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Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı giderek artarken Trabzonspor bu akşam sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Bordo-mavililer, Galatasaray'ın rakibi olabilmek için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkarken, taraftarlar da büyük heyecana sahne olacak bu mücadeleyi merakla bekliyor. Kupada finale yükselme hedefiyle kozlarını paylaşacak iki takımın karşılaşmasına dair canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler de netlik kazandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 13:33
Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde heyecan bu akşam Trabzon'da zirveye çıkıyor. Bordo-mavililer, Papara Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Geçtiğimiz sezon yarı finali geçerek finale adını yazdıran Trabzonspor, bu kez de aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Taraftarının önünde sahaya çıkacak olan Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek Galatasaray'ın rakibi olma hedefinde.

Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Karşılaşma, 24 Nisan Çarşamba akşamı Trabzon'da, Papara Park'ta oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede düdüğü hakem Cihan Aydın çalacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi, Atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Muhtemel 11'ler Açıklandı

Teknik direktörler son taktiklerini verirken, iki ekibin sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri de netleşti.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan Tufan, Zubkov, Cham, Visca, Banza

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Furkan, Ogün, Doğan, Dennis, İsmail, Tijanic, Emersonn, Romulo

Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Eksiklerle Sınav

Trabzonspor'da kadro sıkıntısı dikkat çekiyor. Kırmızı kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Mendy'nin yanı sıra sakatlıkları süren Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, bu kritik maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trabzonspor'un Kupadaki Yolculuğu

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayarak 7 puanla lider çıktı. Çeyrek finalde ise Bodrum FK ile zorlu bir mücadeleye giren Trabzonspor, uzatmalarda bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

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