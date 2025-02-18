Viral Galeri Viral Liste Emlak Konut Kampanyası 2025 | Başvuruları başladı mı, şartları neler? Dar ve Orta gelirliye ödeme listesi...

Emlak Konut Kampanyası 2025 | Başvuruları başladı mı, şartları neler? Dar ve Orta gelirliye ödeme listesi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen konut projelerinin ardından şimdi de orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal konut çalışmasını duyurdu. Emlak Konut ile birlikte gerçekleştirilecek olan bu projeyle 2025 yılında ev sahibi olmak isteyen orta gelirli bireyler için büyük bir fırsat sunulacak. Peki 2025 orta gelirliye sosyal konut projesi açıklandı mı, başvuru şartları nedir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:01 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:01
Emlak Konut Kampanyası 2025 | Başvuruları başladı mı, şartları neler? Dar ve Orta gelirliye ödeme listesi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilecek yeni sosyal konut projeleri ile dar ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunacak önemli bir kampanyayı duyurdu. TOKİ aracılığıyla yapılan çalışmalarla, 3.7 milyon konutun dönüştüğünü hatırlatan Bakan Kurum, şimdi de yeni projelerle milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmasının önünü açacak. Peki Emlak Konut kampanyası başvuruları başladı mı?

Emlak Konut Kampanyası 2025 | Başvuruları başladı mı, şartları neler? Dar ve Orta gelirliye ödeme listesi...

Kentsel Dönüşümle 3.7 Milyon Konut Yenilendi

Bakan Kurum, Türkiye'nin her bölgesinde kentsel dönüşüm projelerinin başarıyla tamamlandığını vurguladı. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğiyle, 3.7 milyon ev ve iş yerinin dönüştürüldüğünü söyledi.

Emlak Konut Kampanyası 2025 | Başvuruları başladı mı, şartları neler? Dar ve Orta gelirliye ödeme listesi...

"Kentsel dönüşümle milyonlarca insanımızın can güvenliğini sağlarken diğer taraftan da vatandaşımıza TOKİ'yle uygun şartlarda ev sahibi olmasına imkan sağladık." diyen Bakan Kurum, şu an 312 bin sosyal konutun yapımının hızla sürdüğünü de ekledi.

Emlak Konut Kampanyası 2025 | Başvuruları başladı mı, şartları neler? Dar ve Orta gelirliye ödeme listesi...

81 İl Genelinde Sosyal Konut Kampanyası Hazırlığı

Yeni sosyal konut kampanyasının hazırlıklarının başladığını duyuran Bakan Kurum, ihtiyaç duyulan araziler için 81 ilimize genelge gönderildiğini belirtti. Projenin tamamlanmasının ardından, dar gelirli vatandaşlara yönelik ev sahibi olma fırsatının sağlanacağı müjdesini verdi.

Emlak Konut Kampanyası 2025 | Başvuruları başladı mı, şartları neler? Dar ve Orta gelirliye ödeme listesi...

Bakan Kurum, "İhtiyaç duyduğumuz araziler için 81 ilimize genelge gönderdik. Bu çalışmalar biter bitmez, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız" diyerek kampanyanın kapsamı hakkında ipuçları verdi.

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