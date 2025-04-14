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Mevduat faizlerinde bankalar yeni rakamları duyurdu: 500.000 TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürdürdüğü sıkı para politikası bankacılık sektörünü harekete geçirdi. Özellikle yeni müşteri kazanımına odaklanan bankalar, rekabeti kızıştıran cazip mevduat faiz oranları sunmaya başladı. Bir süredir %45'in altına gerileyen faizler, son günlerde yeniden yükselişe geçerek %50'nin üzerine çıktı. Bu gelişme tasarruf sahiplerinin ilgisini mevduata çevirmeye başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 14:40
Mevduat faizlerinde bankalar yeni rakamları duyurdu: 500.000 TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar?

TCMB'nin sıkı para politikası, bankaları yüksek faiz tekliflerine yöneltti. 32 günlük mevduatlarda oranlar %45'i aşarken, bazı bankalar yüksek tutarlara %50'ye varan faiz sunuyor. Mart ayında gecelik borç verme faizini %46'ya çıkaran TCMB'nin bu adımı, mevduat faizlerini yukarı çekti. Peki 500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?

Mevduat faizlerinde bankalar yeni rakamları duyurdu: 500.000 TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar?

İşte Banka Banka 500.000 TL'nin 32 Günlük Getirisi

Fibabanka – Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 18.630,14 TL

Vade Sonu Tutar: 518.630,14 TL

Mevduat faizlerinde bankalar yeni rakamları duyurdu: 500.000 TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar?

QNB Finansbank – Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: %48,5

Net Kazanç: 18.071,23 TL

Vade Sonu Tutar: 518.071,23 TL

Mevduat faizlerinde bankalar yeni rakamları duyurdu: 500.000 TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar?

CEPTETEB – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %48,5

Net Kazanç: 18.071,23 TL

Vade Sonu Tutar: 518.071,23 TL

Mevduat faizlerinde bankalar yeni rakamları duyurdu: 500.000 TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar?

Odea Bank – Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 17.884,93 TL

Vade Sonu Tutar: 517.884,93 TL

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