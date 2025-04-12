Kira öder gibi ev sahibi olun! 1.5 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar?

2025 Nisan ayı itibarıyla birçok banka, konut kredisi faiz oranlarını yeniden belirledi. 1.5 milyon TL tutarında kredi çekmek isteyenler için 120 ay vade ile yapılan hesaplamalar merak konusu oldu. Konut kredisinde faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Peki hangi banka ne kadar faiz uyguluyor, aylık taksitler ne kadar tutuyor? İşte güncel konut kredisi ödeme tabloları…