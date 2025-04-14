TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Elektrik, Ziraat Teknikeri, İnşaat...

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), ülke genelindeki işyerlerinde istihdam edilmek üzere 435 sürekli işçi alımı için düğmeye bastı. Resmî ilan İŞKUR üzerinden yayımlandı ve başvurular kısa süre içinde başlıyor. İş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan bu alım farklı branşlarda ve illerde gerçekleştirilecek. İşte başvuru süreci, kadro detayları ve merak edilen tüm ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi