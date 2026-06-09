Gökyüzünden gelen yeni tehdit: Bildiğimiz 'dolu' tamamen değişiyor!

Birçok insan hayatında en az bir kez dolu fırtınasının etkileriyle karşılaştı. Kimi zaman araçlarda ciddi hasar bırakan, kimi zaman da tarım alanlarını vuran dolu yağışları, iklim değişikliğiyle birlikte farklı bir boyuta taşınabilir. Bilim insanlarının yayımladığı iki yeni araştırma, küresel ısınmanın dolu fırtınalarının sıklığını, görüldüğü bölgeleri ve şiddetini değiştirebileceğine işaret ediyor.

Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, dolu oluşumuna uygun hava koşulları gelecekte kutuplara yakın bölgelere doğru kayabilir. Araştırmacılar, özellikle Kuzey Avrupa, Kanada, ABD'nin kuzeybatısı, Avustralya'nın güneydoğusu ve Yeni Zelanda'nın Güney Adası gibi bölgelerde dolu fırtınalarının daha sık görülebileceğini belirtiyor.

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de dolu yağışlarının yıl içindeki dağılımı oldu. Araştırmaya göre yaz aylarında dolu görülme olasılığı azalırken kış aylarında artış yaşanabilir. Bu durum özellikle tarım sektörü açısından önem taşıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DOLU FIRTINALARINI NEDEN ETKİLİYOR?

Uzmanlar, küresel ısınmanın atmosferi hem daha sıcak hem de daha nemli hale getirdiğini belirtiyor. Artan nem, fırtınalar için daha fazla enerji anlamına geliyor. Bu durum daha güçlü hava akımlarının oluşmasına ve daha büyük dolu tanelerinin gelişmesine zemin hazırlıyor. Ancak işin diğer tarafında sıcaklık artışı bulunuyor. Daha sıcak hava, yere düşen dolu tanelerinin daha hızlı erimesine neden oluyor. Bu nedenle bilim insanları iki farklı etkinin aynı anda yaşandığını vurguluyor:

Etki Sonuç Daha fazla nem ve güçlü fırtınalar Daha büyük dolu taneleri Daha sıcak hava Daha fazla erime ve daha az küçük dolu

Bu nedenle bazı bölgelerde dolu olaylarının sayısı azalırken meydana gelen fırtınaların daha yıkıcı hale gelmesi mümkün görülüyor.