Emeklinin kök maaşına ilave 22.000 TL ödeme! Ek artış paketi yolda: 10.000, 12,500, 19.000 lira alana... 

Maaş Dilimlerine Göre Farklı Promosyon Tutarları

Banka promosyonları, maaş dilimlerine göre değişiklik gösteriyor. Mevcut kampanyalarda promosyon ödemeleri, dört farklı maaş dilimine ayrılmış durumda. Emekliler, dul ve yetimler maaşlarına göre belirlenen promosyon tutarlarından yararlanabiliyor.

📍10 bin TL'nin altı maaş: 5.000-17.000 TL promosyon

📍10 bin-14 bin 999 TL arası maaş: 8.000-20.000 TL promosyon

📍15 bin-19 bin 999 TL arası maaş: 10.000-22.000 TL promosyon

📍20 bin TL ve üzeri maaş: 12.000-24.000 TL promosyon

Bu maaş dilimlerinin her biri, emeklilerin alacağı promosyon tutarlarını belirliyor. Ocak ayında maaşlarda yapılacak artışlar, bazı emeklilerin daha yüksek dilimlere geçmesini sağlayacak ve promosyonlarını yükseltecek.