2025 Ramazan kolisinde neler var? Hediye çeki ve erzak yardım paketi fiyatları ne kadar?

Ramazan sofralarını bereketlendirecek erzak kolileri marketlerde satışa sunuldu. Aktüel marketlerinin sunduğu farklı fiyat ve içerikteki Ramazan kolileri, iftar ve sahur sofraları için büyük kolaylık sağlıyor. Hayır işlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar erzak paketlerinin fiyatlarını ve içeriğini merak ediyor. Market zincirlerinde satışa çıkan hediye çek tutarlarını araştırıyor. Peki Ramazan kolileri kaç TL? Hangi kolide hangi ürünler var? İşte erzak paketi ve hediye çekleri ile ilgili detaylar…