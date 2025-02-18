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TEKNOFEST son başvuru tarihi ne zaman? 2025 TEKNOFEST başvuruları nereden, ansıl yapılır?

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, bu yıl "Ayakları Yere Basmayan Festival" sloganıyla kapılarını yeniden aralıyor. Her yıl birçok yenilikçi projeye ev sahipliği yapan ve büyük heyecan yaratan TEKNOFEST, 2025 yılı için başvuruları almaya devam ediyor. 52 farklı kategoride katılım imkanı sunan festival, teknoloji meraklıları ve girişimciler için eşsiz bir fırsat yaratıyor.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:44
TEKNOFEST son başvuru tarihi ne zaman? 2025 TEKNOFEST başvuruları nereden, ansıl yapılır?

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyonun merkezi haline gelen TEKNOFEST, bu yıl da gençleri teknolojinin zirvesine taşımaya hazırlanıyor. 2018 yılından bu yana büyük bir heyecanla devam eden ve 4 milyondan fazla başvuruya ev sahipliği yapan TEKNOFEST, 2025'te İstanbul'da teknoloji severleri buluşturacak. Başvurular 20 Şubat'a kadar açık. Bu büyük teknoloji festivaline katılmak isteyenlerin başvuru için son günleri kaçırmaması gerekiyor.

TEKNOFEST son başvuru tarihi ne zaman? 2025 TEKNOFEST başvuruları nereden, ansıl yapılır?

2025'in En Büyük Teknoloji Yarışmaları İstanbul'da Gerçekleşecek

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olarak bilinen TEKNOFEST, bu yıl İstanbul'da düzenlenecek. Gençlerin teknolojiye olan ilgisini arttırmak ve yeni nesil girişimciler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen festival, 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL malzeme desteği ile katılımcılarını bekliyor. Bu büyük etkinlik, her yaştan teknoloji tutkununa benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Gençler, kendi projelerini hayata geçirme fırsatı bulacak.

TEKNOFEST son başvuru tarihi ne zaman? 2025 TEKNOFEST başvuruları nereden, ansıl yapılır?

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır?

TEKNOFEST 2025 başvuruları, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleşiyor. Başvurular www.teknofest.org adresi üzerinden yapılabiliyor. Bu yıl, teknolojiye ilgi duyan herkese açık olan festivalde, ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden katılımcılar yer alabiliyor.

TEKNOFEST son başvuru tarihi ne zaman? 2025 TEKNOFEST başvuruları nereden, ansıl yapılır?

52 Farklı Kategoride Yarışmalar Sizi Bekliyor

TEKNOFEST 2025'te 52 farklı kategoride teknoloji yarışması düzenlenecek. Roket Yarışması, Model Uydu Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması gibi heyecanla beklenen yarışmalar, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek.

TEKNOFEST son başvuru tarihi ne zaman? 2025 TEKNOFEST başvuruları nereden, ansıl yapılır?

Bu yıl ayrıca Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması gibi yenilikçi alanlarda da başvurular kabul edilecek. Gençler, bu fırsatları değerlendirebilir ve kendi projelerini sergileyebilirler.

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