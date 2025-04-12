Tevfik Yamantürk kimdir? Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk kaç yaşında, aslen nereli?

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme üzerine yaptı. Beşiktaş JK yönetim kurullarında görev aldı. Tevfik Yamantürk evli ve iki çocuk babasıdır. Aslen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindendir.