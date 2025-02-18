TEKNOFEST son başvuru tarihi ne zaman? 2025 TEKNOFEST başvuruları nereden, ansıl yapılır?
Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, bu yıl "Ayakları Yere Basmayan Festival" sloganıyla kapılarını yeniden aralıyor. Her yıl birçok yenilikçi projeye ev sahipliği yapan ve büyük heyecan yaratan TEKNOFEST, 2025 yılı için başvuruları almaya devam ediyor. 52 farklı kategoride katılım imkanı sunan festival, teknoloji meraklıları ve girişimciler için eşsiz bir fırsat yaratıyor.
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:44