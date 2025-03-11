Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max Mart 2025 fiyatları

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Mart ayı kampanyalarını araştırıyor. Ramazan Bayramı öncesinde birçok araba markası belirli modellerinde indirimli fiyat kampanyaları düzenledi. Araştırılan kampanyalardan biri de Chery otomobilleri oldu. Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max Mart 2025 fiyatları araba tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki Chery Mart güncel fiyatları ne kadar? İşte kampanya detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi