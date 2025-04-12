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Kira öder gibi ev sahibi olun! 1.5 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar?

Ev sahibi olmanın hayalini kuranlar için konut kredileri büyük bir fırsat sunuyor. 2025 Nisan ayı itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları güncellendi. Konut kredisi kullanmayı planlayan vatandaşlar, en avantajlı faiz oranını sunan bankaları mercek altına alıyor. Peki 120 ay vadeli 1.5 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksit tutarları ne kadar oluyor? İşte banka banka ödeme hesaplamaları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.04.2025 16:55 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 16:55
Kira öder gibi ev sahibi olun! 1.5 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar?

2025 Nisan ayı itibarıyla birçok banka, konut kredisi faiz oranlarını yeniden belirledi. 1.5 milyon TL tutarında kredi çekmek isteyenler için 120 ay vade ile yapılan hesaplamalar merak konusu oldu. Konut kredisinde faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Peki hangi banka ne kadar faiz uyguluyor, aylık taksitler ne kadar tutuyor? İşte güncel konut kredisi ödeme tabloları…

Kira öder gibi ev sahibi olun! 1.5 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar?

Banka Banka Konut Kredisi


Akbank

Faiz Oranı: %2,95

Aylık Taksit: 45.643,86 TL

Toplam Ödeme: 5.507.523 TL

Kira öder gibi ev sahibi olun! 1.5 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar?

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,12

Aylık Taksit: 48.002,59 TL

Toplam Ödeme: 5.794.260 TL

Kira öder gibi ev sahibi olun! 1.5 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar?

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 42.091,05 TL

Toplam Ödeme: 5.068.326 TL

Kira öder gibi ev sahibi olun! 1.5 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar?

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 44.269,10 TL

Toplam Ödeme: 5.338.366 TL

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