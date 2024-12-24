Tarım Kredi'de KAT KAT YIL SONU FIRSATLARI! Köy tavuğu 159.90 TL, Televizyon 4.799, 16'lı havlu kağıt 149 TL'den satışta...
Tarım Kredi Kooperatifi Aralık ayının son günlerine özel indirim fırsatlarını duyurdu. 24 Aralık itibarıyla satışa sunulan aktüel ürünler 31 Aralık'a kadar raflarda yerini koruyacak. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, televizyon gibi elektronik ürünlerden içecek çeşitlerine kadar pek çok avantajlı fiyat vatandaşlarla buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market'in dikkat çeken indirimli ürünleri...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 08:45