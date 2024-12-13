Viral Galeri Viral Liste TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, şartları neler? TOKİ 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ödeme planı...

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, şartları neler? TOKİ 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ödeme planı...

TOKİ'nin 250 bin konut projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak gündemdeki yerini koruyor. 81 ili kapsayan bu projede, sürdürülebilirlik amacıyla tüm konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. İstanbul'da en fazla konutun inşa edileceği proje için başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde yapılacak konutlar için TOKİ başvuruları, e-devlet üzerinden alınacak. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 18:01 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:01
TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, şartları neler? TOKİ 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ödeme planı...

TOKİ'nin "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, 70 ilde toplam 165.055 konut için ihale tarihleri belli oldu. Projenin ayrıntıları şekillenmeye başlarken, vatandaşlar başvuru tarihleri ve ödeme planına ilişkin detayları merak ediyor. TOKİ tarafından yapılacak konutların inşa süreci hızla ilerlerken, başvuru süreci ve ödeme şartlarına dair açıklamaların ne zaman yapılacağı ise gündemdeki en önemli sorulardan biri.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, şartları neler? TOKİ 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ödeme planı...

TOKİ 250 Bin Konut Projesi: İstanbul Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nin İstanbul'daki başvuruları henüz başlamadı. İstanbul'da konut almayı planlayan vatandaşlar, başvuru tarihleri açıklandığında güncel bilgilere erişebilecekler. Proje kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri ilçelerinde toplamda 48 bin 416 konut inşa edilecek.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, şartları neler? TOKİ 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ödeme planı...

TOKİ 250 Bin Konut Ödeme Planı Belli Oldu Mu?

TOKİ, 250 Bin Konut Projesi'ne dair ödeme planı detaylarını henüz açıklamadı. Başvurular başladığında, ödeme planına ilişkin bilgiler de kamuoyuyla paylaşılacak. Projeye ilgi duyan vatandaşlar, ödeme koşulları ve diğer şartlarla ilgili duyuruların yapılmasını bekliyor.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, şartları neler? TOKİ 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ödeme planı...

250 Bin Sosyal Konut İhaleleri Hızla Devam Ediyor

TOKİ, sosyal konut projesinin inşa sürecini hızlandırmak adına, ihalelere devam ediyor. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar sürecek. 70 ilde toplamda 165.055 sosyal konut için yapılan ihalelerle birlikte, TOKİ projesinin inşa süreci tamamlanmış olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir projelerin odak noktalarından olacak.

İhalelerde Öne Çıkan Şehirler:

İstanbul'da 48 bin 416 konut
Ankara'da 13 bin 646 konut
İzmir'de 11 bin 325 konut

Bunların yanı sıra Antalya, Bursa, Manisa, Konya ve diğer illerde de önemli miktarda sosyal konut inşa edilecek.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, şartları neler? TOKİ 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ödeme planı...

Projelerde Yenilikçi Teknolojiler ve Enerji Verimliliği

250 Bin Konut Projesi'nin inşasında çevre dostu uygulamalara büyük önem verilecek. Konutlar, sıfır atık uyumlu ve enerji verimli malzemelerle inşa edilecek. Ayrıca, tüm projelerde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak, böylece sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturulacak.

Yatay ve yerel mimari anlayışıyla tasarlanan bu konutlar, geleceğin yaşam standartlarına hitap ederken, şehirleşmeye de katkı sağlayacak. Tüm Türkiye genelinde enerji tasarrufu sağlayacak projeler, çevreye duyarlı vatandaşlar için ideal seçenekler sunacak.

SON DAKİKA