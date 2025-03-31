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BİM'de bu hafta neler var? 4 Nisan Cuma günü BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri yayımladığı aktüel kataloglarla, mağaza raflarında sürekli bulunmayan birçok ürünü müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. 4 Nisan Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler arasında çift kişilik nevresim seti, elektrikli bisiklet, heifer şarjlı kablosuz süpürge, arzum mutfak robotu ve dikey buharlı ütü gibi dikkat çeken seçenekler yer alıyor. İşte 4 Nisan tarihlerinde BİM raflarında bulunacak aktüel ürünlerin eksiksiz listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:02
BİM’de bu hafta neler var? 4 Nisan Cuma günü BİM AKTÜEL KATALOĞU

Nisan ayının ilk BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Bayramın son günü 4 Nisan Cuma itibarıyla raflardaki yerini alacak bu katalogda Pet Su Sebili, Otomatik Pet Mama Kabı, Omix X6 Cep Telefonu, Lav Cam Saklama Kabı çeşitleri gibi birçok ürün dikkat çekiyor. İşte 1-4 Nisan tarihleri arasında satışa sunulacak BİM aktüel ürünleri...

BİM’de bu hafta neler var? 4 Nisan Cuma günü BİM AKTÜEL KATALOĞU

4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Robota Dönüşen Dinozor 299 TL

Blok Oyuncak Deniz Hayvanları 159 TL

3D Çiftlik Puzzle 179 TL

City Wood 279 TL

Metal İş Araçları Seti 249 TL

Parlak Büyük Teker Araba 299 TL

Batwheels Bam Batmobile 279 TL

Monster Trucks Arabalar 219 TL

Oyuncak Mutfak Seti 849 TL

BİM’de bu hafta neler var? 4 Nisan Cuma günü BİM AKTÜEL KATALOĞU

Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.900 TL

Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL

Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL

Heifer Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.750 TL

Arzum Maxthon Mutfak Robotu 3.750 TL

BİM’de bu hafta neler var? 4 Nisan Cuma günü BİM AKTÜEL KATALOĞU

Yastık Alezi 39,50 TL

Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 189 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

Terlik Kadın 89 TL

Terlik Kadın 79 TL

Punch İşlemeli Bez Çanta 179 TL

Pijama Alt Erkek 169 TL

Pijama Alt Kadın 169 TL

BİM’de bu hafta neler var? 4 Nisan Cuma günü BİM AKTÜEL KATALOĞU

Sahan ~20 cm 199 TL

Kapaksız Kızartma Tenceresi ~22 cm 349 TL

Tava ~28 cm 249 TL

Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL

Halkalı Kulplu Borosilikat Kupa ~480 ml 149 TL

Desenli Dikdörtgen Sunumluk ~27,5 cm x 16 cm 99 TL

Büyük Salata Tabağı ~23,5 cmx16,5 cm 119 TL

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