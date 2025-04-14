Mevduat faizlerinde bankalar yeni rakamları duyurdu: 500.000 TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar?

TCMB'nin sıkı para politikası, bankaları yüksek faiz tekliflerine yöneltti. 32 günlük mevduatlarda oranlar %45'i aşarken, bazı bankalar yüksek tutarlara %50'ye varan faiz sunuyor. Mart ayında gecelik borç verme faizini %46'ya çıkaran TCMB'nin bu adımı, mevduat faizlerini yukarı çekti. Peki 500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?