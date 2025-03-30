Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattan oluşur? İşte bilinmesi gerekenler
Ramazan ayının en mübarek gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, ibadetlerle taçlandırılacak. Bu gece yapılan dualar ve hayır işlerinin kalbi yumuşatıp ruhu beslediği kabul edilir. Kandil gecelerinde ve özellikle Kadir Gecesi'nde Tesbih namazının kılınması, faziletli bir ibadet olarak tavsiye edilir. Peki Tesbih Namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte adım adım Tesbih namazının kılınışı...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 10:36