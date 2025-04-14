Viral Galeri Viral Liste TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Elektrik, Ziraat Teknikeri, İnşaat...

TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Elektrik, Ziraat Teknikeri, İnşaat...

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), ülke genelindeki işyerlerinde istihdam edilmek üzere 435 sürekli işçi alımı için düğmeye bastı. Resmî ilan İŞKUR üzerinden yayımlandı ve başvurular kısa süre içinde başlıyor. İş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan bu alım farklı branşlarda ve illerde gerçekleştirilecek. İşte başvuru süreci, kadro detayları ve merak edilen tüm ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 12:15
TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Elektrik, Ziraat Teknikeri, İnşaat...

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

TEİAŞ'ın duyurduğu sürekli işçi alımı için başvurular 21 Nisan 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Nisan 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Elektrik, Ziraat Teknikeri, İnşaat...

Adaylar Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla online olarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Dileyen adaylar İŞKUR İl ya da Şube Müdürlüklerinden de şahsen başvuru yapabilecek.

TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Elektrik, Ziraat Teknikeri, İnşaat...

Hangi Branşlarda Alım Yapılacak?

TEİAŞ'ın yayımladığı ilana göre 435 kişilik kontenjanın büyük kısmı teknik kadrolara ayrılmış durumda. İşte branşlara göre dağılım:

↪Elektrik Teknikeri: 340 kişi

↪Elektronik Teknikeri: 41 kişi

↪Harita Teknikeri: 10 kişi

↪İnşaat Teknikeri: 21 kişi

↪Sıhhi Tesisat Teknikeri: 4 kişi

↪Kaynak Teknikeri: 2 kişi

↪Ziraat Teknikeri: 1 kişi

TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Elektrik, Ziraat Teknikeri, İnşaat...

Bunlara ek olarak yardımcı hizmetler sınıfında şu kadrolarda alım yapılacak:

↪Aşçı: 8 kişi

↪Resepsiyon Görevlisi: 5 kişi

↪İtfaiyeci: 1 kişi

↪Garson: 2 kişi

TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Elektrik, Ziraat Teknikeri, İnşaat...

Hangi İllerde Alım Yapılacak?

Personel alımının gerçekleştirileceği şehirler de belli oldu. Türkiye genelinde çok sayıda ilde istihdam sağlanacak. Adaylar, kendi illerindeki ilanlara İŞKUR sisteminden ulaşabilecek. İllere göre dağılım TEİAŞ'ın resmi ilan metninde detaylı olarak yer alıyor.

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