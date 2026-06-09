Togg’dan yaz kampanyası: T10X ve T10F’de faizsiz yeni kredi fırsatı duyuruldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, yaz dönemine özel hazırladığı yeni finansman kampanyasını kamuoyuyla paylaştı. Haziran ayı boyunca geçerli olacak destekler kapsamında bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik farklı kredi seçenekleri sunulurken, T10F ve T10X modellerinde dikkat çeken ödeme planları öne çıkıyor.

T10F VE T10X İÇİN SIFIR FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ

Kampanyanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, belirli versiyonlarda sunulan sıfır faizli kredi desteği oldu. Buna göre T10F ve T10X V2 modellerinde müşteriler farklı kredi tutarlarından yararlanabilecek.

Bireysel müşterilere sunulan destekler

Model Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10F 900.000 TL 12 Ay %0 75.000 TL T10X 650.000 TL 12 Ay %0 54.167 TL

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre bu destekler sınırlı sayıda araç için geçerli olacak. Kampanyanın yalnızca T10F V2 ve T10X V2 versiyonlarını kapsadığı belirtildi.