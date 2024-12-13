TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, şartları neler? TOKİ 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ödeme planı...
TOKİ'nin 250 bin konut projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak gündemdeki yerini koruyor. 81 ili kapsayan bu projede, sürdürülebilirlik amacıyla tüm konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. İstanbul'da en fazla konutun inşa edileceği proje için başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde yapılacak konutlar için TOKİ başvuruları, e-devlet üzerinden alınacak. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:01