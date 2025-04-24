Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı giderek artarken Trabzonspor bu akşam sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Bordo-mavililer, Galatasaray'ın rakibi olabilmek için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkarken, taraftarlar da büyük heyecana sahne olacak bu mücadeleyi merakla bekliyor. Kupada finale yükselme hedefiyle kozlarını paylaşacak iki takımın karşılaşmasına dair canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler de netlik kazandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi