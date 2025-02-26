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2025 Ramazan kolisinde neler var? Hediye çeki ve erzak yardım paketi fiyatları ne kadar?

Ramazan sofralarını bereketlendirecek erzak kolileri marketlerde satışa sunuldu. Aktüel marketlerinin sunduğu farklı fiyat ve içerikteki Ramazan kolileri, iftar ve sahur sofraları için büyük kolaylık sağlıyor. Hayır işlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar erzak paketlerinin fiyatlarını ve içeriğini merak ediyor. Market zincirlerinde satışa çıkan hediye çek tutarlarını araştırıyor. Peki Ramazan kolileri kaç TL? Hangi kolide hangi ürünler var? İşte erzak paketi ve hediye çekleri ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.02.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 12:34
2025 Ramazan kolisinde neler var? Hediye çeki ve erzak yardım paketi fiyatları ne kadar?

On bir ayın sultanı Ramazan'a yaklaşırken, vatandaşlar iftar ve sahur hazırlıkları için alışverişlerini hızlandırdı. Özellikle marketlerin sunduğu uygun fiyatlı ve pratik Ramazan kolilerine olan talep oldukça yoğun. Hayır sahibi vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için market market erzak paketlerini ve hediye çeklerini araştırıyor. CarrefourSA ve Migros marketlerde satışa sunulan koliler, farklı bütçelere hitap eden içeriklerle raflardaki yerini aldı. BİM ve A101 aktüel marketler ise Ramazan ayına özel hediye çeklerini satışa çıkardı. İşte CarrefourSA ve Migros Ramazan kolisi çeşitleri ve içindekiler…

2025 Ramazan kolisinde neler var? Hediye çeki ve erzak yardım paketi fiyatları ne kadar?

2025 Ramazan Kolisi Fiyatları ve İçindekiler


Ramazan kolisi paketlerinin her birinde temel gıda olan ayçiçek yağı, pirinç, bulgur, un, çay, makarna, şeker ve salça gibi malzemeler yer alıyor. Ekonomik fiyatlarla sunulan erzak paketleri günlük iftar ve sahur öğünlerinde sıkça tüketilen ürünleri barındırıyor.

2025 Ramazan kolisinde neler var? Hediye çeki ve erzak yardım paketi fiyatları ne kadar?

Paket içeriği arttıkça fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra hazır çorba, reçel ve konserve ürünleri içeren seçenekler de yer alıyor. Daha ekonomik bir tercih isteyenler için küçük paketler avantajlı olurken, daha kapsamlı bir Ramazan hazırlığı yapmak isteyenler içeriği zengin olan büyük boy ramazan kolilerini tercih ediyor.

2025 Ramazan kolisinde neler var? Hediye çeki ve erzak yardım paketi fiyatları ne kadar?

Migros Ramazan Kolisi Çeşitleri

Bereket Paketi 2025: 369,95 TL

Bereket Paketi İçindekiler:

Söke Un 1 Kg

Komili Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2

Tukaş Domates Salçası 830 G

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Filiz Mardin Pilavlık Bulgur 800 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Efor Harman Siyah Çay 500 G

2025 Ramazan kolisinde neler var? Hediye çeki ve erzak yardım paketi fiyatları ne kadar?

Lezzet Paketi 2025: 629,95 TL

Lezzet Paketi İçindekiler:

Söke Un 1 Kg

Komili Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G x 2

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu İrmik 500 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2

Knorr Tavuk Suyu Bulyon 60 G

Tat Domates Salçası 830 G

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Filiz Mardin Pilavlık Bulgur 800 G

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Toz Şeker 1 Kg

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100G

Tat Doğranmış Domates 400 G

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