibarı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı oranı, araştırma ağı, istihdam çıktıları ve sürdürülebilirlik gibi başlıkları esas alıyor.
Bu yılki değerlendirmede 106 ülke ve bölgeden toplam 1504 üniversite incelendi.
TÜRKİYE'DEN İLK 500'E GİREN ÜNİVERSİTELER
Sıralamada en yüksek dereceyi İstanbul Teknik Üniversitesi aldı. İTÜ, 279'uncu sıraya yükselerek Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu. İlk 500'e giren Türk üniversiteleri şöyle sıralandı:
|Üniversite
|Dünya Sıralaması
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
|279
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
|305
|Koç Üniversitesi
|329
|Boğaziçi Üniversitesi
|345
|Sabancı Üniversitesi
|357
|Bilkent Üniversitesi
|454
İLK 1000'DE YER ALAN DİĞER ÜNİVERSİTELER
İlk 500'ün ardından Hacettepe Üniversitesi 570'inci, İstanbul Üniversitesi 629'uncu, Yıldız Teknik Üniversitesi ise 634'üncü sırada yer aldı. Ankara Üniversitesi 731-740 bandında bulunurken Gebze Teknik Üniversitesi de 851-900 aralığında sıralamaya girerek ilk 1000 içinde yer almayı başardı. Bunun yanı sıra;
- Ege Üniversitesi
- Gazi Üniversitesi
- Marmara Üniversitesi
- Atatürk Üniversitesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi
- Erciyes Üniversitesi
- İstanbul Aydın Üniversitesi
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- Özyeğin Üniversitesi
- Selçuk Üniversitesi
- Akdeniz Üniversitesi
- Çukurova Üniversitesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Sakarya Üniversitesi
1000-1500 bandında sıralandı.
İŞVERENLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİ?
QS'nin "işveren itibarı" göstergesinde üç Türk üniversitesi dünyanın en iyi 100 kurumu arasına girdi.
- ODTÜ: 63'üncü sıra
- İTÜ: 73'üncü sıra
- Boğaziçi Üniversitesi: 75'inci sıra
Boğaziçi Üniversitesi ayrıca mezun istihdam başarısı kategorisinde dünyada 93'üncü sıraya yerleşti.
"MEZUNLARIMIZ KÜRESEL ÖLÇEKTE TERCİH EDİLİYOR"
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, elde edilen sonuçların tesadüfi olmadığını belirterek son yıllarda uygulanan kalite odaklı politikaların, araştırma kapasitesine yönelik yatırımların ve uluslararasılaşma stratejilerinin olumlu sonuç vermeye devam ettiğini ifade etti.
Özvar, Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin uluslararası alanda daha görünür hale geldiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:
"Mezunlarımız yalnızca ülkemizde değil, küresel ölçekte de tercih edilen, rekabet gücü yüksek bireyler olarak öne çıkuyor. İşverenlerin Türk üniversitelerine duyduğu güvenin artması, yükseköğretim sistemimizin en önemli kazanımlarından biri."