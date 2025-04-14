Mevduat faizlerinde bankalar yeni rakamları duyurdu: 500.000 TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürdürdüğü sıkı para politikası bankacılık sektörünü harekete geçirdi. Özellikle yeni müşteri kazanımına odaklanan bankalar, rekabeti kızıştıran cazip mevduat faiz oranları sunmaya başladı. Bir süredir %45'in altına gerileyen faizler, son günlerde yeniden yükselişe geçerek %50'nin üzerine çıktı. Bu gelişme tasarruf sahiplerinin ilgisini mevduata çevirmeye başladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 14:40