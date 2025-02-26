2025 Ramazan kolisinde neler var? Hediye çeki ve erzak yardım paketi fiyatları ne kadar?

On bir ayın sultanı Ramazan'a yaklaşırken, vatandaşlar iftar ve sahur hazırlıkları için alışverişlerini hızlandırdı. Özellikle marketlerin sunduğu uygun fiyatlı ve pratik Ramazan kolilerine olan talep oldukça yoğun. Hayır sahibi vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için market market erzak paketlerini ve hediye çeklerini araştırıyor. CarrefourSA ve Migros marketlerde satışa sunulan koliler, farklı bütçelere hitap eden içeriklerle raflardaki yerini aldı. BİM ve A101 aktüel marketler ise Ramazan ayına özel hediye çeklerini satışa çıkardı. İşte CarrefourSA ve Migros Ramazan kolisi çeşitleri ve içindekiler…