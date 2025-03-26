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Kadir Gecesi’nin İslam’daki Yeri: Bu gecede hangi ibadetler öne çıkar?

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart Çarşamba günü (bugün) idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in ilk kez indirildiği, meleklerin yeryüzünü kuşattığı bu mübarek gecede af, mağfiret ve rahmet kapıları sonuna kadar açılır. Bin aydan daha hayırlı olan bu özel gecede, tövbe etmek, dua etmek ve ruhsal arınma için oldukça önemlidir. Peki Kadir Gecesi hangi ibadetlerle değerlendirilmeli? İşte Kadir Gecesi'nin önemi ve faziletleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 09:26
Kadir Gecesi’nin İslam’daki Yeri: Bu gecede hangi ibadetler öne çıkar?

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi, rahmetin yeryüzüne sağanak gibi indiği müstesna bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı bu mübarek gecede edilen dualar geri çevrilmez, yapılan ibadetler katbekat sevapla karşılık bulur. İşte Kadir Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler ve faziletleri…

Kadir Gecesi’nin İslam’daki Yeri: Bu gecede hangi ibadetler öne çıkar?

Kadir Gecesi'nin İslam'daki Önemi ve Faziletleri


İslam inancında, zamanlar arasında bazı geceler vardır ki, içerdikleri anlam ve değer sıradan vakitlerin çok ötesindedir. Bu gecelerden birisi de bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi'dir. Arapça kelime olan Kadir, Türkçe'de önemli ve kıymetli şeyleri vasıflandırmak için kullanılan "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelir. Fikriyat'ta yer alan kaynaklara göre, Kadir gecesinin ıstılah anlamı ise "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece"dir.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Dolayısıyla Kadir gecesini mühim kılan en büyük faktör Kur'an-ı Kerim'in dünyaya nüzulüdür. Kur'an-ı Kerim'de 97. sureye ismini veren bu gece ile alakalı aynı surenin 3. ayetinde "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır" buyurulmaktadır.

Kadir Gecesi’nin İslam’daki Yeri: Bu gecede hangi ibadetler öne çıkar?

Kadir Gecesi Hangi Gün?


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini takvimine göre Kadir Gecesi, bu yıl Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart Çarşamba gecesine denk geliyor. Bu tarih kesin olarak belirlenmiş olsa da, İslam tarihinde Kadir Gecesi'nin tam olarak hangi güne rastladığına dair farklı rivayetler bulunmaktadır. Bu konu ile alakalı yer alan bazı hadis-i şeriflerde Kadir gecesinin Ramazan'ın son on gecesinde, son on gününün tekli gecelerinde, son yedi gecesinde, 21 veya 27. gecelerinde aranması gerektiği ifade edilmiştir.

Kadir Gecesi’nin İslam’daki Yeri: Bu gecede hangi ibadetler öne çıkar?

Kadir Gecesi'nde Yapılması Tavsiye Edilen İbadetler


Kadir gecesini ihya etmenin en güzel yolu ibadetle meşgul olmak ve çokça istiğfar etmektir. Peygamber Efendimiz (sav) Kadir gecesi ile ilgili şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir gecesinin faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allahtan bekleyerek ibadet ve saygıyla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, fazlu leyletü'lkadr 1)

Kadir Gecesi’nin İslam’daki Yeri: Bu gecede hangi ibadetler öne çıkar?

🔸Kur'an okumak veya dinlemek, bu geceye en uygun ve anlamlı ibadetlerden biridir. Kur'an ile olan bağımızı güçlendirmek bu gecede çok önemlidir. Okuyamayanlar da mutlaka dinlemeli ve saygı göstermelidir.

🔸Kalpten gelen bir tövbe ile Allah'tan af dilemek, bu gecede tüm günahların silinmesine vesile olabilir. "Estağfirullah el azim ve etubu ileyh" diyerek istiğfar etmeli, samimi bir kalple tövbe edilmelidir.

🔸"La ilaheillallah", "Subhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" gibi zikirlerle dilimizi ve kalbimizi arındırmak ruhumuza huzur verir.

🔸Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerinden "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar, Ya Vedud" esmalari zikredilmelidir.

🔸Tesbih namazı, Teheccüd, Hacet namazı gibi nafile namazlar kılınmalı, Kadir Gecesi'ni en iyi şekilde ihya etmek gerekmektedir.

🔸Peygamber Efendimize bol bol salavat getirmek, manevi yakınlaşmayı artırır. Peygamber Efendimiz (SAV), bu gecede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir: "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"

"Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!.." (Tirmizî, Daavât 84.)

🔸İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek, bir yetimin başını okşamak veya kalbi kırık birine destek olmak da en az namaz kadar kıymetlidir. Muhtaçlara yardım etmek en faziletli amellerdendir.

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