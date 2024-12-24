Meteoroloji İstanbul dahil 30 ili uyardı: Karakış alarmı verildi! Sağanak yağış, buzlanma, çığ...

Meteoroloji İstanbul Dahil 30 İli Uyardı

İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin ve Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli yağışlar beklenirken, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar etkili olabilir. Bu durum nedeniyle Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla'da şiddetli yağış ve rüzgar beklentisiyle "turuncu" kodlu uyarı yapıldı.

Burdur, Bursa, Denizli, Konya, Kütahya ve Uşak için ise "sarı" kodlu uyarı verildi. Ayrıca Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Karabük illerinde kuvvetli rüzgar ihtimali nedeniyle yine "sarı" kodlu uyarı yapıldı.