Emeklinin kök maaşına ilave 22.000 TL ödeme! Ek artış paketi yolda: 10.000, 12,500, 19.000 lira alana...
Ocak ayında yapılacak maaş artışları, emeklilerin promosyonlarını da artıracak. Bir üst maaş dilimine geçen emekliler daha yüksek promosyon ödemeleri alabilecek. Taban aylığın 15 bin liraya çıkmasıyla bu değişiklikten faydalanacak kişi sayısı artacak. Bu gelişme aynı zamanda promosyon kampanyalarının yenilenmesine de yol açacak. Yeni düzenlemelere ilişkin merak edilen detaylar ise şöyle…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 08:51