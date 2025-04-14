Kurban Bayramı'nda 10 gün izin rehberi: 2025 bitmeden 32 günlük tatil planı hazır!

Baharın gelişiyle birlikte tatil planları da gündeme gelmeye başladı. Pek çok çalışan yıllık izin hakkını nasıl değerlendireceğini şimdiden düşünürken, resmi tatillerle birleşen izin günleri uzun seyahatler için fırsat sunuyor. Peki izinler ne şekilde bölünebilir, çalışanlar haklarını nasıl en verimli şekilde kullanabilir? İşte 2025 yılı için güncel yıllık izin rehberi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi