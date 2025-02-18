Emlak Konut Kampanyası 2025 | Başvuruları başladı mı, şartları neler? Dar ve Orta gelirliye ödeme listesi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilecek yeni sosyal konut projeleri ile dar ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunacak önemli bir kampanyayı duyurdu. TOKİ aracılığıyla yapılan çalışmalarla, 3.7 milyon konutun dönüştüğünü hatırlatan Bakan Kurum, şimdi de yeni projelerle milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmasının önünü açacak. Peki Emlak Konut kampanyası başvuruları başladı mı?