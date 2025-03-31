BİM'de bu hafta neler var? 4 Nisan Cuma günü BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri yayımladığı aktüel kataloglarla, mağaza raflarında sürekli bulunmayan birçok ürünü müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. 4 Nisan Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler arasında çift kişilik nevresim seti, elektrikli bisiklet, heifer şarjlı kablosuz süpürge, arzum mutfak robotu ve dikey buharlı ütü gibi dikkat çeken seçenekler yer alıyor. İşte 4 Nisan tarihlerinde BİM raflarında bulunacak aktüel ürünlerin eksiksiz listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi