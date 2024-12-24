Viral Galeri Viral Liste Emeklinin kök maaşına ilave 22.000 TL ödeme! Ek artış paketi yolda: 10.000, 12,500, 19.000 lira alana... 

Emeklinin kök maaşına ilave 22.000 TL ödeme! Ek artış paketi yolda: 10.000, 12,500, 19.000 lira alana... 

Ocak ayında yapılacak maaş artışları, emeklilerin promosyonlarını da artıracak. Bir üst maaş dilimine geçen emekliler daha yüksek promosyon ödemeleri alabilecek. Taban aylığın 15 bin liraya çıkmasıyla bu değişiklikten faydalanacak kişi sayısı artacak. Bu gelişme aynı zamanda promosyon kampanyalarının yenilenmesine de yol açacak. Yeni düzenlemelere ilişkin merak edilen detaylar ise şöyle…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 08:51
Emeklinin kök maaşına ilave 22.000 TL ödeme! SSK, BAĞ-KUR’luya ek artış paketi yolda: 10.000, 12,500, 19.000 lira alana...

Yaklaşık 16.4 milyon emekli, dul ve yetimi ilgilendiren banka promosyonlarında, Ocak ayında önemli değişiklikler bekleniyor. Yeni yıl ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak artış, promosyon ödemelerinde de iyileştirmelere yol açacak. Bu gelişme, bankaların promosyon kampanyalarının güncellenmesine ve emeklilerin daha yüksek promosyonlardan faydalanmasına olanak tanıyacak.

Emeklinin kök maaşına ilave 22.000 TL ödeme! SSK, BAĞ-KUR’luya ek artış paketi yolda: 10.000, 12,500, 19.000 lira alana...

Maaş Dilimlerine Göre Farklı Promosyon Tutarları

Banka promosyonları, maaş dilimlerine göre değişiklik gösteriyor. Mevcut kampanyalarda promosyon ödemeleri, dört farklı maaş dilimine ayrılmış durumda. Emekliler, dul ve yetimler maaşlarına göre belirlenen promosyon tutarlarından yararlanabiliyor.

📍10 bin TL'nin altı maaş: 5.000-17.000 TL promosyon
📍10 bin-14 bin 999 TL arası maaş: 8.000-20.000 TL promosyon
📍15 bin-19 bin 999 TL arası maaş: 10.000-22.000 TL promosyon
📍20 bin TL ve üzeri maaş: 12.000-24.000 TL promosyon

Bu maaş dilimlerinin her biri, emeklilerin alacağı promosyon tutarlarını belirliyor. Ocak ayında maaşlarda yapılacak artışlar, bazı emeklilerin daha yüksek dilimlere geçmesini sağlayacak ve promosyonlarını yükseltecek.

Emeklinin kök maaşına ilave 22.000 TL ödeme! SSK, BAĞ-KUR’luya ek artış paketi yolda: 10.000, 12,500, 19.000 lira alana...

Ocak Zammıyla Yeni Promosyon Fırsatları

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam, SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarında %16-17, memur emeklilerinin maaşlarında ise %12-13 arasında bir artışa yol açacak. Bu artış, emeklilerin maaşlarının bir üst dilime geçmesine ve dolayısıyla daha yüksek promosyon ödemeleri almasına olanak tanıyacak.

Örneğin, kök aylığı 19 bin TL olan bir emekli, ocak ayındaki zamla maaşının 20 bin TL'yi geçmesiyle, '20 bin TL ve üzeri' dilime geçip 12.000 TL ile 24.000 TL arasında promosyon alabilecek.

Emeklinin kök maaşına ilave 22.000 TL ödeme! SSK, BAĞ-KUR’luya ek artış paketi yolda: 10.000, 12,500, 19.000 lira alana...

Taban Aylıkta Beklenen Artış ve Etkileri

Ocak ayında emekli maaşlarının taban oranının da artırılması bekleniyor. Şu an 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 20 zamla 15 bin TL'ye veya daha yüksek bir seviyeye çıkarsa en düşük maaşı alan emekliler de promosyonlarını artırabilecek.

Bu durumda, '10 bin-14 bin 999 TL' diliminden faydalanan emekliler, '15 bin-19 bin 999 TL arası' dilime geçerek daha yüksek promosyon alabilecek.

Emeklinin kök maaşına ilave 22.000 TL ödeme! SSK, BAĞ-KUR’luya ek artış paketi yolda: 10.000, 12,500, 19.000 lira alana...

Kampanyalar Yeniden Güncellenecek

Emekli maaşlarına yapılacak artışlar, banka promosyon kampanyalarını da etkileyecek. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından bankalar promosyon tutarlarını güncellemişti. Ocaktaki maaş artışının ardından da promosyonlar yeniden gözden geçirilecek. Bankaların kampanyalarını özellikle şubat ayında yeni maaş dilimlerine göre güncellemeleri bekleniyor.

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