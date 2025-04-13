ALES/1 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES sınavı kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES/1 için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk ALES oturumu öncesi sınav tarihi, süresi ve sonuç açıklanma takvimi merak konusu oldu. Başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlanan sınavın giriş belgeleri de ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yerleri ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 08:52