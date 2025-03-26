Kadir Gecesi’nin İslam’daki Yeri: Bu gecede hangi ibadetler öne çıkar?

🔸Kur'an okumak veya dinlemek, bu geceye en uygun ve anlamlı ibadetlerden biridir. Kur'an ile olan bağımızı güçlendirmek bu gecede çok önemlidir. Okuyamayanlar da mutlaka dinlemeli ve saygı göstermelidir.
🔸Kalpten gelen bir tövbe ile Allah'tan af dilemek, bu gecede tüm günahların silinmesine vesile olabilir. "Estağfirullah el azim ve etubu ileyh" diyerek istiğfar etmeli, samimi bir kalple tövbe edilmelidir.
🔸"La ilaheillallah", "Subhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" gibi zikirlerle dilimizi ve kalbimizi arındırmak ruhumuza huzur verir.
🔸Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerinden "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar, Ya Vedud" esmalari zikredilmelidir.
🔸Tesbih namazı, Teheccüd, Hacet namazı gibi nafile namazlar kılınmalı, Kadir Gecesi'ni en iyi şekilde ihya etmek gerekmektedir.
🔸Peygamber Efendimize bol bol salavat getirmek, manevi yakınlaşmayı artırır. Peygamber Efendimiz (SAV), bu gecede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir: "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"
"Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!.." (Tirmizî, Daavât 84.)
🔸İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek, bir yetimin başını okşamak veya kalbi kırık birine destek olmak da en az namaz kadar kıymetlidir. Muhtaçlara yardım etmek en faziletli amellerdendir.