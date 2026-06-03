Sarayda ipler gerildi! Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü nefes kesecek

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanacak yeni bölümüyle savaş, aşk, intikam ve saray içindeki gerilimi bir araya getiriyor. Yeni Bizans İmparatoru'nun hamlelerinin farkında olan Sultan Orhan, kendi oyununu kurarken; hedefindeki İznik ve İzmit için büyük hazırlıklar başlıyor. Sarayda Nilüfer ve Asporça arasındaki gerilim büyürken, Fatma ve Evrenos'un aşkı ise ateşle sınanıyor!

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu Kuruluş Orhan dizisi 25. bölümüyle ekranlara geliyor...

SULTAN ORHAN'DAN İZNİK VE İZMİT HAMLESİ! Sultan Orhan, yeni imparatorun kendilerini hedef aldığının farkındadır. Ancak Orhan Gazi de kendi oyununu kurar. Hedefinde İznik ve İzmit vardır. Hazırlıkları başlatan Sultan Orhan, Kızılcatepe'yi almak için nasıl bir strateji izleyecektir? Bu hamle, Osmanlı'nın yükselişinde yeni bir dönüm noktası mı olacaktır?

ŞAHİNŞAH'TAN SULTAN ORHAN'IN BİRLİĞİNE SALDIRI! Şahinşah, Sultan Orhan'ın İzmit'teki birliğine saldırır. Bu baskında verilen şehitler, Orhan'ın öfkesini daha da büyütür. İntikam hırsıyla bilenmiş olan Sultan Orhan, şehitlerinin hesabını nasıl soracaktır? Şahinşah bu hamlesinin bedelini ağır mı ödeyecektir?

SARAYDA EVRENOS KRİZİ BÜYÜYOR! Sarayda Evrenos'un çocuğu meselesi büyük yankı uyandırır. Asporça, Evrenos'u savunurken; Nilüfer, Evrenos gibi Asporça'nın da gerçek yüzünün ortaya çıkacağını söyler. Nilüfer ve Asporça arasındaki gerilim giderek büyür.