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Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max Mart 2025 fiyatları

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Mart ayı kampanyalarını araştırıyor. Ramazan Bayramı öncesinde birçok araba markası belirli modellerinde indirimli fiyat kampanyaları düzenledi. Araştırılan kampanyalardan biri de Chery otomobilleri oldu. Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max Mart 2025 fiyatları araba tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki Chery Mart güncel fiyatları ne kadar? İşte kampanya detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:24
Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max Mart 2025 fiyatları

Mart 2025 döneminde, Chery'nin Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max modellerinde sunulan fiyatlar, standart donanımlı versiyonlarda öne çıkan kampanya fiyatlarıyla otomobil severlere yeni bir seçenek sunuyor.

İnternet sitesinde belirtilen anahtar teslim fiyatlar, standart donanımlı araçlar için geçerli olup, ilave opsiyon taleplerinde ek ücretler uygulanıyor. Kampanya kapsamında belirtilen fiyatlar 31.03.2025 tarihine kadar geçerli olacak. İşte detaylı fiyat bilgileri ve kampanya koşulları…

Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max Mart 2025 fiyatları

330.000 TL'ye Varan Nakit İndirimi Dikkat Çekiyor!


Tiggo 8 Pro Max

Tiggo 8 Pro Max Exceptional versiyonunda 295.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL kredi fırsatı müşterilere sunuluyor. Intelligent versiyonuna sahip olmak isteyenler 200.000 TL nakit indirimi ile 200.000 TL kredi avantajından yararlanabiliyor.

Intelligent Donanım

2024 Model: 2.100.000 TL

2025 Model: 2.200.000 TL

Exceptional Donanım

2024 Model: 2.290.000 TL

2025 Model: 2.390.000 TL

Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max Mart 2025 fiyatları

Tiggo 7 Pro Max

Intelligent Donanım

2024 Model: 1.910.000 TL

2025 Model: 2.010.000 TL

Exceptional Donanım

2024 Model: 2.080.000 TL

2025 Model: 2.180.000 TL

Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max Mart 2025 fiyatları

Omoda 5 Pro

Omoda 5 Pro Exceptional modellerinde 330.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL kredi avantajı bulunuyor. Intelligent versiyonuna özel 290.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL kredi avantajı yer alıyor.

Vision Donanım

2024 Model: 1.720.000 TL

2025 Model: 1.820.000 TL

Intelligent Donanım

2024 Model: 1.870.000 TL

2025 Model: 1.970.000 TL

Exceptional Donanım

2024 Model: 1.999.000 TL

2025 Model: 2.099.000 TL

Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max Mart 2025 fiyatları

Ekstra Opsiyonlar Yer Alıyor


Uygulama, Omoda 5 Pro ve Tiggo 7 Pro Max modellerinde çift renk opsiyonları yer alıyor. Ekstra opsiyon bedeli standart fiyat üzerine 25.000 TL eklenerek uygulanıyor.

Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max modellerinde ise elektrikli yan basamak opsiyonu bulunuyor. Tercih edilebilen bu opsiyon, 36.000 TL bedelle standart donanıma eklenebiliyor.

Not: Trafik sigorta bedeli fiyatlara dahil edilmemiş olup, kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için yetkili satıcı ile iletişime geçmelisiniz.

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