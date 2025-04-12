Tevfik Yamantürk kimdir? Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk kaç yaşında, aslen nereli?
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'ın konuşması sırasında arbede yaşandı. Yaşanan olayda Divan Kurulu üyeleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Beşiktaş Divan Kurulu'nda Hasan Arat ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Tevfik Yamantürk merak konusu oldu. Peki Tevfik Yamantürk kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.04.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:27