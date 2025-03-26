Kadir Gecesi’nin İslam’daki Yeri: Bu gecede hangi ibadetler öne çıkar?

Kadir Gecesi'nin İslam'daki Önemi ve Faziletleri



İslam inancında, zamanlar arasında bazı geceler vardır ki, içerdikleri anlam ve değer sıradan vakitlerin çok ötesindedir. Bu gecelerden birisi de bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi'dir. Arapça kelime olan Kadir, Türkçe'de önemli ve kıymetli şeyleri vasıflandırmak için kullanılan "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelir. Fikriyat'ta yer alan kaynaklara göre, Kadir gecesinin ıstılah anlamı ise "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece"dir.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Dolayısıyla Kadir gecesini mühim kılan en büyük faktör Kur'an-ı Kerim'in dünyaya nüzulüdür. Kur'an-ı Kerim'de 97. sureye ismini veren bu gece ile alakalı aynı surenin 3. ayetinde "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır" buyurulmaktadır.