TEKNOFEST son başvuru tarihi ne zaman? 2025 TEKNOFEST başvuruları nereden, ansıl yapılır?

2025'in En Büyük Teknoloji Yarışmaları İstanbul'da Gerçekleşecek

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olarak bilinen TEKNOFEST, bu yıl İstanbul'da düzenlenecek. Gençlerin teknolojiye olan ilgisini arttırmak ve yeni nesil girişimciler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen festival, 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL malzeme desteği ile katılımcılarını bekliyor. Bu büyük etkinlik, her yaştan teknoloji tutkununa benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Gençler, kendi projelerini hayata geçirme fırsatı bulacak.