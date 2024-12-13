TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, şartları neler? TOKİ 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ödeme planı...

Projelerde Yenilikçi Teknolojiler ve Enerji Verimliliği

250 Bin Konut Projesi'nin inşasında çevre dostu uygulamalara büyük önem verilecek. Konutlar, sıfır atık uyumlu ve enerji verimli malzemelerle inşa edilecek. Ayrıca, tüm projelerde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak, böylece sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturulacak.

Yatay ve yerel mimari anlayışıyla tasarlanan bu konutlar, geleceğin yaşam standartlarına hitap ederken, şehirleşmeye de katkı sağlayacak. Tüm Türkiye genelinde enerji tasarrufu sağlayacak projeler, çevreye duyarlı vatandaşlar için ideal seçenekler sunacak.