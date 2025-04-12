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Tevfik Yamantürk kimdir? Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk kaç yaşında, aslen nereli?

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'ın konuşması sırasında arbede yaşandı. Yaşanan olayda Divan Kurulu üyeleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Beşiktaş Divan Kurulu'nda Hasan Arat ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Tevfik Yamantürk merak konusu oldu. Peki Tevfik Yamantürk kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.04.2025 17:27 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:27
Tevfik Yamantürk kimdir? Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk kaç yaşında, aslen nereli?

Sağlık problemleri nedeniyle görevinden ayrılan Hasan Arat ile toplantı sırasında sözlü tartışmaya giren Yamantürk, kısa sürede gündeme oturdu. Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan gerginlik sonrası Tevfik Yamantürk'ün hayatı araştırılmaya başlandı. Peki 2017 yılından bu yana Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk kimdir? Kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? İşte detaylar...

Tevfik Yamantürk kimdir? Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk kaç yaşında, aslen nereli?

Tevfik Yamantürk kimdir?


Tevfik Yamantürk 1956'da Ankara'da dünyaya geldi. İlköğretimine TED Ankara Koleji'nde başladı. Ortaöğrenimini Adana Koleji'nde tamamladıktan sonra lise eğitimi için İstanbul'a taşındı ve İstanbul Moran Lisesi'nden mezun oldu.

Tevfik Yamantürk kimdir? Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk kaç yaşında, aslen nereli?

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme üzerine yaptı. Beşiktaş JK yönetim kurullarında görev aldı. Tevfik Yamantürk evli ve iki çocuk babasıdır. Aslen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindendir.

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