Tarım Kredi'de KAT KAT YIL SONU FIRSATLARI! Köy tavuğu 159.90 TL, Televizyon 4.799, 16'lı havlu kağıt 149 TL'den satışta...

Tarım Kredi Kooperatifi Market, 24-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Geniş ürün yelpazesi ve indirimli fiyatlarıyla dikkat çeken katalogda gıda, temizlik ve elektronik ürünler öne çıkıyor. Köytav Ördek 159,90 TL, TK Doypack İç Yer Fıstığı 37,50 TL, Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Kapsülü 60'lı 239,90 TL gibi ürünler, 31 Aralık'a kadar raflarda yerini alacak. Yılın son günlerinde alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan Tarım Kredi Market'teki indirimli ürünlerin tam listesi ise şöyle...