Dünyanın en iyileri arasına girdiler! İşte ilk 500'deki 6 Türk üniversitesi

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'nin 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 6 üniversite ilk 500'e, 11 üniversite ise ilk 1000'e girdi. Özellikle işveren itibarı ve mezun başarısındaki yükseliş, Türk yükseköğretiminin küresel ölçekteki konumunu yeniden gündeme taşıdı.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds'un (QS) yayımladığı 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması, Türk üniversitelerinin uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Açıklanan sonuçlara göre Türkiye'den 6 üniversite ilk 500'e girerken, 11 üniversite de ilk 1000 içinde kendine yer buldu.

QS SIRALAMALARI HANGİ KRİTERLERE GÖRE HAZIRLANIYOR? Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aktardığı bilgilere göre QS, üniversiteleri değerlendirirken akademik itibar, işveren itibarı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı oranı, araştırma ağı, istihdam çıktıları ve sürdürülebilirlik gibi başlıkları esas alıyor. Bu yılki değerlendirmede 106 ülke ve bölgeden toplam 1504 üniversite incelendi.

TÜRKİYE'DEN İLK 500'E GİREN ÜNİVERSİTELER Sıralamada en yüksek dereceyi İstanbul Teknik Üniversitesi aldı. İTÜ, 279'uncu sıraya yükselerek Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu. İlk 500'e giren Türk üniversiteleri şöyle sıralandı: Üniversite Dünya Sıralaması İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 279 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 305 Koç Üniversitesi 329 Boğaziçi Üniversitesi 345 Sabancı Üniversitesi 357 Bilkent Üniversitesi 454

İLK 1000'DE YER ALAN DİĞER ÜNİVERSİTELER İlk 500'ün ardından Hacettepe Üniversitesi 570'inci, İstanbul Üniversitesi 629'uncu, Yıldız Teknik Üniversitesi ise 634'üncü sırada yer aldı. Ankara Üniversitesi 731-740 bandında bulunurken Gebze Teknik Üniversitesi de 851-900 aralığında sıralamaya girerek ilk 1000 içinde yer almayı başardı. Bunun yanı sıra; Ege Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Özyeğin Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi 1000-1500 bandında sıralandı.

İŞVERENLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİ? QS'nin "işveren itibarı" göstergesinde üç Türk üniversitesi dünyanın en iyi 100 kurumu arasına girdi. ODTÜ: 63'üncü sıra

63'üncü sıra İTÜ: 73'üncü sıra

73'üncü sıra Boğaziçi Üniversitesi: 75'inci sıra Boğaziçi Üniversitesi ayrıca mezun istihdam başarısı kategorisinde dünyada 93'üncü sıraya yerleşti.