Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de KAT KAT YIL SONU FIRSATLARI! Köy tavuğu 159.90 TL, Televizyon 4.799, 16'lı havlu kağıt 149 TL'den satışta...

Tarım Kredi'de KAT KAT YIL SONU FIRSATLARI! Köy tavuğu 159.90 TL, Televizyon 4.799, 16'lı havlu kağıt 149 TL'den satışta...

Tarım Kredi Kooperatifi Aralık ayının son günlerine özel indirim fırsatlarını duyurdu. 24 Aralık itibarıyla satışa sunulan aktüel ürünler 31 Aralık'a kadar raflarda yerini koruyacak. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, televizyon gibi elektronik ürünlerden içecek çeşitlerine kadar pek çok avantajlı fiyat vatandaşlarla buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market'in dikkat çeken indirimli ürünleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 08:45
Tarım Kredi KAT KAT YILSONU FIRSATLARI! Köy tavuğu 159.90 TL, Televizyon 4.799, 16’lı havlu kağıt 149 TL’den satışta...

Tarım Kredi Kooperatifi Market, 24-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Geniş ürün yelpazesi ve indirimli fiyatlarıyla dikkat çeken katalogda gıda, temizlik ve elektronik ürünler öne çıkıyor. Köytav Ördek 159,90 TL, TK Doypack İç Yer Fıstığı 37,50 TL, Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Kapsülü 60'lı 239,90 TL gibi ürünler, 31 Aralık'a kadar raflarda yerini alacak. Yılın son günlerinde alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan Tarım Kredi Market'teki indirimli ürünlerin tam listesi ise şöyle...

Tarım Kredi KAT KAT YILSONU FIRSATLARI! Köy tavuğu 159.90 TL, Televizyon 4.799, 16’lı havlu kağıt 149 TL’den satışta...

Köytav Ördek (Kg): 159,90 TL

Tarım Kredi KAT KAT YILSONU FIRSATLARI! Köy tavuğu 159.90 TL, Televizyon 4.799, 16’lı havlu kağıt 149 TL’den satışta...

TK Doypack İç Yer Fıstığı Çeşitleri (Tuzlu, Tuzsuz) 200 g: 37,50 TL

Tarım Kredi KAT KAT YILSONU FIRSATLARI! Köy tavuğu 159.90 TL, Televizyon 4.799, 16’lı havlu kağıt 149 TL’den satışta...

TK %100 Meyve Suyu Çeşitleri (Karışık, Vişne-Elma, Nar-Elma, Şeftali-Elma, Elma, Nar) 1 L: 39,90 TL

Tarım Kredi KAT KAT YILSONU FIRSATLARI! Köy tavuğu 159.90 TL, Televizyon 4.799, 16’lı havlu kağıt 149 TL’den satışta...

TK Anadolu Osmancık Pirinç 1 Kg: 49,90 TL

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