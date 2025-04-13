Viral Galeri Viral Liste ALES/1 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES sınavı kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ALES/1 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES sınavı kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES/1 için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk ALES oturumu öncesi sınav tarihi, süresi ve sonuç açıklanma takvimi merak konusu oldu. Başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlanan sınavın giriş belgeleri de ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yerleri ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 08:52
ALES/1 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES sınavı kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Akademik kariyer yolculuğuna adım atmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2025 ALES/1 sınavı için geri sayım resmen başladı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre yılın ilk ALES oturumu 13 Nisan (bugün) 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar artık sınav günü ve oturum bilgilerine odaklandı.

ALES/1 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES sınavı kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Sınav Tarihi ve Saati Belli Oldu

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde uygulanacak.

Adayların sınavdan en az bir saat önce sınav binasında bulunmaları gerekiyor. Geç kalan adayların sınava alınmayacağı bir kez daha hatırlatılıyor.

ALES/1 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES sınavı kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ALES/1 için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınava nerede gireceklerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle öğrenebilecek. Giriş belgesi, sınav günü yanında bulundurulması zorunlu belgeler arasında yer alıyor.

ALES/1 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES sınavı kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ALES Kaç Dakika Sürüyor?

ALES sınavı çoktan seçmeli test usulüyle uygulanıyor. Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav toplam 150 dakika (2 saat 30 dakika) sürüyor. Adayların bu süre zarfında 100 soruya yanıt vermesi bekleniyor. Sınavın değerlendirmesinde 4 yanlış bir doğruyu götürecek.

ALES/1 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES sınavı kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre ALES/1 sonuçları, 9 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını yine ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden öğrenebilecek. ALES puanları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

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