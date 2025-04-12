Kira öder gibi ev sahibi olun! 1.5 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar?
Ev sahibi olmanın hayalini kuranlar için konut kredileri büyük bir fırsat sunuyor. 2025 Nisan ayı itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları güncellendi. Konut kredisi kullanmayı planlayan vatandaşlar, en avantajlı faiz oranını sunan bankaları mercek altına alıyor. Peki 120 ay vadeli 1.5 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksit tutarları ne kadar oluyor? İşte banka banka ödeme hesaplamaları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.04.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 16:55