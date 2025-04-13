ALES/1 saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES sınavı kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Sınav Tarihi ve Saati Belli Oldu

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde uygulanacak.

Adayların sınavdan en az bir saat önce sınav binasında bulunmaları gerekiyor. Geç kalan adayların sınava alınmayacağı bir kez daha hatırlatılıyor.