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Kurban Bayramı'nda 10 gün izin rehberi: 2025 bitmeden 32 günlük tatil planı hazır!

Baharın gelişiyle birlikte tatil planları da gündeme gelmeye başladı. Pek çok çalışan yıllık izin hakkını nasıl değerlendireceğini şimdiden düşünürken, resmi tatillerle birleşen izin günleri uzun seyahatler için fırsat sunuyor. Peki izinler ne şekilde bölünebilir, çalışanlar haklarını nasıl en verimli şekilde kullanabilir? İşte 2025 yılı için güncel yıllık izin rehberi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:35
Kurban Bayramı’nda 10 gün izin rehberi: 2025 bitmeden bir aylık tatil planı hazır!

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte iş yerlerinde tatil planları da hız kazandı. Çalışanlar, yıllık ücretli izinlerini nasıl değerlendireceklerini düşünmeye başladı. Resmi tatillerle birleştirilen izin günleri uzun seyahatler için önemli fırsatlar sunarken, mevzuattaki hakların doğru bilinmesi her zamankinden daha önemli. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

Kurban Bayramı’nda 10 gün izin rehberi: 2025 bitmeden bir aylık tatil planı hazır!

Yıllık izinden kimler yararlanabiliyor?

Yıllık izin hakkı çalışanın iş yerindeki kıdem süresine göre belirleniyor. Buna göre;

📍1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olanlar en az 14 gün,

📍5 yıldan fazla, 15 yıldan az kıdemi olanlar en az 20 gün,

📍15 yıl ve üzeri çalışanlar en az 26 gün yıllık izin hakkına sahip.

Ayrıca 18 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar, her durumda en az 20 gün izin kullanabiliyor. Elbette iş sözleşmeleriyle bu sürelerin artırılması mümkün.

Kurban Bayramı’nda 10 gün izin rehberi: 2025 bitmeden bir aylık tatil planı hazır!

İşe yeni başlayan izin kullanabilir mi?

Yasa gereği bir iş yerinde 1 yılını doldurmayan çalışanların yıllık izin hakkı bulunmuyor. Ancak işveren, dilerse bu çalışanlara avans izin verebilir. Bu durumda kullanılacak gün sayısı ileride hak edilecek izinden mahsup edilir.

Kurban Bayramı’nda 10 gün izin rehberi: 2025 bitmeden bir aylık tatil planı hazır!

Part-time çalışanlar nasıl hesaplanıyor?

Kısmi süreli (part-time) çalışanlar için de izin hakkı, tam zamanlı çalışanlarla benzer şekilde hesaplanıyor. İşe başlama tarihinden itibaren geçen süre esas alınıyor. Yani haftanın kaç günü çalışıldığından bağımsız olarak, işe başlanmasından sonra 1 yıl geçtiyse yıllık izin hakkı doğar.

Kurban Bayramı’nda 10 gün izin rehberi: 2025 bitmeden bir aylık tatil planı hazır!

Resmi tatiller izin süresine dahil mi?

Hayır. Yıllık izin süresine denk gelen ulusal bayram, hafta ve genel tatil günleri, izin süresinden sayılmıyor. Örneğin, izne ayrıldığınız günler arasında bir bayram varsa, o günler izninizden düşülmüyor.

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