Demans, kalp sağlığı ve kanser... Süper gıda baharatı binbir derde deva oluyor

Mutfaklarda sıklıkla karşılaştığınız, ama sağlık üzerindeki faydalarıyla henüz tanışmadığınız bir baharat, aslında vücudunuz için bir hazine saklıyor. Bu bitki, binlerce yıldır geleneksel tıbbın en önemli öğelerinden biri olarak kullanılıyor ve son dönemde bilimsel araştırmalarla da gücünü kanıtlıyor. Bu baharat kalp sağlığından kanserle mücadeleye kadar pek çok alanda sağlığınıza destek olabilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi