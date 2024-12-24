Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji İstanbul dahil 30 ili uyardı: Karakış alarmı verildi! Sağanak yağış, buzlanma, çığ...

Meteoroloji İstanbul dahil 30 ili uyardı: Karakış alarmı verildi! Sağanak yağış, buzlanma, çığ...

Ülke genelinde etkili olacak yağışlar ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji'nin son uyarılarına göre bazı bölgelerde sel, çığ ve fırtına riski artarken, buzlanma ve don olayları da ulaşımda aksamalara yol açabilir. Peki hangi bölgeler bu kötü hava koşullarından etkilenecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 07:16
Meteoroloji İstanbul dahil 13 ili uyardı: Sağanak alarmı verildi! Kar yağışı öncesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, yurdun büyük bir bölümünde etkili olması beklenen yağışlar, kuvvetli rüzgar ve buzlanma riskine dikkat çekiyor. İşte bölgelerimizde hava durumuna dair detaylar...

Meteoroloji İstanbul dahil 13 ili uyardı: Sağanak alarmı verildi! Kar yağışı öncesi...

Yağışlar Nerelerde Etkili Olacak?

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da (Şanlıurfa hariç) aralıklı yağışlar bekleniyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar olarak kendini gösterecek.

Meteoroloji İstanbul dahil 13 ili uyardı: Sağanak alarmı verildi! Kar yağışı öncesi...

Meteoroloji İstanbul Dahil 30 İli Uyardı

İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin ve Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli yağışlar beklenirken, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar etkili olabilir. Bu durum nedeniyle Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla'da şiddetli yağış ve rüzgar beklentisiyle "turuncu" kodlu uyarı yapıldı.

Burdur, Bursa, Denizli, Konya, Kütahya ve Uşak için ise "sarı" kodlu uyarı verildi. Ayrıca Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Karabük illerinde kuvvetli rüzgar ihtimali nedeniyle yine "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji İstanbul dahil 13 ili uyardı: Sağanak alarmı verildi! Kar yağışı öncesi...

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.

Ancak Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul dahil 13 ili uyardı: Sağanak alarmı verildi! Kar yağışı öncesi...

Meteoroloji'den Önemli Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Başta İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana ve Mersin çevreleri olmak üzere Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde ise yağışların şiddetini artırabileceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Çatı uçmaları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

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