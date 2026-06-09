Togg’dan yaz kampanyası: T10X ve T10F’de faizsiz yeni kredi fırsatı duyuruldu
Togg, haziran ayına özel finansman kampanyasını duyurdu. T10F ve T10X modellerinde sıfır faizli kredi seçeneklerinden kurumsal müşterilere yönelik filo desteklerine kadar farklı avantajlar sunuluyor. Kampanya kapsamında kredi tutarları ve vade seçenekleri dikkat çekiyor.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, yaz dönemine özel hazırladığı yeni finansman kampanyasını kamuoyuyla paylaştı. Haziran ayı boyunca geçerli olacak destekler kapsamında bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik farklı kredi seçenekleri sunulurken, T10F ve T10X modellerinde dikkat çeken ödeme planları öne çıkıyor.
T10F VE T10X İÇİN SIFIR FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ
Kampanyanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, belirli versiyonlarda sunulan sıfır faizli kredi desteği oldu. Buna göre T10F ve T10X V2 modellerinde müşteriler farklı kredi tutarlarından yararlanabilecek.
Bireysel müşterilere sunulan destekler
|Model
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|T10F
|900.000 TL
|12 Ay
|%0
|75.000 TL
|T10X
|650.000 TL
|12 Ay
|%0
|54.167 TL
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre bu destekler sınırlı sayıda araç için geçerli olacak. Kampanyanın yalnızca T10F V2 ve T10X V2 versiyonlarını kapsadığı belirtildi.
UZUN VADELİ FİNANSMAN ARAYANLARA ALTERNATİF PAKET
Daha yüksek kredi kullanmak isteyen müşteriler için farklı bir finansman seçeneği de sunuluyor. Bu kapsamda:
- 1 milyon 700 bin TL kredi kullanılabiliyor.
- Vade süresi 48 aya kadar çıkıyor.
- Faiz oranı yüzde 3,14 olarak uygulanıyor.
- Aylık ödeme tutarı 81 bin 310 TL seviyesinde bulunuyor.
Uzun vade seçeneği, peşinat yükünü azaltmak isteyen kullanıcıların ilgisini çekebilecek alternatifler arasında gösteriliyor.
KURUMSAL MÜŞTERİLERE ÖZEL FİLO DESTEĞİ
Togg'un kampanyasında şirketler ve filo alıcıları için de ayrı bir paket yer alıyor. Kurumsal müşterilere yönelik açıklanan destek kapsamında:
- Araç bedelinin tamamını kapsayabilecek finansman imkanı sunuluyor.
- En az 5 adetlik alımlarda ek avantajlar sağlanıyor.
T10F V2, T10X V2 ve T10X V2 4More versiyonları kampanya kapsamında yer alıyor. Şirket, bu uygulamayla özellikle ticari filoların elektrikli araç dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.
TOGG KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
Paylaşılan bilgilere göre finansman destekleri haziran ayına özel olarak uygulanacak. Kampanya kapsamında kredi koşulları anlaşmalı bankalar üzerinden yürütülecek. Nihai kredi onayı ve kullandırım süreçleri ise ilgili finans kuruluşlarının değerlendirmesine bağlı olacak.