Emlak Konut Kampanyası 2025 | Başvuruları başladı mı, şartları neler? Dar ve Orta gelirliye ödeme listesi...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen konut projelerinin ardından şimdi de orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal konut çalışmasını duyurdu. Emlak Konut ile birlikte gerçekleştirilecek olan bu projeyle 2025 yılında ev sahibi olmak isteyen orta gelirli bireyler için büyük bir fırsat sunulacak. Peki 2025 orta gelirliye sosyal konut projesi açıklandı mı, başvuru şartları nedir?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:01 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:01